Ziarul de Gardă: Procurori cu dosare dubioase, şefi de Colegii la Procuratura Generală

Săp­tămâna tre­cută, pro­cu­rori care au făcut carieră în tim­pul guver­nă­rii comu­niste, instru­men­tând mai multe dosare dubi­oase, au fost aleşi în funcţii-cheie în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale. Igor Popa, pro­cu­ro­rul muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău, a fost ales în fun­cţia de preşe­dinte al Cole­gi­u­lui pen­tru sele­cţia şi cariera pro­cu­ro­ri­lor, organ care are rolul de a orga­niza con­cur­suri pen­tru fun­cţi­ile vacante din pro­cu­ra­tură, în timp ce Vale­riu Bodean a fost desem­nat preşe­dinte al Cole­gi­u­lui de eva­lu­are a per­for­manţe­lor pro­cu­ro­ri­lor, notează Ziarul de Gardă Din 1 august 2016 a intrat în vigoare legea cu pri­vire la Pro­cu­ra­tură. Aceasta pre­vede o nouă struc­tură a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale (PG) şi numi­rea tutu­ror pro­cu­ro­ri­lor care doresc să acceadă în fun­cţii de con­du­cere în baza unor con­cur­suri. „Toţi pro­cu­ro­rii care doresc să can­di­deze la anu­mite fun­cţii de con­du­cere vor fi eva­lu­aţi, ini­ţial, de către mem­brii Cole­gi­u­lui de eva­lu­are a per­for­manţe­lor pro­cu­ro­ri­lor (CEPP), iar ulte­rior, după înscri­e­rea lor în Regis­tru, de către mem­brii Cole­gi­u­lui pen­tru sele­cţia şi cariera pro­cu­ro­ri­lor (CSCP). Ates­tă­rile ante­ri­oare, eva­luă­rile obţi­nute în cadrul ex-Colegiului de cali­fi­care, adică tot ce a fost până la 1 august, s-a şters cu bure­tele, mai puţin efec­tele san­cţiu­ni­lor dis­ci­pli­nare din ulti­mul an”, pre­ci­zează Mir­cea Roşi­oru, preşe­din­tele Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP). În aceste con­di­ţii, cele două Cole­gii din sub­or­di­nea CSP au astăzi un rol pri­mor­dial.Sâm­bătă, 24 sep­tem­brie 2016, prin una­ni­mi­tate de voturi, în fun­cţia de preşe­dinte al CSCP a fost ales pro­cu­ro­rul muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău, Igor Popa (foto sus). Într-un comu­ni­cat de presă al PG se menţio­nează că noul preşe­dinte al CSCP are 40 de ani, este absol­vent al Facul­tă­ţii de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii de Stat din Mol­dova şi că şi-a înce­put cariera în cadrul orga­ne­lor Pro­cu­ra­tu­rii în anul 1999, deţinând pe par­curs mai multe fun­cţii în pro­cu­ra­tu­rile sec­toa­re­lor Cen­tru şi Râş­cani, şef al Secţiei exer­ci­tare a urmă­ri­rii penale pe cauze exce­pţio­nale a PG, pro­cu­ror pen­tru misiuni spe­ci­ale, pro­cu­ror al sec­to­ru­lui Râş­cani al capi­ta­lei, iar înce­pând cu anul 2015, fun­cţia de pro­cu­ror al muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău.Ce nu spun repre­zen­tanţii PG e că Igor Popa s-a remar­cat şi a intrat în atenţia opi­niei publice în peri­oada guver­nă­rii comu­niste, când a instru­men­tat sau a par­ti­ci­pat, în cali­tate de şef al Secţiei exer­ci­tare a urmă­ri­rii penale pe cauze exce­pţio­nale din cadrul PG, la efec­tu­a­rea urmă­ri­rii penale în mai multe dosare penale des­chise împo­triva per­soa­ne­lor care erau împo­triva guver­nă­rii lui Voro­nin, cum ar fi Sera­fim Ure­chean, Nico­lae Andro­nic, Vale­riu Pasat sau Con­stan­tin Bec­ciev. Popa este şi pro­cu­ro­rul care a sem­nat mai multe demer­suri pri­vind jude­ca­rea şi reţi­ne­rea tine­ri­lor pro­tes­ta­tari la 7 