Detalii noi despre extrădarea lui Platon: Câţi poliţişti l-au escortat pe omul de afaceri la Chişinău şi cât le-a plătit IGP // DOC

Magistraţii Curţii de Apel din Kiev, Ucraina, au casat zilele trecute decizia instanţei de judecată din regiune Pecersk privind extrădarea omului de afaceri Veaceslav Platon. Judecătorii au dispus examinarea repetată a cazului. Avocatul Ilia Novikov a explicat că procurorii ucraineni ar urma să asigure prezenţa omului de afaceri la şedinţele de judecată din ţara vecină, scrie anticorupţie.md „Nu aş vrea să apară ştiri senzaţionale nesănătoase. Decizia Curţii de Apel din Kiev nu anulează extrădarea lui Veaceslav Platon în Moldova. Aceasta stabileşte însă că refuzul instanţei privind contestarea extrădării, în absenţa lui Veaceslav Platon la şedinţa de judecată, este ilegală prin definiţie. Acest fapt confirmă regula - «mai întâi treci toate instanţele şi doar apoi extrădează». Plângerea privind extrădarea va fi examinată din nou, iar reprezentanţii Procuraturii Generale a Ucrainei vor căuta cel de-al cincilea colţ: cum să aducă în instanţa de la Kiev un om pe care ei înşişi l-au dat Moldovei. Există şi declaraţia APCE privind presiunea exercitată asupra martorilor în acest caz cu complicitatea organelor de drept din Ucraina, precum şi ultimele episoade privitor la urmărirea penală a avocaţilor lui Platon”, a scris avocatul Ilia Novikov pe reţeaua de socializare Facebook.Învinuit de escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Spălătoriei ruseşti”, pe 25 iulie, procurorii Anticorupţie au declarat că dispun de mandat de arestare pe numele lui Veaceslav Platon şi tot în aceeaşi zi l-au anunţat în căutare internaţională. Omul de afaceri a fost reţinut peste doar câteva ore la Kiev fiind plasat în arest. La distanţa de o lună, pe 30 august, Procuratura Generală a anunţat telegrafic despre faptul că businessmanul a fost extrădat. Nici Procuratura, nici Inspectoratul General de Poliţie (IGP), instituţie care s-a ocupat de extrădare, nu au oferit detalii.O anchetă recentă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice scoate la iveală că în această operaţiune au fost implicate două aeronave charter. Oficial, autorităţile de la Chişinău au apelat la o firmă intermediară - ICS Handling - căreia i-au achitat circa 1.690 de dolari, deşi, în realitate, astfel de servicii costă de câteva ori mai scump.Reporterii portalului Anticoruptie.md au obţinut noi documente şi detalii de la IGP privind extrădarea lui Veaceslav Platon. Omul de afaceri a fost escortat la Chişinău de patru angajaţi ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii al IGP, iar pentru delegarea lor pentru o zi instituţia a cheltuit 63.124 de lei. „În vederea asigurării securităţii angajaţilor poliţiei în sarcina cărora a fost pusă extrădarea precum şi a persoanei sus-citate (Veaceslav Platon - n.r.), şi ţinând cont de situaţia din statul vecin, s-a decis realizarea procedurii pe calea aeriană, prin intermediul Air Moldova la cursa tur 9U 9898 ora 7.20 din 29.08.2016, cu decolare de pe Aeroportul KIV - Chişinău şi retur în aceeaşi zi la cursa 9U 9897 ora 19.45, cu decolare de pe Aeroportul KBP-Borispol-Kiev, fiind procurate cinci titluri de transport pentru angajaţii poliţiei şi unul la cursa retur pentru extrădat”, se arată într-un nou răspuns semnat de către Alexandru Pânzari, şeful IGP.Potrivit aceluiaşi răspuns, autorităţile de la Kiev l-ar fi adus pe Veaceslav Platon cu întârziere la Aeroportul Borispol, fiind pierdute biletele retur. În continuare, autorităţile de la Chişinău au apelat la firma ICS Handling care a intermediat un zbor cu o cursă charter spre Chişinău.Potrivit contractului încheiat de IGP şi ICS Handling, zborul a costat doar 1.690 de dolari. IGP urma să transfere banii în maxim cinci zile lucrătoare din momentul recepţionării facturii. „În cazul în care banii nu sunt transferaţi în această perioadă, transportatorul are dreptul să nu mai efectueze zborul”, se arată în document. Nu este clar deocamdată când au transferaţi banii, întrucât zborul a fost efectuat în zi de duminică.Veaceslav Platon a ajuns în Republica Moldova pe 29 august, în jurul orei 22.30. Potrivit informaţiilor obţinute de reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice, pe Aeroportul Internaţional Chişinău, la această oră, au aterizat două curse charter, ambele au decolat din Aeroportul Juliani din Kiev, la distanţa de şapte minute una de la alta. Informaţia este confirmată şi de MoldATSA. Într-un răspuns oficial primit de CIJM, instituţia ne informează că cele două curse au zburat împreună de la Kiev spre Chişinău, iar după ce şi-au lăsat pasagerii pe AIC au zburat în direcţii diferite. Unul s-a întors la Kiev, iar altul a zburat în Antalya, Turcia.Prima pe pista de aterizare a ajuns aeronava Gulfstream G200 Galaxy, un avion de clasa lux, cu zece locuri pentru pasageri. Aşa cum spunea şi Veaceslav Platon în discursul său ţinut în faţa magistraţilor de la Curtea de Apel Chişinău, nava are aripile argintii. Potrivit datelor din sistemul de generare şi prelucrare a planurilor de zbor CFMU al Eurocontrol, cursa aviatică a fost efectuată de ICF, o mare companie străină care oferă consultanţă în diferite domenii de la business, până la sănătate. De asemenea, compania oferă servicii în domeniul transportului aerian. Totuşi, informaţiile din sistemul CFMU al Eurocontrol arată că nava, cu numărul de înregistrare T7-PRM, folosită pentru această cursă aparţine unei alte companii, ICS Aero SM SRL. Aceeaşi informaţie este confirmată şi de Baza de date de căutare a aeronavelor „Airframes.org”, potrivit căreia ICS Aero SM SRL ar fi cumpărat aeronava de lux în martie 2016. ICS Aero SM SRL este o firmă ucraineană care îşi are unul dintre sedii pe Aeroportul Juliani din Kiev.Cea de-a doua cursă charter care a însoţit avionul în care se afla Platon a fost operată cu aeronava Raytheon 390 Premier, cu numărul de înmatriculare ucrainean UR-USA. Potrivit Registrului de stat al avioanelor civile din Ucraina, aeronava Raytheon 390 Premier, numită şi Hawker Beechcraft 390, cu numărul de înmatriculare UR-USA este exploatată de operatorul Business Jet Travel (Бізнес Джет Тревел - ucr.), dar aparţine firmei Sky Center Holding Corp., off-shore din Panama. Aeronava a fost înregistrată în Ucraina pe 11 mai 2016.Ambele avioane au fost folosite anterior de deputaţi de la Kiev, cât şi de preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenco.