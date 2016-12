Judecătoarea Domnica Manole, cea care a adoptat o hotărâre prin care a obligat CEC să iniţieze referendumul republican, PUSĂ SUB ÎNVINUIRE

Judecătoarea Domnica Manole, în privinţa căreia CSM şi-a dat acordul ca să fie cercetată penal pentru că a adoptat o hotărâre prin care a obligat CEC să iniţieze referendumul republican privind alegerea şefului statului de către cetăţeni, la iniţiativa Platformei Demnitate şi Adevăr, a fost pusă sub învinuire. Procurorii o acuză de faptul că a pronunţat cu bună ştiinţă o hotărâre contrară legii, iar în ordonanţă fac trimitere la argumentele Curţii Supreme de Justiţie, instanţă care a casat ulterior decizia Domnicăi Manole, scrie Anticoruptie.md. „Prin acţiunile sale, judecătorul Curţii de Apel Chişinău Domnica Manole, fiind o persoană cu funcţie de demnitate publică, învestită constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei în numele legii, a acţionat contrar principilor puterii judecătoreşti ce mizează pe apărarea şi realizarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi acuzaţiilor, ştirbind în aşa mod din imaginea autorităţii puterii judecătoreşti a Republicii Moldova”, potrivit ordonanţei.„Din contra, eu am interpretat legea în favoarea cetăţenilor, aşa cum spune Codul de bune practici în materie de referendum a Comisiei de la Veneţia. Ţine de obligaţia pozitivă a statului de a crea legi clare şi previzibile, ceea ce lipseşte în materia de referendum”, a explicat Domnica Manole.Magistrata susţine în continuare că este persecutată pentru faptul că a luat o decizie incomodă actualei guvernări. „Este foarte trist, grav şi inacceptabil ca un judecător să fie urmărit penal pentru o hotărâre pronunţată în ordine civilă, casată în căile ordinare de atac, ce nu a produs efecte juridice, nu a lezat drepturi şi libertăţi. Hotărârea pronunţată la 14 aprilie 2016 conform legii şi intimei mele convingeri, casată prin decizia CSJ din 22 aprilie 2016, ca fiind singura instanţă ierarhic superioară pentru astfel de litigii, nu poate constitui ipso facto o faptă penală. Într-un sistem de drept veritabil, fiecare judecător beneficiază de imunitate în raport cu hotărârile pronunţate, chiar şi cu cele care deranjează politicul. În calitate de garanţie a independenţei, nu ar trebui să pronunţe soluţii judiciare sub influenţa unei frici de a fi urmărit penal de către procuror. În caz contrar, actul de justiţie este compromis la nivel de ţară. În acest sens, urmărirea penală a judecătorului pentru simplul fapt de calificare a hotărârii de către instanţa de recurs sau apel ca fiind ilegală reprezintă, în esenţă, o modalitate evidentă, flagrantă de persecutare a judecătorului şi un atentat la independenţa funcţională a justiţiei. Din acest motiv comunitatea internaţională, societatea civilă, forul judecătorilor din România şi înalţi oficiali europeni au condamnat dur acţiunile procurorului Eduard Harunjen”, a declarat judecătoarea.Judecătoarea susţine că ordonanţa de punere sub învinuire nu ar trebui să ducă la suspendarea ei din funcţie. „Beneficiez de prezumţia de nevinovăţie. Doar o hotărâre judecătorească irevocabilă în cauza penală în privinţa mea ar putea servi drept temei pentru eliberarea mea din funcţie. Sunt însă sigură că nu se va ajunge la aşa ceva. Până la urmă, sper că mai avem procurori calificaţi, care înţeleg gravitatea pornirii urmăririi penale în privinţa unui judecător. Eu nu am comis nicio infracţiune, doar mi-am exercitat atribuţiile de serviciu”, a adăugat Domnica Manole.Precizăm că pe 14 apri­lie 2016, Domni­ca Mano­le a anu­lat decizia Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC) de la 30 mar­tie, prin care instituţia a respins orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum la iniţiativa Plat­for­mei Civice Dem­ni­ta­te şi Ade­văr şi obli­ga CEC să ini­ţie­ze acel refe­ren­dum. Repre­zen­tanţii CEC au contestat însă deci­zia la CSJ, instanţă care, pes­te o săp­tămâ­nă, la 22 apri­lie, printr-o decizie sem­na­tă de jude­că­to­rii Tatia­na Vie­ru, Valen­ti­na Cle­va­dî, Tama­ra Chişca-Doneva, Iurie Beje­na­ru şi Oleg Ster­ni­oa­lă, a casat deci­zia magis­tra­tei Domnica Mano­le ca fiind „ile­ga­lă”. Ulte­ri­or, CEC s-a adre­sat Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le şi Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii, cerând inves­ti­ga­rea acţiu­ni­lor Domnicăi Manole. Pe 23 mai, Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar, a cerut CSM acor­dul pen­tru ini­ţi­e­rea urmă­ri­rii pena­le pe nume­le jude­că­toa­rei.