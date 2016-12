VIDEO

Judecătoarea Domnica Manole şi-a exprimat obiecţiile faţă de dispunerea unei expertize de procuror şi cere anularea urmării penale

Noi detalii în dosarul penal iniţiat pe numele judecătoarei Curţii de Apel Chişinău Domnica Manole. Magistratul a prezentat Procuraturii Anticorupţie obiecţiile faţă de ordonanţa privind efectuarea unei expertize stilistico-lingvistice a deciziei sale, emise la 14 aprilie. Este vorba despre obligarea Comisiei Electorale Centrale de a organiza referendumul de modificare a Constituţiei, proces iniţiat de Platforma Civică Demnitate şi Adevăr. Judecătoarea spune că un asemenea demers este irelevant şi că se încearcă tergiversarea cazului.



Domnica Manole afirmă că procurorul de caz i-a prezentat rezultatele unei expertize informaţionale, ce a demonstrat că nu există date suspecte în calculatorul de la serviciu, şi consideră că o nouă expertiză - cea stilistică - este neîntemeiată.



„Suntem indignaţi de faptul că este stabilită, este dispusă efectuarea unei asemenea expertize deoarece organul de urmărire penală a avut posibilitatea în termen de 6 luni, în caz că avea suspecţii faţă de conţinutul hotărârii. Nu are legătură această expertiză cu natura acuzaţiei care îmi este adusă mie. Noi considerăm că este doar o metodă de tergiversare în continuare a urmăririi penale. Ba mai mult ca atât, din informaţia care noi am verificat-o, în Republica Moldova noi nici nu avem asemenea specialişti care să efectueze o asemenea expertiză”, judecătoarea Domnica manole.



„Am înaintat un şir de obiecţii detaliate în care pe lângă faptul că am menţionat că nu există în Republica Moldova un expert care să răspundă la astfel de întrebări, totodată considerăm că nicio instituţie, niciun expert, nici chiar organul de urmărire penală nu poate substitui instanţa de control, care a fost Curtea Supremă de Justiţie, care a verificat hotărârea judecătorului Manole”, apărătoarea Viorica Grecu.



„Această ordonanţă nu este relevantă în viziunea noastră pentru ca organul de urmărire penală să dovedească dacă în acţiunile doamnei Domnica Manole la adoptarea hotărârii din 14 aprilie a fost sau nu a fost o rea-credinţă. Este şi în mod firesc ca în conţinutul unei anumite hotărâri judecătoreşti să se regăsească anumite argumente ale părţilor care s-au prezentat în faţa judecătorului şi acest lucru este valabil în fiecare hotărâre judecătorească care este adoptată în Republica Moldova şi în toată lumea”, a explicat avocatul magistratei Veronica Mihailov.



„Se ignoră prevederile Comitetului pentru Drepturile omului expuse în raportul final în privinţa Republicii Moldova în care se spune faptul că în privinţa unui judecător urmează să se efectueze investigaţii operative şi prompte. Deci, aceste recomandări Guvernului au fost făcute anume în legătură cu cazul Domnicăi Manole deoarece cazul meu a constituit obiect de examinare la Comitetul pentru Drepturile Omului”, a mai spus Domnica Manole.



Procurorul de caz nu a ieşit în faţa presei. Solicitat telefonic, şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a declarat:



Potrivit procedurii, în cel mult două săptămâni, procurorul de caz urmează se spună dacă acceptă sau nu obiecţiile prezentate de către judecătoare. Totodată, instituţia va trebui să decidă asupra cererii de recuzare depuse pe numele procurorului Eugeniu Rurac. El este cel care o acuză pe Domnica Manole că ar fi pronunţat cu bună-ştiinţă o decizie contrară legii. Învinuirea i-a fost prezentată oficial în seara zilei de miercuri.



Amintim că în mai, CSM i-a permis Procuraturii Generale să iniţieze urmărirea penală a Domnicăi Manole. Hotărârea Consiliului a fost criticată de reprezentanţi ai societăţii civile şi a provocat nedumerirea Delegaţiei Uniunii Europene şi a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chişinău. Recent, şi membrii Comitetului ONU pentru Drepturile Omului au dezbătut subiectul şi s-au arătat îngrijoraţi de acest caz. Anularea hotărârii CSM este discutată, în prezent, într-un proces la Curtea Supremă de Justiţie.