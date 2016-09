Ilia Novikov: Cazul Platon se va lăsa cu urmări grave pentru Moldova şi Ucraina

Cazul lui Veaceslav Platon va avea repercusiuni atât în Moldova, cât şi în Ucraina şi Rusia. Este opinia avocatului omului de afaceri, Ilia Novikov. În cadrul unui interviu pentru un post rus de radio, Novikov a dezvăluit că acest dosar este unul dintre cele mai dificile pe care le-a avut, subliniind faptul că după ce a aflat mai multe despre acest caz s-a confruntat cu încălcări grave ale legii.



„Platon este şi cetăţean al Federaţiei Ruse, asta înseamnă că şi Rusia are anumite atribuţii cu Platon. El s-a certat cu cel mai influent oligarh, Vladimir Plahotniuc, care este supranumit stăpânul din umbră al Moldovei. Şi Plahotniuc, după cum spun unii, pur şi simplu l-a cumpărat pe Platon de la Ucraina. Platon era în Ucraina, avea şi un paşaport, el are trei paşapoarte: moldovenesc, ucrainean şi rusesc, iar Ucraina pur şi simplu l-a extrădat, în pofida faptului că legea interzicea extrădarea cetăţenilor ucraineni”, a declarat Novikov la postul „Eho Moskvî”.



Apărătorul a remarcat şi faptul că Platon a fost extrădat în lipsa unei decizii judecătoreşti. „Procurorul a semnat decizia şi în aceeaşi zi, fără a aştepta 10 zile, l-au urcat în avion şi l-au dus. A fost îmbarcat nu într-un avion de cursă Kiev-Chişinău, ci într-un charter”, a precizat Novikov.



Avocatul rus este convins că fărădelegile din justiţie, pe care şi le permit autorităţile din Moldova şi Rusia vor avea urmări grave pentru cele trei ţări.



Ilia Novikov este avocatul care a apărat-o anterior pe Nadejda Savcenko în dosarul fabricat de Moscova.



Precizăm că Veaceslav Platon este cercetat penal pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fapt care a prejudiciat Banca de Economii cu peste 800 de milioane de lei. Procurorii mai spun că banii obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite au fost transferaţi pe conturile mai multor companii offshore pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite în băncile din Republica Moldova.