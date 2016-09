Accesul avocatului Ana Ursachi în Penitenciarul 13, restricţionat; „Ordinul a fost dat de şeful instituţiei şi coordonat cu ministrul Justiţiei”

FOTO

Ana Ursachi, avocatul omului de afaceri Veaceslav Platon, a anunţat că îi este restricţionat accesul în Penitenciarul nr.13, precum şi să-şi viziteze clientul. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă care s-a desfăşurat în faţa instituţiei penitenciare.Avocata a declarat că a încercat să aibă mai multe întrevederi cu Platon, însă administraţia închisorii a invocat mai multe motive pentru a restricţiona accesul.Totodată, apărătoarea a încercat să ajungă la clientul său chiar în timpul conferinţei, însă angajaţii instituţiei nu a descuiat uşa. În faţa Penitenciarului nr.13 a venit şi soţia omului de afaceri, Evghenia Tulcevskaia.„De două zile, de când am intrat în regimul de muncă, accesul avocaţilor incomozi regimului este restricţionat. Ieri, la 8:35, am venit însoţită de un coleg şi am stat două ore înainte de şedinţă pentru o întrevedere, dar a fost refuzată pe motiv că Platon este pregătit de escortare. Au fost invocate anumite restricţii. Platon a fost băgat într-un proces fără a putea discuta cu avocatul”, a declarat Ana Ursachi.„Tot ieri, la ora 14:00, a venit un alt coleg căruia i s-a spus că este zi scurtă şi că Penitenciarul este închis. Mai apoi, unui alt coleg i s-a spus că Penitenciarul a fost închis la ora 15:00”, a adăugat avocatul.Între timp, în faţa penitenciarului au venit trei persoane, iar administraţia la fel nu a deschis uşa. După mai multe sunete la uşă, un angajat al instituţiei a răspuns, dar nu a deschis din motive că nu sunt locuri.Ulterior, un angajat a ieşit afară, dar i-a interzis avocatului să intre în instituţie invocând că Platon are întrevedere cu un alt avocat.„Suntem în faţa unei noi confirmări că omul arestat şi ţinut în penitenciar, Platon, este o persoană de temut pentru regim”, a spus apărătorul. Ana Ursachi a mai menţionat că a aflat din surse sigure că restricţionarea în penitenciar a fost făcută de şeful Penitenciarului nr.13, Igor Juvală.„Din surse neoficiale, am aflat că ordinul de a-mi restricţiona accesul este ordinul lui Igor Juvală. Am suspiciuni că este ţinut într-o celulă cu condiţii inumane şi că este determinat să tacă. Acest ordin a lui Igor Juvală a fost coordonat cu ministrul Justiţiei”.Apărătorul a declarat că va sesiza toate instituţiile internaţionale acreditate în Republica Moldova şi a spun că în legătură cu acest incident a fost depusă o plângere.