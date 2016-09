Apărătorii lui Platon din Ucraina au contestat extrădarea; Avocat din RM: „Există un volum mare de probe pentru a declara ilegală această procedură”

Avocaţii ucraineni ai lui Veaceslav Platon au contestat extrădarea omului de afaceri. Astfel, mâine la Kiev se va desfăşura o şedinţă, unde avocaţii lui vor prezenta mai multe probe pentru a declara procedura de extrădare ilegală. Anunţul a fost făcut de avocatul omului de afaceri Ana Ursachi.



„Mâine, la Judecătoria Pecersk din Kiev se va examina plângerea avocaţilor ucraineni ai lui Platon cu privire la legalitatea extrădării. Se va pronunţa pe partea pro sau contra a legalităţii extrădării. Apărătorii au un volum mare de probe pentru a declara ilegală extrădarea. Formal instanţa de la Kiev nu are niciun fel de date despre cum a dispărut din izolator Veaceslav Platon. Mâine instanţa va întreba unde este Kobalev”, a declarat apărătoarea.



„Persoana are dreptul să conteste extrădarea, iar după aceasta el trebuie extrădat. Procedura a fost inversată, Platon a fost lipsit de acest drept. Contestarea va fi abia mâine”, a adăugat Ana Ursachi.



Totodată, Ana Ursachi a menţionat că apărarea a solicitat recuzarea judecătorului Victor Răţoi. „Recuzarea a fost depusă de apărare şi Platon după ostilitatea cu care la tratat la şedinţele”, spun avocatul.



În acest context, avocatul explica şi consecinţele acestui proces: „Dacă acest ordin va fi declarat ilegal, vor fi consecinţe nefaste pentru cei care au semnat documentul. Nulitatea tuturor procedurilor din Republica Moldova poate fi o altă consecinţă”.



Ana Ursachi a mai anunţat că ieri au fost finalizată audierea lui Veaceslav Platon, care a prezentat mai multe date despre frauda bancară. Referindu-se la aceste mărturii, apărătoare a spus că nu poate divulga dezvăluirile făcute de clientul său din motiv că există o cerere de interdicţie.



„A spus date importante cum s-a comis cea mai mare fraudă bancară. A fost înaintată o cerere prin care nu putem spune ce a declarat Platon. Plahotniuc a luat ultimele măsuri în acest dosar acum. Am contestat acest lucru”, a explicat Ana Ursachi.



Precizăm că judecătorii sunt în deliberări şi urmează să decidă dacă platan va fi eliberat sau nu.