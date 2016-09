Petrenco: Magistraţii vor să o înlăture pe Ana Ursachi; Sentinţa este scrisă, iar ceea ce se întâmplă este o mimare a procesului de judecată

Magistraţii de la Judecătoria Buiucani şi-au depăşit atribuţiile. Aceştia au respins cererea de recuzare împotriva lor, depusă de avocatul Ana Ursachi, impunându-le membrilor grupului Petrenco un avocat din oficiu. Declaraţia a fost făcută de către fostul deputat Grigore Petrenco, care mărturiseşte că magistraţii respectivi execută ordinile oligarhului Plahotniuc, încercând să le înlăture avocatul.



„Astăzi a fost un caz ieşit din comun, este deja a doua oară când se aplică forţa. Judecătorii se comportă arogant, absolut neobiectiv. Nu este vorba despre un proces judiciar, ci de o imitare, dacă în cazul lui Filat şi Platon şedinţele au loc cu uşile închise, în cazul nostru şedinţele au loc fără inculpaţi, fără noi. Acum ei vor să înlăture şi apărătorul nostru. Este un proces la comandă, este un dosar fabricat, nu avem încredere în aceşti judecători şi consider că nu are niciun sens să mai participăm în aceste jocuri ale lui Plahotniuc de-a judecata. Acest dosar este politic şi uneori îmi e greaţă că aceşti judecători fac tot posibilul ca să execute ordinele lui Plahotniuc”, a spus Petrenco în cadrul unei conferinţe de presă.



De asemenea, fostul deputat a anunţat că va sesiza structurile internaţionale despre acest incident, solicitând ambasadorilor acreditaţi la Chişinău să participe la următoarele şedinţe de judecată. „Ne vom adresa către structurile internaţionale şi vom solicita ca să ia în considerare acest incident când vor evalua RM la capitalul drepturilor omului, transparenţa justiţiei. Consider că reprezentanţii ambasadelor vor fi prezenţi la următoarele şedinţe în dosarul nostru şi vom informa coraportorii din partea APCE, făcând tot posibilul ca neregulile să fie cunoscute de toţi”, a precizat Petrenco.



În aceeaşi ordine de idei, Grigore Petrenco subliniază că de fapt, sentinţa i-a fost scrisă, iar ceea ce are loc acum nu este decât o mimare.



„Cred că în realitate, sentinţa este scrisă, iar ceea ce se întâmplă este o mimare a procesului de judecată”, a conchis fostul deputat.