Ministrul Justiţiei a evaluat un candidat la funcţia de procuror general fără a-l asculta până la final

Minis­trul Jus­ti­ţi­ei, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, mem­bru al Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), care a desem­nat mier­cu­ri, 7 decem­brie, câşti­gă­to­rul con­cur­su­lui pen­tru func­ţia de pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va, a pără­sit şedin­ţa îna­in­te ca toţi can­di­da­ţii să sus­ţi­nă pro­ba inter­vi­u­lui.La doar câte­va minu­te după ce ulti­mul can­di­dat inter­vi­e­vat, Igor Ser­bi­nov, şi-a înce­put ple­doa­ria, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, unul din cei patru mem­bri ai CSP care au avut între­bă­ri către cei­lal­ţi cin­ci can­di­daţi, a pără­sit şedin­ţa, fără a ascul­ta până la capăt pla­nu­ri­le lui Ser­bi­nov în cali­ta­te de pro­cu­ror gene­ral, scrie Ziarul de Gardă . Asta însă, afir­mă minis­trul, nu l-a împie­di­cat să-l eva­lu­e­ze corect pe Igor Ser­bi­nov.Deşi l-a ascul­tat pe Igor Ser­bi­nov doar câte­va minu­te, minis­trul Cebo­ta­ri a înde­pli­nit fişa de eva­lu­a­re a can­di­da­tu­lui. Acest gest al „şefu­lui” Jus­ti­ţi­ei din R. Mol­do­va ar fi putut tre­ce neob­ser­vat dacă, la final, Igor Ser­bi­nov nu ar fi obţi­nut al doi­lea cel mai mare punc­taj din con­curs, fiind depă­şit de câşti­gă­to­rul con­cur­su­lui cu doar două punc­te.Con­form rezul­ta­te­lor făcu­te publi­ce de Mir­cea Roşi­o­ru, Edu­ard Haru­n­jen, cel care a fost desem­nat câşti­gă­tor, a acu­mu­lat 68,58 de punc­te, în timp ce Igor Ser­bi­nov, 66,01 punc­te. Aceştia au fost urma­ţi de Vio­rel Mora­ri – 63,73 de punc­te, Iurie Gara­ba – 63,11 de punc­te, Igor Popa – 62,83 de punc­te şi Ruslan Caşu – 47,89 de punc­te.Minis­trul Jus­ti­ţi­ei con­si­de­ră însă că ges­tul său nu a influ­en­ţat rezul­ta­te­le con­cur­su­lui, pre­ci­zând că a reu­şit să-i acor­de un punc­taj corect lui Igor Ser­bi­nov, chiar dacă l-a ascul­tat doar câte­va minu­te.„Da, abso­lut, pen­tru că eu deja am găsit răs­pun­su­ri­le la toa­te între­bă­ri­le în dis­cur­sul dum­ne­a­lui. Eu îl mai şi cunosc pe dum­ne­a­lui din expe­rien­ţa pe care o are la lucrul la dife­ri­te pro­iec­te cu minis­te­rul, cunosc mul­te punc­te for­te şi sla­be ale dum­ne­a­lui. Dum­ne­a­lui a avut un dis­curs foar­te clar, am înţe­les une­le viziu­ni, am înţe­les une­le lucru­ri cu care eu sunt de acord din viziu­ni­le lui şi une­le la care eu am un pic altă opi­nie. Mie mi-a fost foar­te cla­ră pres­ta­ţia şi cum să-l eva­lu­ez pe dum­ne­a­lui. Noi ne-am stră­du­it să folo­sim ace­leaşi între­bă­ri pen­tru toţi can­di­da­ţii inter­vi­e­va­ţi. Dom­nul Ser­bi­nov, mai ales în par­tea între­bă­rii mele, în dis­curs a fost mai clar ca cei­lal­ţi, pen­tru că el a atras o mai mare aten­ţie, de ace­ea mie mi-a foar­te uşor să-l apre­ciez pe dum­ne­a­lui… Eu deja aveam opi­nia cum să-l eva­lu­ez pe dum­ne­a­lui, dar în ace­laşi timp, tre­bu­ia să ajung urgent la o altă şedin­ţă nu mai puţin impor­tan­tă pe care o amâ­na­sem câte­va ore deja”, a punc­tat Vla­di­mir Cebo­ta­ri.În cadrul şedin­ţei CSP de mier­cu­ri, 7 decem­brie, Edu­ard Haru­n­jen a fost desem­nat câşti­gă­tor al con­cur­su­lui pen­tru func­ţia de pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va. Pen­tru a deve­ni pro­cu­ror gene­ral, can­di­da­tu­ra lui Edu­ard Haru­n­jen tre­bu­ie să fie apro­ba­tă de către şeful sta­tu­lui. Pe lân­gă Haru­n­jen, la con­cur­sul pen­tru func­ţia de pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va au par­ti­ci­pat alţi 5 pro­cu­ro­ri: Igor Ser­bi­nov şi Iurie Gara­ba, adjunc­ţii pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, Vio­rel Mora­ri, şeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ţie (PA), Igor Popa, şeful Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, şi Ruslan Caşu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cio­ca­na.