Avocatul lui Platon: „Procurorul face impedimente la fiecare pas; Nu cunoaştem dacă a fost pornită urmărirea penală”

Sursa: jurnal.md Foto: captură Realitatea TV 13.09.2016 12:36

Solicitarea depusă de avocaţii omului de afaceri Veaceslav Platon a fost respinsă, a anunţat apărătorul Ion Vâzdoagă după şedinţa de judecată.



„Astăzi a fost pronunţată încheierea judecătorului de instrucţiune Ghenadie Pavliuc în baza căreia s-a respins cererea părţii apărării. Noi am solicitat documente în ceea ce priveşte ordonanţa de urmărire a procesului penal, ordonanţa de formare a grupului de ofiţeri. Noi nu cunoaştem dacă a fost pornită urmărirea penală. Procurorul face impedimente la fiecare pas, inclusiv la întâlnirile cu Platon în penitenciar. În aceste situaţii, am contestat aceste acţiuni”, a declarat Ion Vâzdoagă.



„Judecătorul de instrucţie, nu ştiu din ce considerente, totuşi crede că drepturile noastre nu sunt încălcate. Am solicitat ordonanţa de începere a urmării penale, ordonanţa de formare a grupului de ofiţeri şi procurori, ordonanţele de aplicare a sechestrului pe avere. Acestea nu ni s-au înmânat”, continuat acesta.



Ion Vâzdoagă a mai spus că astăzi ar putea continua audierile clientului său.



Avocatul a menţionat că joi, 15 septembrie, la ora 10:30, se va desfăşura o nouă şedinţă de judecată, iar avocaţii vor cere eliberarea lui Veaceslav Platon.