apri­lie 2009 în comi­sa­ri­a­tele de poli­ţie. În mar­tie 2010, la scurt timp după ce guver­na­rea comu­nistă pleacă, Igor Popa depune cerere de demi­sie din fun­cţia de şef al Secţiei exer­ci­tare a urmă­ri­rii penale pe cauze exce­pţio­nale din cadrul PG şi soli­cită să acti­veze acolo în cali­tate de pro­cu­ror sim­plu. La scurt timp însă, se alege cu o nouă fun­cţie, cea de pro­cu­ror pen­tru misiuni spe­ci­ale, şi cu un birou în sediul PG, lângă cel al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral. De atunci, cariera sa a tot avan­sat. În 2012 a câş­ti­gat con­cur­sul pen­tru şefia Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râş­cani, mun. Chi­şi­nău, iar în decem­brie 2015, după ce era clar că pro­cu­ra­tu­rile teri­to­ri­ale din Chi­şi­nău, în baza noii legi a Pro­cu­ra­tu­rii, vor fi desfi­inţate, Popa este numit şef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, pen­tru ca ulte­rior, în luna mar­tie, să câş­tige con­cur­sul pen­tru numi­rea în această fun­cţie.Igor Popa s-a mutat în 2013 în casă nouă, procurându-şi un apar­ta­ment de 123 m.p., a cărui valoare de piaţă depă­şeşte 1 milion de lei, mult peste sala­riul său anual, care a ajuns la doar 113 mii de lei în 2013 şi 111 mii în 2014. În 2014, Igor Popa şi-a cum­pă­rat şi maşină nouă, o Hyun­dai Santa Fe fabri­cată în 2014, cu 405 mii de lei. El mai declară că deţine, prin pro­cură, o Toyota Camry fabri­cată în 2008, pe care o eva­lu­ează (con­form „esti­mă­rii per­so­nale”) la doar 50 mii de lei (2 mii de euro). În 2014, Popa a vân­dut un auto­mo­bil Mazda 6 cu 153 mii de lei, iar în 2013, un apar­ta­ment de pe bd. Dacia cu 302 mii de lei. Soţia lui Igor Popa, Ala Popa, este avo­cată, aflată acum însă în con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui.„Dl Popa a fost ales în cali­tate de mem­bru al Cole­gi­u­lui pen­tru sele­cţia şi cariera pro­cu­ro­ri­lor la Adu­na­rea Gene­rală a pro­cu­ro­ri­lor din 27 mai. Preşe­dinte a fost ales la şedinţa de sâm­bătă. A fost pro­pusă can­di­da­tura sa spre exa­mi­nare de către mem­brii Cole­gi­u­lui. Votul a fost secret. Asta a fost opţiu­nea lor şi tre­buie să o res­pec­tăm. Până la urmă, eu cred că dl Popa este un pro­cu­ror care va con­duce bine acti­vi­ta­tea aces­tui Cole­giu”, con­si­deră Mir­cea Roşi­oru, preşe­din­tele CSP.„Vrem rea­li­za­rea cu suc­ces, în deplină măsură, a acti­vi­tă­ţi­lor Cole­gi­u­lui con­form legii cu pri­vire la Pro­cu­ra­tură”, ne-a spus Popa des­pre pla­nu­rile pe care le are în această fun­cţie. Cât des­pre dosa­rele dubi­oase pe care le-a instru­men­tat, Popa spune că nu are „niciun regret. Toate acţiu­nile au fost per­fect legale. Dacă ar fi fost alt­fel, nu aş fi ajuns la 17 ani de lucru în Pro­cu­ra­tură. Ori­care ar fi dosa­rele, şi 7 apri­lie, ori­care, nu am ce să-mi reproşez. Toate acţiu­nile au fost legale”, ne-a repli­cat Igor Popa.Cole­giul pen­tru sele­cţia şi cariera pro­cu­ro­ri­lor, con­dus înce­pând cu data de 24 sep­tem­brie 2016 de către Igor Popa, are mai multe atri­bu­ţii impor­tante, în spe­cial acum, când în fun­cţii urmează să fie selec­taţi prin con­curs prac­tic toţi pro­cu­ro­rii din R. Mol­dova, după ce, din 1 august 2016, a intrat în vigoare noua lege a Pro­cu­ra­tu­rii. Cole­giul va avea rolul de a exa­mina dosa­rele can­di­da­ţi­lor la fun­cţia de pro­cu­ror, actele