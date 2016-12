Avocatul Eduard Rudenco, avertizat şi ameninţat de reprezentanţii organelor de drept; „Regimul lui Plahotniuc încearcă să reducă la tăcere persoanele incomode”

Avocatul Eduard Rudenco a anunţat că a primit un şir de ameninţări după ce a început să se ocupe de mai multe dosare importante. Apărătorul a menţionat că avertizările au venit de la mai mulţi şefi ai instituţiilor de drept. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiuniide la Jurnal TV.În acest context, invitaţii emisiunii au menţionat că regimul de la guvernare a început să hărţuiască avocaţii incomozi, care merg împotriva sistemului. Mai mult, aceştia au spus că atacurile împotriva persoanelor publice au un singur scop: reducerea la tăcere.„Problemele s-au început din 2015, odată cu protestele. Am primit un şir de avertizări să renunţ la unele activităţi. Ameninţările veneau din partea organelor de resort. Este vorba despre şeful de secţie de la Procuratura Generală, şeful de secţie de la CNA şi şeful de secţie de la MAI. Mai întâi au fost sugestii, iar mai apoi au fost ameninţări: dacă nu renunţ la unele acţiuni şi unele cazuri penale, va fi pornit un dosar penal în privinţa mea”, a declarat Eduard Rudenco.Avocatul a mai afirmat că despre acest caz nu a ştiut nicio informaţie, chiar dacă plângerea a fost depusă de mai bine de opt luni: „Cazul pe care eu sunt chemat pentru a-mi fi înaintată o acuzare a fost pornit de la o plângere din 15 aprilie. Despre această faptă eu nu am cunoscut până acum. Eu nu cunosc denunţătorul. În citaţie nu este inclus numele acestei persoane. Atunci când s-a pornit cauza trebuia să fie şi o bănuială rezonabilă şi în cinci zile ar fi trebuit să fiu cunoscut ca bănuit sau cel târziu în trei luni”.Apărătoarea Ana Ursachi a spus că şi familia avocatului Eduard Rudenco a fost ameninţată. „Eduard Rudenco a fost urmărit timp de o lună, soţia lui a fost hărţuită, au încercat să determine rudele să-l convingă să renunţe la reprezentarea unor cazuri incomode”, a anunţat Ana Ursachi într-o intervenţie prin Skype.Ursachi a mai menţionat că despre această situaţie au fost sesizaţi mai mulţi deputaţi europeni şi reprezentanţi ai Comisiilor Europene. Totodată, mai mulţi avocaţi din alte ţări au început să colecteze semnături împotriva hărţuirii apărătorilor din ţară.„Ceea ce se întâmplă acum este o mare ilegalitate şi este rezultatul tăcerii breslei noastre. În cazul lui Eduard Rudenco se urmăreşte reducerea lui la tăcere şi pedepsirea, pentru că a îndrăznit să mă apere. Eduard Rudenco este avocatul lui Veaceslav Platon, cel de care se teme cel mai mult Plahotniuc, căci are probe cu privire la crimele comise de Plahotniuc în ţară şi în exterior. Aceste probe sunt acum la mine”, a explicat Ana Ursachi.În această ordine de idei, fostul deputat Alexandr Petkov a spus: „Este foarte grav ceea ce spune domnul Rudenco. Ne aşteptam la o astfel de întorsătură din partea autorităţilor, după ceea ce s-a întâmplat cu mai multe persoane publice, care s-au expus împotriva regimului Plahotniuc. Am văzut că regimul lui Plahotniuc urmăreşte un singur scop: să elimine persoanele respective din procesele care au loc în ţară, şi, respectiv, ca să se impună prin nişte metode banditeşti. La cârma ţării s-au instaurat nişte bandiţi ordinari. Ceea ce fac ei nu sunt decât nişte acţiuni criminale. Penalii respectivi care stau la conducere trebuie să cunoască că le va veni rândul, dar pot să adaug că rândul nu va veni pur şi simplu”.„Republica Moldova este un stat captiv şi atunci nu mai poţi vorbi de autorităţi, despre sistem. Nu poţi vorbi despre nimic, decât despre o bandă de criminali, care pur şi simplu au pus gheara pe acest stat şi care îşi bat joc de cetăţeni. Trebuie să constatăm că acest regim criminal se află la capătul puterilor. Aceste dosare penale deschise pe numele lui Eduard Rudenco şi Ana Ursachi, deschise activistului de la Partidul Nostru, protestatarilor, inclusiv grupului Petrenco, se încep a vedea în străinătate. Ei sunt foarte încolţiţi. Vorbim în primul rând de Plahotniuc. Acest individ înţelege foarte clar că există o investigaţie în SUA. El a transformat Republica Moldova într-un ţarc, iar Penitenciarul 13 l-a transformat într-un lagăr de concentrare pentru oamenii indezirabili lui”, a conchis membrul Platformei Demnitate şi Adevăr Vasile Năstase.