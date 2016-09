Cererea Platformei DA privind anularea deciziei CEC de înregistrare a lui Marian Lupu, RESPINSĂ de Curtea de Apel

Curtea de Apel a respins cererea Platformei Demnitate şi Adevăr privind anularea deciziei CEC de înregistrare a candidatului Marian Lupu la alegerile prezidenţiale.



Şedinţa de judecată a avut loc pe fundalul unui protest, oamenii cerând excluderea lui Marian Lupu din cursa electorală.



Vicepreşedintele Platformei DA a declarat că în acest caz justiţia este selectivă şi urmează să contesteze decizia la CSJ.



„Categoric nu suntem de acord. Cu părere de rău justiţia rămâne selectivă. Un concurent electoral poate depune când vrea documentele, poate depune în forma care vrea fără semnătură din partea comisiei şi a candidatului. Tot în aceeaşi zi a fost stabilit, până la procedura de procesare, că Marian Lupu are numărul 1 în lista de vot. Au fost mai multe încălcări care le-am probat azi. Desigur că vom contesta decizia la CSJ. Nu am avut scopul să-l excludem pe Lupu din cursă, alegătorii îl vor exclude, doar am vrut să fie legea egală pentru toţi. Modul şi procedura cum au fost depuse listele au fost foarte suspecte”, a declarat membrul Platformei DA, Alexandru Slusari.



Amintim că acum patru zile, candidatul pentru funcţia de preşedinte din partea Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, şi şeful grupului de iniţiativă al formaţiunii, Alexandru Slusari, au acţionat Comisia Electorală Centrală în instanţă. Conducerea Partidului Platforma DA a cerut anularea hotărârii CEC prin care preşedintele PD, Marian Lupu, este înregistrat în cursa prezidenţială, fiind invocate mai multe abateri.



Conducerea Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr acuză CEC-ul că prin astfel de hotărâri favorizează candidatul puterii, Marian Lupu, cel care s-a aflat la guvernare în ultimii şapte ani. Unul dintre motivele invocate este depunerea setului de documente într-o zi de sâmbătă.