pre­zen­tate de către aceş­tia, dosa­rele şi actele pre­zen­tate de pro­cu­ro­rii care soli­cită trans­fe­rul sau pro­mo­va­rea într-o fun­cţie supe­ri­oară, dar şi de a orga­niza şi desfă­şura inter­viuri cu par­ti­ci­panţii la con­curs, de a oferi punc­taj aces­tora sau de a adopta hotă­râri moti­vate cu pri­vire la rezul­ta­tele con­cur­su­lui.Tot sâm­bătă, 24 sep­tem­brie, şi CEPP s-a con­vo­cat în noua com­po­nenţă şi a exa­mi­nat ches­tiuni pri­vind orga­ni­za­rea acti­vi­tă­ţii în noile man­date de 4 ani. Şi tot prin una­ni­mi­tate de voturi, mem­brii Cole­gi­u­lui l-au ales în fun­cţia de preşe­dinte al aces­tui organ de autoad­mi­nis­trare pe Vale­riu Bodean – pro­cu­ror adjunct inte­ri­mar al şefu­lui Pro­cu­ra­tu­rii pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mi­na­li­tă­ţii Orga­ni­zate şi Cauze Spe­ci­ale. Bodean are 38 de ani, acti­vează în orga­nele pro­cu­ra­tu­rii înce­pând cu anul 2000, deţinând pe par­curs mai multe fun­cţii: în Pro­cu­ra­tura sect. Cio­cana, Pro­cu­ra­tura capi­ta­lei şi PG.Deşi mai dis­cret, şi Bodean a exa­mi­nat dosare cu tentă poli­tică în peri­oada guver­nă­rii comu­niste. Ast­fel, acesta a fost acu­za­to­rul de stat care a dis­pus ares­ta­rea omu­lui de afa­ceri Gabriel Stati, dar şi a şefu­lui pazei sale de corp, Aurel Mari­ne­scu, învi­nuiţi în apri­lie 2009 de orga­ni­za­rea acţiu­ni­lor de dez­or­dine în masă şi uzur­pare a pute­rii de stat. În noiem­brie 2009, dosa­rul pe numele lui Stati a fost cla­sat. Ulte­rior, acesta a mers la CEDO. Cazul s-a solu­ţio­nat însă ami­a­bil după ce Guver­nul R. Mol­dova a recu­nos­cut vio­la­rea în acest caz a Con­venţiei, res­pec­tiv, detenţia ile­gală apli­cată la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Vale­riu Bodean. Tot Bodean a instru­men­tat şi cazul mai­o­ru­lui de poli­ţie Con­stan­tin Domni­şor, care, fiind direc­tor al Cen­tru­lui chi­no­lo­gic al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne, a deve­nit ţinta unei ten­ta­tive de asa­si­nat printr-o explo­zie cu gren­adă. Atunci, deşi Domni­şor îl acuza pe minis­trul de Interne, Ghe­or­ghe Papuc, pro­cu­ro­rul Bodean, care pe atunci activa la Pro­cu­ra­tura muni­ci­pală, a anu­nţat con­clu­zia pe „cazul Domni­şor”: „Minis­trul de Interne, Ghe­or­ghe Papuc, nu are nicio legă­tură cu ten­ta­tiva de asa­si­nare a mai­o­ru­lui Domni­şor şi a fami­liei sale. Aten­ta­tul a fost comis de un tânăr, care a găsit gren­ada în stradă”. Pro­cu­ro­rii l-au făcut vino­vat pe Vita­lie Gai­dău, care, în cadrul audi­e­ri­lor, afirma că este nevi­no­vat şi că a fost tor­tu­rat timp de o lună în izo­la­to­rul de pe str. Tighina, fiind forţat să-şi asume vina. Această ver­siune, însă, nu o cre­dea nici măcar vic­tima, Con­stan­tin Domni­şor, care l-a şi susţi­nut pe Gai­dău în mai multe rân­duri. Astăzi, acel dosar nu are încă o fina­li­tate clară, tână­rul acu­zat fiind în liber­tate. Vale­riu Bodean nu a răs­puns la ape­lu­rile ZdG.Cole­giul de eva­lu­are a per­for­manţe­lor pro­cu­ro­ri­lor sta­bi­leşte pro­gra­mul de eva­lu­are a acti­vi­tă­ţii pro­cu­ro­ri­lor, exa­mi­nează dosa­rele pro­cu­ro­ri­lor supuşi eva­luă­rii, actele pre­zen­tate de ei şi actele refe­ri­toare la ei, orga­ni­zează şi desfă­şoară inter­viuri cu pro­cu­ro­rii supuşi eva­luă­rii şi adoptă hotă­râri cu pri­vire la aceş­tia.