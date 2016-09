Reţinerile în cazul spălătoriei de miliarde – „măsura de precauţie a lui Plahotniuc”; Andrei Năstase, care a deconspirat schema: Mulţi judecători erau gata să colaboreze cu instituţiile internaţionale

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase, cel care a deconspirat încă acum câţiva ani spălătoria de miliarde de dolari din Rusia prin sistemul judecătoresc al RM, afirmă că reţinerea judecătorilor implicaţi în schemă este o măsură de precauţie luată de oligarhul Vladimir Plahotniuc.Şi asta deoarece mai mulţi judecători erau gata să colaboreze cu instituţiile internaţionale pentru a furniza informaţii importante şi numele comanditarilor şi ale coordonatorilor „laundromatului rusesc”.„Câteva săptămâni în urmă am dat declaraţii în faţa agenţilor instituţiei federale de investigaţie pe marginea spălării de miliarde de dolari în perioada 2010-2014 şi a actelor premergătoare furtului secolului, executate prin intermediul aceloraşi judecători. Acelaşi lucru îl voi face şi astăzi. Reţinerea judecătorilor la distanţă de ani de zile din momentul în care personal le-am demascat implicarea în spălătoria rusească de miliarde, este o măsură de precauţie personală luată de marele beneficiar, Plahotniuc”, a comentat Andrei Năstase.Potrivit liderului DA, în acest caz s-a procedat la fel ca şi cu Veaceslav Platon. „E la fel ca şi în cazul complicelui său Platon, arestat şi extrădat la comandă înainte să facă declaraţii pentru presă şi instituţiilor internaţionale de investigaţie. Mai mulţi judecători erau pe punctul de a colabora cu instituţiile internaţionale pentru a le furniza date esenţiale şi numele comanditarilor şi ale coordonatorilor schemei în schimbul unor garanţii legale”, susţine Năstase.„Prin aceste acţiuni Plahotniuc sfidează şi chiar obstrucţionează o investigaţie internaţională, iar consecinţele vor fi din cele mai dureroase”, mai spune liderul Platformei DA.Precizăm că CSM şi-a dat acceptul astăzi ca 16 judecători să fie cercetaţi penal pentru implicare în spălarea de 20 de miliarde de dolari din Rusia prin sistemul judecătoresc al RM. Totul după ce, în cadrul unei şedinţe închise din această dimineaţă, procurorul general a cerut Consiliului Superior al Magistraturii permisiunea pentru demararea urmăririi penale a judecătorilor.Deşi PG, CNA şi CSM au dat dovadă de hărnicie în această dimineaţă, aceleaşi instituţii nu au făcut nimic în această direcţie în ultimii ani de zile. Or, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a dezvăluit spălările de miliarde prin justiţia moldovenească încă în 2013.„În paralel cu preluarea de proprietăţi şi condamnarea penală arbitrară a victimelor atacurilor raider, în circuit au fost puse zeci de ordonanţe judecătoreşti similare, inclusiv false, construite în mod identic pe tranzacţii şi creanţe vădit născocite între firme offshore şi ruseşti implicate şi în atacurile raider, în vederea spălării banilor ruseşti. Încă în vara anului 2013, prin intermediul presei am tras semnale de alarmă că JUSTIŢIA MOLDOVENEASCĂ A DEVENIT UN RECIPIENT DE SPĂLARE A BANILOR MAFIEI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE, solicitând public ministrului justiţiei (în mod formal, în afara controlului PD) să facă o inventariere a dosarelor de prădare a bugetului de stat şi a celor de spălare a banilor mafiei prin justiţia moldovenească, avertizând şi cu privire la pericolul fraudării următoarelor alegeri, inclusiv pe baza acestor bani”, spunea Andrei Năstase, într-un memoriu public