Argumentele judecătorului în dosarul Domnicăi Manole

Săp­tămâna tre­cută, Aure­liu Pos­tică, jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria sect. Râş­cani din Chi­şi­nău, a res­pins cere­rea avo­ca­tu­lui magis­tra­tei Domnica Manole prin care era cerută anu­la­rea ordo­nanţei de înce­pere a urmă­ri­rii penale pe numele jude­că­toa­rei de la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, emisă de Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ro­rul gene­ral inte­ri­mar. Acesta şi-a moti­vat deci­zia cu fap­tul că nu au fost încăl­cate cerinţele legii atunci când a fost dis­pusă ini­ţi­e­rea urmă­ri­rii penale pe numele Domni­căi Manole, scrie zdg.md La 4 iulie 2016, Ema­noil Ploş­niţă şi Vero­nica Mihailov-Moraru, avo­ca­ţii jude­că­toa­rei Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău, Domnica Manole, s-au adre­sat Jude­că­to­riei sect. Râş­cani, mun. Chi­şi­nău, cerând anu­la­rea ordo­nanţei de por­nire a urmă­ri­rii penale pe numele jude­că­toa­rei, emisă de Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ro­rul general-interimar.În moti­va­rea plân­ge­rii, avo­ca­ţii au invo­cat fap­tul că la 22 iunie 2016, în biroul de ser­vi­ciu al jude­că­toa­rei s-a pre­zen­tat pro­cu­ro­rul Aurel Băeşu din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, prezentându-i ordo­nanţa din 8 iunie 2016, de înce­pere a urmă­ri­rii penale, dar şi ordo­nanţa din 17 iunie 2016, prin care s-a dis­pus ridi­ca­rea cal­cu­la­to­ru­lui uti­li­zat în tim­pul lucru­lui. Apă­ră­to­rii au con­si­de­rat ordo­nanţa lui Haru­n­jen „neîn­te­me­iată şi ile­gală prin fap­tul că nu cores­punde pro­ce­du­rii pre­vă­zute de legi­sla­ţia procesual-penală şi juris­pru­denţei CtEDO”. „Auto­rul ordo­nanţei îşi înte­me­iază exclu­siv nece­si­ta­tea de a porni urmă­ri­rea penală pe con­clu­zi­ile Curţii Supreme de Jus­ti­ţie (CSJ), prin care a fost admis recur­sul Comi­siei Elec­to­rale Cen­trale (CEC) împo­triva hotă­rârii CA Chi­şi­nău, emisă de Domnica Manole cu pri­vire la obli­ga­rea CEC-ului de a dis­pune orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui repu­bli­can pen­tru revi­zu­i­rea Con­sti­tu­ţiei, dar aces­tea sunt con­clu­zi­ile unei instanţe civile şi nu pot fi pre­zen­tate drept probe ce ar demon­stra o bănu­ială rezo­na­bilă cu pri­vire la intenţia de a comite infra­cţiu­nea pre­vă­zută de art. 307 din Codul Penal (pro­nu­nţa­rea unei sen­tinţe, deci­zii, înche­ieri sau hotă­râri con­trare legii)”, cred avo­ca­ţii, pre­ci­zând că nu există probe sufi­ciente pen­tru ini­ţi­e­rea urmă­ri­rii penale pe numele cli­en­tei sale şi că lip­seşte bănu­iala rezo­na­bilă că Manole a comis cu bună intenţie o infra­cţiune penală.Domnica Manole a susţi­nut inte­gral cele spuse de apă­ră­to­rii săi, accen­tu­ând că jude­că­to­rul de instru­cţie are obli­ga­ţia de a res­pecta legea şi nu de a-l exo­nera arbi­trar pe pro­cu­ro­rul Edu­ard Haru­n­jen. Manole i-a spus cole­gu­lui său de brea­slă că în hotă­rârea ei nu a făcut alt­ceva decât să ana­li­zeze şi inter­pre­teze legi­sla­ţia curentă dife­rit faţă de cum au interpretat-o jude­că­to­rii de la CSJ, iar în con­text, că jude­că­to­rul, con­form legii, nu poate fi tras la răs­pun­dere pen­tru