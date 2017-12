VIDEO

Flashmob organizat de PAS în faţa Judecătoriei Chişinău: Manifestanţii, indignaţi că deşi a trecut jumătate de an de la condamnarea lui Şor, dosarul acestuia nu a fost transmis la Curtea de Apel

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 26.12.2017 21:36

„Oferim traducător în dosarul Şor” şi „Ai furat, Plahotniuc te face deputat”. Sunt câteva dintre mesajele afişate pe pancarte la flashmobul organizat astăzi de Partidul Acţiune şi Solidaritate în faţa Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Manifestanţii s-au arătat indignaţi că, deşi a trecut jumătate de an de la condamnare, dosarul controversatului primar de Orhei nu a fost transmis la Curtea de Apel. În acelaşi timp, un grup de oameni a venit să-l susţină pe Ilan Şor.



Reprezentanţii Partidului Acţiune şi Solidaritate au spus că au venit să ceară socoteală conducerii instanţei pentru tergiversarea examinării dosarului. În faţa manifestanţilor nu a ieşit nimeni.



Şi declaraţia vicepreşedintelui instanţei, Dorin Dulghieru, despre lipsa unui traducător în cadrul instituţiei a fost criticată.



În acelaşi timp, susţinătorii lui Ilan Şor au organizat o contramanifestaţie.



Maia Sandu a comentat manifestaţia susţinătorilor lui Şor astfel: „Acest protest cu oameni care au fost aduşi în patru autobuze din câte am înţeles, dovedeşte încă odată pentru ce sunt cheltuiţi banii care au fost furaţi de la noi toţi”.



Am încercat să obţinem o reacţie de la vicepreşedintele instanţei, Dorin Dulghieru, însă grefiera acestuia ne-a spus că judecătorul este la pauza de masă. Acum o lună, Dulghieru ne-a spus că sentinţa de condamnare a lui Şor încă nu a fost tradusă, iar dosarul ar urma să fie expediat instanţei de apel în aproximativ o săptămână, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Ulterior, Dulghieru a declarat în presă că abia la începutul anului viitor cauza penală va ajunge la Curtea de Apel, întrucât instanţa are un singur traducător, care are un volum de lucru enorm. Nici Vladimir Plahotniuc, nici purtătorul de cuvânt al PD nu au răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile. Săptămâna trecută, Banca Naţională a publicat o sinteză a celui de-al doilea raport de investigaţie privind "jaful secolului", întocmit de companiile Kroll şi Steptoe&Johnson. Documentul dezvăluie legătura grupului Şor cu acţionariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor şi destinaţia fondurilor frauduloase. Într-o postare pe Facebook, Ilan Şor a calificat acest raport drept unul steril, menit să găsească un ţap ispăşitor şi a anunţat că avocaţii săi au depus la Curtea Supremă din Londra o cerere de chemare în judecată împotriva companiilor menţionate.