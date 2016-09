DECIS: Caravita, compania care a beneficiat de credite ilegale de la BEM, va fi lichidată

Firma Caravita urmează să fie lichidată. O decizie în acest sens a fost luată la sfârşitul săptămânii trecute de magistraţii de la Judecătoria Comercială, notează mold-street.com „La finele săptămânii trecute, Judecătoria Comercială a adoptat o decizie de dizolvare a celebrei firme Caravita Co SRL, în vederea lichidării ei cu păstrarea personalităţii juridice în măsura necesară pentru finalizarea operaţiunilor de lichidare”, scrie sursa.Potrivit sursei, motivul pentru care s-a dispus lichidarea companiei este unul incert: „Din decizia instanţei nu este clar motivul pentru care s-a iniţiat procedura de lichidare. Astfel judecătorul a decis să înlăture toate organele de conducere şi l-a numit în calitate de lichidator pe Victor Magnet. Totodată, magistratul l-a obligat pe lichidator ca să înştiinţeze creditorii despre faptul că au un termen de patru luni pentru a înainta cerereile de recuperare a creanţelor”.„De asemenea s-a decis ca lichidatorul să întocmească şi un proiect al bilanţului de lichidare a companiei pe care să-l prezinte instanţei”, continuă mold-street.com Reprezentanţii companiei au refuzat să comenteze decizia instanţei. Astfel după ce a ascultat întrebările reporterului Mold-Street, un angajat al companiei a spus că nu vorbeşte la telefon la acest subiect, iar când a auzit că suntem gata să venim la sediul firmei a declarat că "în general nu vrea să vorbească cu presa".Caravita Co SRL a fost fondată în septembrie 2011, în localitatea Zolotievca, Anenii Noi. Primul fondator a fost Sanda Filat, soţia fostului premier Vlad Filat. După divorţul celor doi, proprietar în acte al companiei Caravita a ajuns Vladimir Rusu, nepotul fostului premier. În vara anului 2014, a izbucnit un scandal legat de faptul că firma Caravita Co SRL a beneficiat de subvenţii de peste patru milioane lei pentru investiţiile în agricultură.„În vara anului 2014, a izbucnit un scandal legat de faptul că firma Caravita Co SRL a beneficiat de subvenţii de peste patru milioane lei pentru investiţiile în agricultură. O anchetă iniţiată de Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratură a constatat că firma Caravita şi alte companii afiliate ar fi beneficiat de credite de zeci şi sute de milioane de lei obţinute ilegal de la Banca de Economii”, mai scrie sursa.Totodată, două rude ale ex-premierului Vladimir Filat, Vladimir Rusu, proprietarul Caravita Co şi tatăl acestuia, Ion Rusu, au fost reţinuţi şi apoi condamnaţi pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari şi complicitate la tranzacţiile dubioase cu banii de la BEM. În acelaşi dosar au fost reţinuţi şi apoi condamnaţi Igor Cijov, administrator şi Tatiana Roşioru, director financiar la firma Caravita Co.