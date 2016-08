Ana Ursachi: „Platon a fost avertizat că viaţa sa este în pericol; Mimarea unei sinucideri ar putea interveni în urma unei comenzi”

Sursa: jurnal.md Foto: infotag.md 01.09.2016 13:42

După şedinţa de judecată în dosarul omului de afaceri Veaceslav Platon, avocatul Ana Ursachi a declarat că clientul său se declară nevinovat.

Potrivit avocatului, Platon a fost extrădat fără a exista o decizie finală.



„Acum a fost încuviinţată mandatul de arest pentru o insinuată învinuire. De fapt, esenţa învinuirii nu este cunoscută. Apărătorii nu au fost lăsaţi să citească documentele. Important este că Platon se declară nevinovat şi el a făcut o acuzaţie fermă, numindu -l pe Plahotniuc principalul beneficiar al furtului miliardului şi unul din beneficiarii de bază a afacerii supranumită Landromar, adică spălare de bani. Încă o informaţie foarte utilă este că Platon declară că se simte bine şi nu are de gând să intre sub incidenţa unei depresii sau să-şi termine viaţa printr-un suicid. Asta însemnând că Platon înţelege că viaţa s-a este în pericol, iar o potenţială mimare a unui atac de cord, accident vascular sau sinucidere ar putea interveni drept urmare a unei comenzi”, a menţionat avocatul.



Referindu-se la extrădarea lui Platon, aceasta a spus că cetăţenia lui Platon nu a fost retrasă şi el a fost adus avion privat.



„El a fost adus în RM cu un charter particular plătit de Plahotniuc şi vreau să spun că cetăţenia lui nu a fost retrasă. Ilia Novikov, care a venit să fie liderul echipe de avocaţi, a spus că în paşaportul ucrainean nu este fals. Extrădarea a fost încuviinţa în lipsa unei decizii finale”, a anunţat Ana Ursachi.



Apărătorul a mai spus că clientul său a fost avertizat că viaţa sa este în pericol. „Familia a fost speriată că Plahotniuc ar putea pune la cale asasinarea lui Platon”.



„El nu trebuia să fie transferat în Penitenciarul nr.13, el abia azi trebuia să fie dus acolo. El ar fi trebuie să fie doar în izolatorul CNA”, a mai declarat Ana Ursachi.



Precizăm că astăzi instanţa a prelungit mandatul de arest pe numele lui Platon, iar acesta se află în Penitenciarul nr.13.