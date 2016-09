Curtea de Apel Bălţi a casat decizia privind înregistrarea grupului de iniţiativă pentru organizarea referendumului de demitere a lui Chirtoacă

Sursa: jurnal.md Foto: legalmarketing.ro 08.09.2016 11:12

Curtea de Apel Bălţi a casat decizia Judecătoriei Centru privind înregistrarea grupului de iniţiativă pentru organizarea referendumului de demitere a primarului capitalei Dorin Chirtoacă.



Preşedintele grupului de iniţiativă, Victor Chironda, a anunţat că va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiţie, precizând că prin această hotărâre s-a demonstrat încă o dată că în acest caz guvernarea şi administraţia locală se acoperă reciproc.



„Eu cred că ne-am convins încă o dată că sistemul corupţie este bine pus la punct şi diferite puteri se apără unii pe alţii. Noi am vrut ca eficienţa managerială a lui Chirtoacă să fie judecată de cetăţeni, de cetăţenii pe care, chipurile el îi reprezintă, însă ei au preferat să fie judecaţi de judecători. De astăzi, Dorin Chirtoacă este primarul judecătorilor şi nu al cetăţenilor municipiului Chişinău. Vedem încă o dată că pentru a păstra integritatea sistemului pe care ei l-au construit, el nu ezită să facă diferite tergiversări. Vom ataca decizia la Curtea Supremă de Justiţie pentru a arăta tabloul complet din RM şi cetăţenii vor înţelege că guvernarea şi administraţia locală sunt un o apă şi un pământ. Ei se acoperă unii pe alţii”, a declarat activistul civic Victor Chironda.



„Noi am vrut să exercităm un drept fundamental, dar am fost lipsiţi de drepturile noastre. Noi credem cu tărie că acesta nu se descurcă cu activitatea pe care o are, este şi comportamentul destul de amoral”, a menţionat Stanislav Ciobanu, avocatul grupului de iniţiativă.



De partea cealaltă, avocatul lui Chirtoacă, Tatiana Iovu, consideră că această decizie este una corectă: „Este o decizie corectă. Prin această decizie s-a corectat o greşeală de ordin procedural şi material care a fost comisă de către instanţa de fond”, a spus apărătorul.



Amintim că Judecătoria Centru a admis cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului. Ulterior, avocatul primarului capitalei a atacat decizia la Curtea de Apel Chişinău, însă cauza a fost strămutată la Curtea de Apel Bălţi.