inter­pre­ta­rea legii sau pen­tru fap­tul că hotă­rârea sa a fost modi­cată sau anu­lată de instanţa supe­ri­oară. Manole a cali­fi­cat ordo­nanţa pro­cu­ro­ru­lui drept o „ten­ta­tivă de inti­mi­dare şi un pre­ce­dent peri­cu­los pen­tru întreg sis­te­mul jude­că­to­resc” şi a decla­rat că pro­ce­sul penal nu este por­nit doar împo­triva sa, „ci este un pre­text inven­tat pen­tru a stre­cura teama şi con­tro­lul în sis­te­mul jude­că­to­resc. Se va ajunge că jude­că­to­rii vor emite hotă­râri în con­di­ţii de teama de a nu fi pedep­siţi penal pen­tru con­vin­ge­rea şi conş­ti­inţa lor”.Pro­cu­rora Caro­lina Vidraşcu-Brânză a susţi­nut în instanţă res­pin­ge­rea cere­rii avo­ca­ţi­lor, pre­ci­zând că ini­ţi­e­rea urmă­ri­rii penale a fost posi­bilă după demer­sul depus la Pro­cu­ra­tură de către Iurie Cio­can, pe atunci, preşe­din­tele CEC. „Având în vedere că din conţi­nu­tul actu­lui de sesi­zare există o bănu­ială rezo­na­bilă că a fost săvârşită infra­cţiu­nea pre­vă­zută de art. 307 Cod Penal, iar pen­tru elu­ci­da­rea com­pletă şi obiec­tivă a cir­cum­stanţe­lor cazu­lui era nece­sară o anchetă efi­cientă în lipsa împre­ju­ră­ri­lor care exclud urmă­ri­rea penală, a fost dis­pusă, prin ordo­nanţa pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, ini­ţi­e­rea urmă­ri­rii penale”.Pro­cu­rora a pre­ci­zat că ordo­nanţa emisă de Haru­n­jen „nu este un act cu carac­ter repre­siv sau incri­mi­na­to­riu”, fiind adop­tat cu res­pec­ta­rea pre­zu­mţiei nevi­no­vă­ţiei, şi că sesi­za­rea lui Cio­can înde­pli­neşte con­di­ţi­ile de formă şi conţi­nut spe­ci­fice unui denunţ. Cât des­pre argu­men­tele avo­ca­ţi­lor pri­vind fap­tul că pro­bele pro­cu­ro­ri­lor sunt argu­men­tele unei instanţe civile, acu­za­toa­rea de stat a menţio­nat că ele „nu sunt per­ti­nente şi con­clu­dente”, pen­tru că legea per­mite pro­cu­ro­ri­lor să pre­zinte în cali­tate de probă şi docu­mente cum ar fi o deci­zie defi­ni­tivă a unei instanţe de jude­cată.Aure­liu Pos­tică, jude­că­to­rul de instru­cţie care a exa­mi­nat plân­ge­rea, a ajuns la con­clu­zia că „ordo­nanţa de por­nire a urmă­ri­rii penale cores­punde rigo­ri­lor pro­ce­du­rale, iar plân­ge­rea depusă de repre­zen­tanţii peti­ţio­na­rei urmează a fi res­pinsă ca neîn­te­me­iată”. „Instanţa nu poate admite argu­men­tele apă­ră­rii, deo­a­rece, prin esenţa şi natura sa pro­ce­du­rală, ordo­nanţa de por­nire a urmă­ri­rii penale nu îngră­deşte careva drep­turi şi liber­tăţi ale per­soa­nei, dar con­sti­tuie un act pro­ce­du­ral care face parte din instru­men­tele nece­sare desfă­şu­ră­rii nor­male a pro­ce­su­lui penal, posi­bi­li­tă­ţii efec­tuă­rii unui şir de acţiuni de urmă­rire penală şi măsuri spe­ci­ale de inves­ti­ga­ţie în sco­pul exa­mi­nă­rii com­plete şi obiec­tive a cau­zei”, pre­ci­zează magis­tra­tul. „Pre­zenţa unor indi­cii rezo­na­bile cu pri­vire la comi­te­rea infra­cţiu­nii de către jude­că­toa­rea Manole a fost sufi­cientă pen­tru pro­cu­ro­rul general-interimar pen­tru a dis­pune pro­ce­dura înce­pe­rii urmă­ri­rii penale în pri­vinţa numi­tei…. Argu­men­tele peti­ţio­na­ru­lui sunt decla­ra­tive, iar instanţei nu i-au fost pre­zen­tate motive con­crete şi certe ce ar demon­stra că abor­da­rea