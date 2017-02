Avocaţi: „Viaţa lui Veaceslav Platon este în pericol real; Angajaţii Penitenciarului 13 au intervenit în forţă în celula sa şi au aplicat violenţa şi tortura”

Dosarul omului de afaceri Veaceslav Platon continuă să fie examinat cu grave încălcări. După ce în celula omului de afaceri au fost descoperite camere video, Platon a fost supus torturii. Mai mult, Veaceslav Platon a fost înlăturat definitiv de la şedinţele de judecată care urmează să se desfăşoare în acest dosar. Aceste informaţii au fost făcute publice de echipa de avocaţi care îl reprezentă în instanţă.



Conform apărătorilor, angajaţii Penitenciarului 13, acolo unde este deţinut Platon, limitează şi în continuare accesul avocaţilor în instituţia penitenciară.



„Abuzurile în dosarul lui Veaceslav Platon au continuat în lanţ şi în cadrul examinării cauzei in instanţă. Culmea abuzurile s-a întâmplat săptămâna trecută şi anume când au fost depistate camere video în celula clientului nostru, dar şi în biroul de discuţii cu avocaţii. Platon a găsit în celula sa două camere video. Pentru acest fapt a fost pornită o cauză penală. Cu regret, procedura care a fost făcută la ridicarea camerelor trezeşte multe semne de întrebare. Crima a continuat şi mai departe. Abuzurile au fost atât în cadrul urmăririi penale, cât şi în instanţă. Este o încălcare gravă faptul că nu am fost ascultaţi în instanţă, dar am fost ascultaţi cu mare atenţie atunci când aveam discuţii cu Platon”, a declarat Eduard Rudenco.



„În Biroul 24, acolo unde avem discuţii cu Platon, am găsit camere video ascunse. Asta este o altă încălcare gravă. Noi am apelat la instituţiile care ar trebui să ia atitudine. Am anunţat despre acest caz la linia fierbinte de la Ministerul Justiţiei, am apelat la Departamentul Instituţiilor Penitenciare, dar nu a fost nicio reacţie. Am apelat la preşedintele Uniunii Avocaţilor, care a reuşit să trimită un grup de intervenţie pentru a ridica obiectele depistate. Însă au continuat încălcări extrem de grave. După cele depistate, organele de drept, împreună cu angajaţii Penitenciarului 13, au intervenit în forţă în celula lui Platon, prin aplicarea violenţei şi torturii. Ei au cauzat multiple leziuni corporale lui Platon. Mesajul celor care au aplicat tortura a fost: „Pentru cele depistate, noi te privăm de dreptul de a primi colete timp de două luni”, a adăugat Rudenco.



Referindu-se la acţiunile grupului de intervenţie şi a angajaţilor Penitenciarului 13, avocatul Ion Creţu a spus: „Camerele video erau introduse într-un monitor, unde era instalat şi un cablu care ducea în biroul vecin. Totodată, un alt procesor avea două cabluri care erau conectate. Astfel, noi am solicitat şeful Penitenciarului şi Direcţia Securitate Internă a Departamentului Instituţiilor Penitenciare. Mai departe, şeful Penitenciarului insista ca noi să ieşim din birou, însă noi am aşteptat cei doi reprezentanţi ai Direcţiei Securitate Internă. Ei nu au vrut să întreprindă nimic. Aceştia au smuls acele cabluri, au luat monitorul şi procesorul. Am solicitat sigilarea lor, dar acest lucru nu a fost făcut. După ce am indicat toate obiecţiile în procesul verbal, ei au smuls şi acest proces, fără a oferi o copie. Mai mult, ei îndeplineau ordinele şefului Penitenciarului 13”.



În continuare, avocatul Eduard Rudenco a menţionat că încălcările au urmat şi în instanţă, atunci când avocaţii nu au fost anunţaţi despre următoare şedinţă de judecată.



„Am văzut cu toţii ce s-a întâmplat ieri la Judecătoria Buiucani. Fără participarea apărătorilor aleşi, completul de judecători a continuat examinarea dosarului. Despre şedinţa de ieri noi nu am fost anunţaţi. Au fost luate un şir de încheieri importate. Au fost substituite sechestrele de pe pachetele companiilor de asigurări. Asta demonstrează că se încearcă preluarea acestor acţiuni. Veaceslav Platon a fost escortat cu forţa în instanţa de judecată. Înainte de şedinţă, el a anunţat că se simte rău în urma torturii aplicate, dar magistraţii au insistat pentru escortare. Şi aceasta este o încălcare extrem de gravă. După ce cele întâmplate, constatăm că viaţa şi sănătate lui sunt în pericol real. Din informaţii pe care le cunoaştem, Veaeslav Platon a fost înlăturat de la şedinţe. El va putea participa doar la şedinţa în care va fi anunţată sentinţa în acest caz”, a adăugat Eduard Rudenco.



În acest context, fosta soţie a lui Platon a declarat că familia lui continuă să fie ameninţată şi avertizată că viaţa omului de afaceri este în pericol.



Amintim că ieri Veaceslav Platon a fost adus la Judecătoria Buiucani în scaun cu rotile.