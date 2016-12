Igor Popa, despre decizia motivată a magistraţilor de la Curtea de Apel în cazul lui Filat: „Are un volum de 211 pagini şi nu am văzut argumentele instanţei”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.12.2016 16:49

Decizia motivată în cazul fostului premier Vladimir Filat are un volum de 211 pagini, iar avocaţii ex-premierului nu au reuşit să facă cunoştinţă cu toate argumentele invocate de instanţă, a anunţat apărătorul Igor Popa.



„Decizia motivată în cazul fostului premier Vladimir Filat are un volum de 211 pagini şi nu am putut să facem cunoştinţă cu toate argumentele instanţei. De regulă, instanţa trebuie să publice această decizie. Noi o vom studia şi vom face public întregul dosar, nu doar această decizie a Curţii de Apel. Publicul trebuie să cunoască adevărul”, a scris avocatul pe o reţea de socializare.



Potrivit lui, această decizie este definitivă, dar nu irevocabilă. „Noi vom studia cu atenţie decizia motivată şi, în termen de 30 de zile, vom depune un recurs la Curtea Supremă de Justiţie. Doar după decizia CSJ putem vorbi de o decizie definitivă şi irevocabilă”, a menţionat Igor Popa.



Apărătorul lui Vladimir Filat a menţionat că un aspect al acuzării nu se regăseşte în sentinţa Curţii de Apel: „Este vorba de cele 320 de milioane de lei care i-ar fi primit Vladimir Filat de la trei femei din Federaţia Rusă care nu au fost niciodată în R. Moldova. Văd din sentinţă că acest capăt de acuzare a fost exclus. Asta demonstrează o dată în plus că acest dosar conţine doar probe artificiale. Vom demonstra că tot dosarul se bazează doar pe presupuneri şi probe artificiale”.