Cum a ajuns Beţişor şefă adjunctă la Procuratura Anticorupţie; CV-ul şi averea procurorului care a instrumentat dosarul fostului premier Vladimir Filat

La doi ani după ce a ajuns în atenţia opiniei publice instrumentând dosarul fostului premier Vladimir Filat, condamnat în final la 9 ani de închisoare cu executare, Adriana Beţişor devine adjuncta şefului Procuraturii Anticorupţie. Aceasta a câştigat un concurs la care s-au înscris alţi doi procurori care au gestionat în ultimul an dosare de rezonanţă, Vladislav Bobrov, procurorul din dosarul fostului deputat Chiril Lucinschi, şi Dumitru Robu, acuzatorul de stat care gestionează dosarul primarului suspendat din funcţie al capitalei, Dorin Chirtoacă. Adriana Beţişor urmează să fie numită în funcţie prin ordinul procurorului general al R. Moldova, Eduard Harunjen, scrie ZdG. Adriana Beţişor ocupa funcţia de adjunctă interimară a procurorului anticorupţie din august 2017. Ulterior, ea s-a înscris în concursul anunţat pentru ocuparea acestei funcţii, avându-i concurenţi pe Vladislav Bobrov, procurorul din dosarul fostului deputat Chiril Lucinschi, şi Dumitru Robu, acuzatorul de stat care gestionează dosarul primarului suspendat din funcţie al capitalei, Dorin Chirtoacă. În urma evaluărilor, Beţişor a obţinut cel mai mare punctaj. Fiind evaluată de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, Beţişor a primit 61,5 puncte, Dumitru Robu – 57,5 puncte, iar Vladislav Bobrov – 54,5 puncte. Ierarhia s-a păstrat şi în urma evaluării Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor, acolo unde Beţişor a acumulat 90,66 de puncte, Robu 87,66, iar Bobrov – 79,6 puncte. Astfel, cu un total de 152,2 puncte, marţi, 19 decembrie 2017, membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au luat act de faptul că Adriana Beţişor este câştigătoarea concursului anunţat pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului anticorupţie. Candidatura ei urmează să fie propusă procurorului general, care va semna ordinul de numire funcţie.Adriana Beţişor are 31 de ani, pe care i-a împlinit pe 5 decembrie. A ajuns şefă adjunctă a Procuraturii Anticorupţie (PA) după şase ani şi jumătate de la numirea în funcţia de procuror prin ordinul procurorului general Valeriu Zubco, la 14 iunie 2011. Anterior, Beţişor a absolvit Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul Naţional al Justiţiei (INJ). La 7 iunie 2011, împreună cu alţi doi colegi de la INJ, Dumitru Obadă şi Octavian Iachimovschi, au participat şi câştigat concursul anunţat de Consiliul CSP pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în cadrul PA. Cei trei candidaţi, conform legii cu privire la Procuratură, fiind absolvenţi ai INJ, au fost admişi la concurs fără susţinerea examenului de capacitate, în baza notelor din atestatul de absolvire al INJ, acolo unde Adriana Beţişor avea indicată media generală – 9,76. Pe lângă dosarul Filat, pe care l-a gestionat din 2015 şi până la condamnarea fostului premier, Beţişor a exercitat urmărirea penală şi în alte dosare de rezonanţă. Ea a fost şi cea care s-a ocupat, la etapa iniţială, de dosarul lui Ilan Şor, controversatul primar al or. Orhei.În iulie 2016, ZdG scria că Adriana Beţişor s-a căsătorit cu Dumitru Şubin, un şef de direcţie din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, iar în urma ceremoniei, cei doi au obţinut un venit de aproximativ 1 milion de lei, mai exact: 31 de mii de euro, 11,5 mii USD şi 170 de mii de lei. În 2015, Beţişor conducea, prin mandat, un automobil nou, Skoda Octavia, fabricat în acelaşi an. „Folosesc o maşină Skoda Octavia care aparţine unei persoane plecate peste hotare şi care mi-a dat dreptul să o folosesc. Maşina a fost cumpărată şi îi aparţine acestei persoane”, susţinea Adriana Beţişor. Maşina se regăseşte şi în declaraţia Adrianei Beţişor pentru anul 2016. Anul trecut, aceasta a încasat un salariu de 161 mii de lei, iar soţul său, angajat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – 104 mii de lei. Beţişor a beneficiat şi de o diurnă în valoare de 2494 USD din partea Ambasadei SUA, după o deplasare pe care a avut-o peste ocean. Procurora declară că nu a făcut nicio achiziţie în 2016.Tot în iulie 2016 ZdG a scris despre casa în construcţie a familiei Beţişor, cumpărată de părinţii procurorei în decembrie 2015. Serghei Beţişor (54 de ani) este pădurar din anul 1997, iar Silvia Beţişor (56 de ani) este casnică, anterior activând şi ea, de rând cu soţul, în comuna Cuhneşti, acolo unde s-a născut şi Adriana Beţişor, care este singurul lor copil. Cei doi soţi locuiesc în s. Clococeni, comuna Cuhneşti, r. Glodeni. Deşi în perioada în care ZdG scria despre casa familiei Beţişor, în jurul imobilului erau mai mulţi muncitori, la un an şi jumătate de la apariţia informaţiei, lucrurile nu s-au mişcat din loc, lucrările fiind stopate.„Numirea mea în funcţie se datorează, în primul rând, procedurilor de evaluare care au avut loc în cadrul Procuraturii Generale, deoarece sunt colegii abilitate pentru ca să evalueze în primul rând activitatea mea ca procuror în PA, respectiv, capacităţile mele teoretice şi practice, cum au evoluat ele în decursul a şase ani şi jumătate de când deţin funcţia de procuror în PA. În final, s-a dat o apreciere, aţi auzit şi dvs. cu ce punctaj, Consiliul a hotărât să fie înaintată candidatura mea procurorului general”, a precizat Beţişor. Cât despre casa familiei, care „a îngheţat” după ce ZdG a scris despre ea, Beţişor a precizat că „atunci când redacţia dvs. a venit cu o investigaţie, eu am venit cu o motivaţie foarte amplă, inclusiv faţă de lucrările care se fac acolo. Aşa că, vă rog frumos să faceţi o retrospectivă a declaraţiilor mele şi dacă vor apărea întrebări suplimentare, am să intervin şi am să vă răspund”, a declarat Adriana Beţişor reporterilor ZdG, la scurt timp după ce a fost anunţată câştigătoare a concursului.