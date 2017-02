Sentinţa integrală în dosarul lui Vlad Filat a fost făcută publică; Ce a spus ex-premierul în ultimul cuvânt // DOC

„Totodată, în ultimul cuvânt inculpatul a menţionat că, are semne de întrebare referitor la faptul că, la data de 13 octombrie 2015 la ora 17: 00 a fost depus un autodenunţ, într-un volum foarte mare, nu la procuratură, dar la sediul denunţătorului, iar a doua zi se ia o mărturie de completarea iarăşi la domiciliul unui martor şi încă o mărturie, sau două mărturii din partea angajaţilor sau persoanelor afiliate denunţătorului. Cum s-a putut întâmpla ca pe data 13 octombrie 2015 seara să înceapă tot acest proces, iar pe data de 15 octombrie, deci, la o zi şi jumătate, deja în Parlamentul Republicii Moldova, toate aceste informaţii care au fost oferite în acest autodenunţ calomnios, să fie instrumentate, să fie probate şi să fie prezentate într-o procedură ilegală de Procurorul General, în plenul Parlamentului, cerându-se ridicarea imunităţii şi arestarea!? De fapt şi lucrul care s-a întâmplat cu încălcarea multor prevederi legale pe parcursul a câtorva ore. Deci, acest element demonstrează foarte clar că nu este vorba de un dosar penal, este vorba de un proces de administrare a probelor, este evident vorba despre un dosar politic cu scopul bine determinat de a fi izolat de societate şi de a obţine scopuri imediate sau pe termen mediu, inclusiv politice. Se confirmă acest lucru, vizavi de elementele care au urmat în Parlament, atât ce ţine şi de partidul care a avut marea onoare să-l conducă pe parcursul a 9 ani de zile, a mişcărilor politice care au avut loc şi încă o dată toate aceste lucruri au demonstrat cu lux de amănunte de ce a fost nevoie anume să se procedeze în felul în care s-a procedat”, a menţionat Vlad Filat, prezentând în continuare mai multe probe care demonstrează că o parte dintre acuzaţiile care îi sunt înainte sunt false.

La opt luni de la pronunţare, pe portalul instanţelor de judecată a fost publicată sentinţa de condamnare integrală în dosarul fostului prim-ministru Vlad Filat. Documentul care are 265 de pagini este depersonalizat, dar chiar şi aşa multe lucruri sunt clare. Pe lângă probele acuzării, prezente în fragmentele din sentinţă publicate anterior pe site-ul Judecătoriei Buiucani, de această dată în document se regăseşte şi ultimul cuvânt al lui Vlad Filat, scrie Anticorupţie Totuşi, Filat recunoaşte că a beneficiat de anumite cadouri, cum ar fi un automobil dăruit de Ilan Şor la ziua sa de naştere, în 2013, dar şi că a efectuat mai multe zboruri cu aeronavele puse la dispoziţie de businessman, precizând doar că în acest caz nu ar fi solicitat ca aceste zboruri să fie efectuate gratuit, iar în cazul în care i-ar fi fost solicitat să le achite, ar fi făcut-o.În hotărâre se regăsesc declaraţiile martorilor, printre care fostul premier Iurie Leancă, dar şi alţi foşti demnitari Victor Bodiu, Veaceslav Ioniţă, Artur Gherman, Chiril Lucinschi etc, dar şi ale omului de afaceri Ion Rusu.În noiembrie 2016, Curtea de Apel Chişinău a menţinut sentinţa de condamnare a politicianului la nouă ani de închisoare. Atunci judecătorii au casat decizia de confiscarea parţială a bunurilor imobile şi a cotelor sociale care îi aparţin lui Vlad Filat, în valoare de 462 de milioane de lei. Astfel, instanţa a respins apelul procurorilor şi l-au admis pe cel al avocaţilor lui Vlad Filat, dar şi a companiilor Ipteh, Capital Invest şi a fostei soţii a politicianului, Sanda Diviricean. Magistraţii au reţinut că decizia de confiscare a acestor bunuri lezează drepturile de proprietate ale Sandei Divericean şi companiei Ipteh.De asemenea, a fost anulată partea încheierii emisă de Judecătoria sectorului Buiucani prin care s-a decis compensarea cheltuielilor de judecată în valoare de 15.000 de lei ale Centrului Naţional Anticorupţie, din contul lui Vlad Filat şi trecerea acestor bani în contul statului. Pe de altă parte, magistraţii au decis respingerea solicitării Sandei Diviricean de scoatere de sub sechestru a bunurilor confiscate.Ex-premierul Republicii Moldova Vlad Filat a fost reţinut la 15 octombrie pentru corupere pasivă şi trafic de influenţă. Politicianul a fost lăsat fără imunitate parlamentară cu votul a 79 de deputaţi, la solicitarea fostului procuror general Corneliu Gurin. Cererea a venit în urma unui autodenunţ a lui Ilan Şor.Centrul de Investigaţii Jurnalistice a publicat anterior o anchetă din care reiese că cel puţin două dintre persoanele despre care Ilan Şor afirmă că ar fi fost intermediare la acordarea mitei în valoare de 320 de milioane de lei nu au fost niciodată în Republica Moldova şi nici nu îi cunosc pe Ilan Şor şi Vlad Filat.Pe 22 februarie, magistraţii Curţii Supreme de Justiţie au respins ca vădit neîntemeiate recursurile depuse în dosarul fostului premier Vlad Filat, condamnat la nouă ani de închisoare pentru acte de corupţie. Decizia a fost luată miercuri, 22 februarie, de judecătorii Vladimir Timofti, Nadejda Toma şi Constantin Alerguş. Pronunţarea deciziei motivate va avea loc peste o lună. Atât societatea civilă, cât şi Vlad Filat au cerut anterior ca procesul să fie public, cu toate acestea toate şedinţele s-au desfăşurat cu uşile închise.