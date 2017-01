Războiul în instanţe continuă: Kazahstanul e decis să lupte pentru a nu plăti prejudicii companiei milionarului Stati

Kazahstanul a cerut unui tribunal federal din SUA să oprească reluarea procesului intentat de Anatol şi Gabriel Stati şi compania Ascom Group. Ei încearcă să obţină plata de către Kazahstan a 500 de milioane de dolari, obţinuţi în urma unui arbitraj, care a fost recent confirmat şi de către o instanţă de apel din Suedia.Asta după ce, acum o lună, compania Ascom, controlată de milionarul Anatol Stati şi familia sa, anunţa triumfător că a obţinut un câştig de cauză în litigiul cu autorităţile din Kazahstan „Informăm opinia publică despre faptul că Curtea de Apel a districtului Svea din Stockholm, Suedia, a pus punctul final în litigiul dintre grupul Ascom şi Republica Kazahstan. Instanţa judecătorească suedeză a respins integral cererea Kazahstanului de anulare a hotărârii din 19 decembrie 2013, emisă de Tribunalul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm, conform căreia statul kazah urmează să achite companiilor Ascom şi Terra Raf Trans Traiding Ltd prejudicii de 506 milioane dolari”, anunţa, printr-un comunicat de presă, grupul Ascom.Potrivit companiei, prin această decizie a fost menţinută integral hotărârea Tribunalului de Arbitraj de la Stockholm, prin care s-a constatat că Kazahstanul „a încălcat prevederile Tratatului internaţional cu privire la Carta Energetică, a expropriat abuziv şi gestionat ulterior companiile grupului Ascom, specializate în explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze din Kazahstan”.Imediat după această decizie, grupul Ascom a iniţiat proceduri juridice în instanţele din Marea Britanie şi SUA pentru a încasa jumătate de miliard de dolari de la Kazahstan.Războiul în instanţe continuă însă, deoarece Kazahstanul e decis să lupte pentru a nu plăti prejudicii şi a anula deciziile adoptate de instanţele suedeze, informează Mold-Street.com Or, pe 30 decembrie 2016, Kazahstanul a declarat instanţei americane care examinează cererea depusă de Anatol Stati, că „va încerca să anuleze această decizie ca urmare a unei grave erori de procedură comisă de instanţa suedeză”. Altfel spus, să conteste decizia la Curtea Supremă din Suedia. Anatol Stati şi companiile sale susţin că instanţa de Apel din districtul Svea „a negat în mod expres” dreptul Kazahstanului de a face apel la decizia sa într-o instanţă superioară.Avocatul Reggie Smith de la King & Spalding LLP (care reprezintă interesele familiei Stati a declarat pentru portalul Law360 că recursuri de tipul celui invocat de Kazahstan „se acordă numai în cazuri rare”.„Ei pot solicita o cerere de revizuire extraordinară, dar aceasta ar fi în esenţă o eroare judiciară. Pentru toate scopurile practice, recursul în Suedia este considerată definitiv”, a declarat avocatul.În consecinţă familia Stati a cerut instanţei americane să recunoască imediat decizia Tribunalului de Arbitraj de la Stokholm.Judecătorul Amy Berman Jackson de la instanţa din districtul Columbia a decis însă ca părţile să o informeze la începutul lunii februarie cu privire la stadiul procedurilor din Suedia. Avocatii Kazahstanului deocamdată nu au comentat decizia.De notat că în ultimii ani afacerile lui Anatol Stati şi familiei sale merg foarte prost şi practic toate activele sunt gajate la Victoriabank şi Moldova-Agroindbank. În plus, compania se confruntă cu un val de litigii în instanţe pentru plata unor datorii, de doi ani nu are acces la zăcămintele de petrol din Irak, se confruntă cu grave probleme în Sudan şi are de rambursat investitorilor între 300 şi jumătate de miliard de dolari. Cu toate acestea, milionarul a fost darnic în campania electorală pentru alegerea preşedintelui, contribuind cu cel puţin 200.000 de lei în fondul electoral al expremierului Iurie Leancă, care a lucrat anterior pentru Stati.