pro­cu­ro­ru­lui nu ar cores­punde cerinţe­lor”.Jude­că­to­rul a res­pins şi nedu­me­ri­rea avo­ca­ţi­lor lui Manole prin care deci­zia CSJ a fost ane­xată ca probă la dosar, pre­ci­zând că „acest act pro­ce­du­ral de la o auto­ri­tate jude­că­to­rească con­sti­tuie un act juri­dic cu carac­ter ire­vo­ca­bil şi exe­c­u­to­riu, având pute­rea lucru­lui jude­cat”, şi deci poate fi recu­nos­cut ca probă. „În ace­laşi timp, jude­că­to­rul de instru­cţie nu poate subroga rolul pro­cu­ro­ru­lui la apre­ci­e­rea pro­ba­to­ri­u­lui şi cali­fi­ca­rea juri­dică a acţiu­ni­lor per­soa­nei”, con­clu­zio­nează jude­că­to­rul Pos­tică.Ast­fel, urmă­ri­rea penală în pri­vinţa jude­că­toa­rei Domnica Manole va con­ti­nua. Aceasta susţine că încă nu a fost audi­ată şi că nu are nicio cali­tate pro­ce­su­ală în cadrul dosa­ru­lui, deşi au tre­cut 3 luni de la por­ni­rea urmă­ri­rii penale, peri­oadă în care, con­form legii, per­soa­nei urma să-i fie îna­in­tat sta­tu­tul de bănuit. „Am fost che­mată de două ori pen­tru a face cunoş­tinţă cu înche­ie­rea pri­vind efec­tu­a­rea exper­ti­zei infor­ma­ţio­nale. Am cerut amâ­nare din diverse motive. Mi-au refu­zat, însă din decla­ra­ţi­ile pro­cu­ro­rei din cadrul şedinţei am înţe­les că exper­tiza este gata. Exper­tiza cal­cu­la­to­ru­lui. Nu ştiu care a fost sco­pul lor şi ce au vrut să demon­streze. Pro­ba­bil fap­tul că am avut careva legă­turi cu Plat­forma, cu recla­manţii, că ei mi-ar fi tri­mis careva adre­sări de-ale lor. Nu cunosc”, zice magis­trata Manole, care în această peri­oadă se află în con­ce­diu.Andrei Băeşu, pro­cu­ro­rul care se ocupă de dosar, nu ne-a răs­puns la tele­fon. Din anti­ca­mera Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie ni s-a spus că acesta este în şedinţe. ZdG amin­teşte că, la 14 apri­lie 2016, Domnica Manole, jude­că­toare la CA Chi­şi­nău, anula hotă­rârea CEC din 30 mar­tie 2016 care res­pin­gea orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum pro­pus de Plat­forma „Dem­ni­tate şi Ade­văr” şi obliga insti­tu­ţia să ini­ţieze acel refe­ren­dum. A doua zi, repre­zen­tanţii CEC au ata­cat deci­zia la CSJ, iar peste doar o săp­tămână, la 22 apri­lie 2016, printr-o hotă­râre sem­nată de jude­că­to­rii Tatiana Vieru, Valen­tina Cle­vadî, Tamara Chişca-Doneva, Iurie Beje­naru şi Oleg Ster­ni­oală, instanţa supremă anula deci­zia magis­tra­tei Manole ca fiind „ile­gală”. Ulte­rior, CEC s-a adre­sat Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale (PG) şi Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), cerând inves­ti­ga­rea acţiu­ni­lor jude­că­toa­rei care, la Apel, nu le-a dat drep­tate. În acest con­text, pe 23 mai, Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar, se adre­sează la CSM, cerând acor­dul pen­tru ini­ţi­e­rea urmă­ri­rii penale pe numele jude­că­toa­rei. Pro­cu­ro­rul îşi explică demer­sul prin fap­tul că CSJ a con­sta­tat că hotă­rârea magis­tra­tei a fost luată cu „inter­pre­ta­rea ero­nată de prima instanţă a unei legi care nu putea fi apli­cată, deo­a­rece era abro­gată, depă­şi­rea limi­te­lor împu­ter­ni­ci­ri­lor de prima instanţă prin fap­tul inter­pre­tă­rii Con­sti­tu­ţiei”. Ast­fel, CSM a per­mis urmă­ri­rea penală a jude­că­toa­rei.