Vasile Năstase împreună cu alte două persoane s-au pomenit cu dosar penal după o întâlnire cu simpatizanţii Platformei DA la Cimişlia; „Este fabricat de Plahotniuc”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 07.09.2016 19:07

Vasile Năstase, unul dintre membrii Consiliului Marii Adunări Naţionale, s-a pomenit cu dosar penal. Năstase împreună cu alte două persoane care au participat în iunie la o întrevedere cu simpatizanţii Platformei DA la Cimişlia au fost informaţi de Inspectoratul de Poliţie că sunt recunoscuţi în calitate de bănuiţi în cadrul unei anchete penale. Se întâmplă după ce angajatul portalului de ştiri Today.md Vadim Ungureanu a depus o plângere precum că ar fi fost agresat fizic în timpul evenimentului. Vasile Năstase susţine că dosarul este fabricat la comanda oligarhului Vladimir Plahotniuc şi intenţionează să sesizeze instituţiile internaţionale acreditate în Moldova.



În luna iunie, membrii Platformei Demnitate şi Adevăr au închiriat Casa de Cultură din oraşul Cimişlia pentru câteva ore, ca să discute cu cetăţenii din raion. La un moment dat, Vadim Ungureanu a intrat în instituţie cu un telefon mobil, iar oamenii i-au cerut să părăsească sala.



După ce a fost rugat să plece, Ungureanu a depus o plângere la poliţie precum că Vasile Năstase, împreună cu alte persoane, l-ar fi agresat fizic. Ulterior, pe 27 august, chiar de Ziua Independenţei, Năstase a fost informat că Inspectoratul de Poliţie Cimişlia a deschis un dosar penal. Anchetatorul Vitalie Căldare le-a interzis jurnaliştilor să asiste la audieri, întrucât acestea ar fi secrete.



Vasile Năstase spune că anchetatorul l-a anunţat că are statut de bănuit în dosarul penal pentru că l-ar fi împiedicat pe Ungureanu să-şi exercite funcţia de jurnalist. În opinia lui Năstase, acest dosar este unul fabricat.



„În ceea ce priveşte subiectul, este unul hilar. Când am venit la această întâlnire mi-a pus telefonul în ochi şi mi-a zis: de ce îţi baţi rudele? Este o chestie care, pur şi simplu, îmi lezează demnitatea mea de om. Noi am chemat atunci poliţia şi l-a luat pe el, nu pe noi, pentru că el era cel care tulbura ordinea publică, făcea circ. În calitatea mea de cetăţean, de deputat în primul Parlament, nu recunosc instituţiile captive ale RM şi acest dosar este unul fabricat de Plahotniuc personal. El este pătat şi încearcă să-i păteze şi pe oamenii curaţi. Plahotniuc încearcă să mă scoată cumva din activitatea mea civică inclusiv din această campanie electorală, acesta este scopul lui, de a mă hârţui”, a menţionat Vasile Năstase.



Avocatul lui Vasile Năstase spune că va prezenta probele necesare pentru a demonstra nevinovăţia clientului său. Totodată, el va contesta ordonanţa de pornire a urmăririi penale.



„Nouă ne-a fost adusă la cunoştinţă ordonanţa de pornire a urmăririi penale circumstanţele în care s-a comis această faptă, cine concret, care a fost rolul fiecăruia...nu a fost spus, anchetatorul consideră că este o taină a urmăririi penale. Ne rezervăm dreptul de a o contesta separat în procedura stabilită de legislaţie”, a menţionat avocatul Dumitru Pavel.



În acelaşi timp, Năstase a depus o cerere la poliţie pe numele lui Vadim Ungureanu, pentru tulburarea ordinii publice. Şi ceilalţi doi bănuiţi în acest dosar se declară nevinovaţi. Ei susţin că, de fapt, Ungureanu este cel care a provocat oamenii veniţi la întrevederea cu membrii Platformei DA.



Reprezentanţii Platformei Demnitate şi Adevăr califică acest dosar drept o formă de intimidare. „Oamenii aceştia sunt bănuiţi pe degeaba.10.43 TAIE 10.50 Asta este special dat comandă că aici a fost domnul Andrei Năstase şi domnul Vasile Năstase aşa persoane active numaidecât trebuie aninate cu ceva...ca să ştirbească din autoritate şi din tot ce fac ei”, spune victor leancă, membru Platforma DA



„Aceste scenarii nu au altă menire decât să intimideze, decât să-şi arate muşchii şi să ne avertizeze asupra faptului că noi suntem atotputernici aici şi noi suntem cei care putem să vă punem la ,,respect,,, adică să vă întemniţăm, să vă băgăm la puşcărie în orice moment. Nu mă mir dacă aceşti trepăduşi ai oligarhiei mâine-poimâine se vor arunca în faţa automobilului lui Năstase şi vor spune că Vasile Năstase i-a călcat. Asemenea scenarii pot fi puse la cale de către cei care sunt nişte depravaţi, nişte dezaxaţi, de către cei din lumea criminală, care au venit în politic. Face parte dintr-un scenariu de intimidare a societăţii şi a populaţiei pentru a-şi menţine puterea absolută aici în Basarabia”, a declarat membrul Platformei DA Valentin Dolganiuc.



Vasile Năstase a declarat că va solicita implicarea Ambasadei Statelor Unite şi a Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, în vederea stopării acţiunilor ilegale ale lui Vladimir Plahotniuc. Precizăm că, anterior, un ofiţer de urmărire penală al Inspectoratului Naţional de Investigaţii l-a forţat pe Valeriu Caşu, unul dintre cei patru protestatari cercetaţi penal după protestele din 24 aprilie, să depună mărturii false împotriva lui Vasile Năstase.



De asemenea, un activist civic din raionul Hânceşti a declarat că persoane necunoscute l-au intimidat şi i-au cerut să spună că, în timpul protestelor, reprezentantul Platformei DA le-ar fi dat indicaţii cetăţenilor să arunce cu pietre. Prim-vicepreşedintele PD, Vladimir Plahotniuc, nu a răspuns la telefon pentru a beneficia de dreptul la replică.