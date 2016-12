Avocatul moldovenilor din diasporă: „Completul de judecători de la Curtea de Apel a grăbit lucrurile şi a preluat poziţia adoptată de prima instanţă”

Hotărârea magistraţilor de la Curtea de Apel în dosarul Diaspora vs Republica a fost previzibilă, au declarat avocaţii mandataţi de moldovenii din străinătate. Apărătorii au menţionat că magistraţii au luat decizia în grabă, preluând poziţia primei instanţe.



Avocaţii mandataţi de moldovenii din diasporă au menţionat că vor contesta decizia magistraţilor de la Curtea de Apel şi vor depune un recurs la Curtea Supremă de Justiţie.



„Completul de judecători al Curţii de Apel ( N. Simciuc, I.Cimpoi, V. Pruteanu), practic au preluat poziţia adoptată de prima instanţă, şi era vădită tendinţa de a grăbi lucrurile, respingând toate demersurile avocaţilor. Cu regret, completul de judecători nu a avut curajul sperat şi a respins toate apelurile declarate, menţinând în vigoare hotărârea Judecătoriei Centru prin care s-au respins acţiunile noastre de chemare în judecată cu privire la constatarea încălcării dreptului la vot şi discriminării cetăţenilor. Chiar dacă rezultatul a fost unul previzibil, sunt profund consternată şi aşteptăm decizia motivată şi argumentele completului. Vom contesta şi cu recurs la CSJ. E un drum ce trebuie parcurs integral”, a spus Veronica Mihailov.



„Cu toate acestea, şi oponenţii şi instanţa au tot folosit acelaşi argument: dreptul la vot nu este absolut, şi statul are prerogativa de a stabili modul de organizare a alegerilor. Dar oare, pot normele Codului Electoral, cu valoare ierarhică inferioară, să contravină art. 38 din Constituţia R. Moldova? Oare aceste intervenţii sunt rezonabile şi proporţionale cu ingerinţele în asigurarea şi exercitarea dreptului constituţional la vot? Am solicitat şi insistat asupra aplicării directe a normelor superioare din Constituţie şi a Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice”, a adăugat avocatul moldovenilor din străinătate.



Veronica Mihailov a spus că a făcut cunoştinţă şi cu decizia primei instanţe, precizând că această hotărâre a fost luată doar în baza argumentelor CEC, fără a se ţine cont de probele părţii apărării: „Am făcut cunoştinţă cu hotărârea integrală a primei instanţe, care a fost motivată superficial şi selectiv, făcând copy-paste de pe argumentele CEC şi MAEIE şi nefăcând referinţă la probele şi argumentele noastre, ale avocaţilor Diasporei”.



