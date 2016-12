Diacov: Denunţ public adresat procurorului general interimar, Eduard Harunjen

Pe data de 17 decembrie 2015, pe portalul RISE MOLDOVA a fost publicat un articol întitulat „APARTAMENTE CU DISCOUNT PENTRU COPIII JUDECĂTORILOR” , iar la 1 decembrie 2016, pe portalul Anticoruptie.md, a apărut o investigaţie cu titlul „Apartamente la preţ redus pentru mama şi rudele magistratului Oleg Melniciuc, în blocul destinat judecătorilor” Jurnaliştii au stabilit că preşedintele Judecătoriei sectorului Râşcani a mun. Chişinău, Oleg Melniciuc, fiind în înţelegere prealabilă cu un grup de judecători şi urmărind scopul delapidării averii străine, a intrat în cârdăşie criminală cu factori de decizie de la Primăria municipiului Chişinău si conducerea companiei „Exfactor Grup” SRL, prezentând documente false din care ar fi trebuit să se înţeleagă, că un grup de judecători, din care făcea parte şi O. Melniciuc, a avut nevoie si dreptul la îmbunătăţirea condiţiilor de trai. În rezultat, Primăria ilegal a oferit în arendă un teren de 60 de ari la preţul de piaţă de 600 000 euro, cu destinaţia pentru construirea un bloc locativ fără a petrece licitaţie cu dreptul de a fi ulterior privatizat la preţ normativ, de şase ori mai mic decât cel comercial, ceia ce ulterior şi s-a făcut.Melniciuc recunoaşte că este asigurat cu spaţiu locativ, declarând jurnaliştilor că a cumpărat apartamentul la preţ preferenţial, adică, că ilegal a însuşit diferenţa de preţ (cu 40% mai ieftin de cât preţul real al apartamentelor din acest bloc) pentru cei trei copii minori ai săi.La 1 decembrie 2016, în emisiunea „ORA EXPERTIZEI” de la Jurnal TV, O. Melniciuc a recunoscut că a folosit abuziv situaţia sa de serviciu si a ajutat-o pe mama sa Elena Meliniciuc, pensionară care toată viaţa a locuit şi locuieşte în satul de baştină Mândâc-Drochia, să procure un apartament în acest bloc, iar el, Melniciuc, a procurat în acelaşi bloc spaţii comerciale. Conform investigaţiilor ziariştilor de la portalul Anticorupţie.md, tot în acest bloc şi-au cumpărat apartamente şi rudele lui O. Melniciuc - Bobeică Ana, Melniciuc Andrei şi Melniciuc Aurelia, ultima procurând şi un spaţiu comercial de 241 metri pătraţi. În această situaţie, ar putea să apară bănuiala rezonabilă că apartamentele şi spaţiul comercial procurate pe numele rudelor de facto aparţin tot lui O. Melniciuc, fiind vorba despre o banală procurare mascată a imobilului, fără a le declara ca proprietate privată.Amintesc că art. 30 al Legii cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.95, în care era stipulată asigurarea judecătorului cu locuinţă, a fost exclus prin LP90-XVIII din 04.12.2009, MO 187-188/18.12.2009 art. 584, drept anulat, din care motiv consider că Primăria Chişinău a acordat lotul de teren Judecătoriei sectorului Râşcani pentru construcţia unui bloc locativ la preţ normativ, fără petrecerea licitaţiei, în mod ilegal şi abuziv. Mai mult ca atât, de apartamente la jumătate din preţ ilegal au beneficiat şi alte categorii de lucrători, care nu aveau statut de judecători. Iar câţiva judecători, care la acel moment aveau de toate, inclusiv casă şi masă, şi-au cumpărat ilegal apartamente la jumătate de preţ în blocul lui Melniciuc pentru asigurarea cu spaţiu locativ a copiilor lor minori.Din publicaţia RISE Moldova reiese că pe terenul acordat judecătoriei sectorului Râşcani a fost construit un bloc cu 260 de apartamente şi spaţii comerciale. Dacă primăria construia şi vindea aceste apartamente la preţuri obişnuite, de piaţă, ar fi încasat aproximativ 18 000 000 de euro,venitul curat ajungând la cca 7-9 milioane euro. După părerea noastră, asta şi este suma delapidată sau echivalentul patrimoniului care aşa şi nu a ajuns la stat. Se poate bănui, din nou rezonabil, că această sumă uriaşă a fost însuşită de grupul criminal condus de preşedintele judecătoriei sectorului Râşcani Oleg Melniciuc,care într-o manieră arogantă, cinică, de facto îşi recunoaşte vinovăţia în comiterea crimei, declara jurnaliştilor: „Nu pot sta într-un loc. Atâta timp cât am puteri, mă pot mişca şi îmi judecă capul, încerc să fac ceva pentru judecători. Iniţiativa aceasta am lansat-o încă în 2007 (adică pe când art. 30 al Legii cu privire la statutul judecătorului era încă în vigoare - n.n.) Şefii de pe atunci, dl. Clima era preşedinte CSM, n-a salutat ideea, iar mai apoi dl. Poalelungi a plecat la Strasbourg şi totul a murit. Devenind preşedinte, am hotărât să reiau ideea şi să fac ceva ca să le creez condiţii judecătorilor mei”.Domnule Procuror General-interimar Harunjen!Sute de mii de concetăţeni de-ai noştri şi-au abandonat familiile, copiii şi au împânzit lumea pentru a câştiga bani pentru supravieţuire, inclusiv pentru a putea să-şi asigure copiii cu spaţiu locativ, unii dintre ei şi-au pierdut familiile, chiar şi viaţa. Printre aşa-numiţii gastarbaiteri sunt mii de pedagogi, medici, ingineri, agronomi pe care şmecherul judecător Oleg Melniciuc şi complicii săi, pe lângă faptul că i-au furat, îi sfidează deschis, sugerând că ăştia sunt nişte proşti, care nu se pot descurca în viaţă.Mai mult, presa de nenumărate ori a informat opinia publică, dar şi procuratura, că judecătorul Oleg Melniciuc a mai procurat un şir de spaţii comerciale în mun. Chişinău la preţ de milioane, pe care le-a înregistrat fictiv pe numele mamei sale pensionară, care în mun.Chişinău n-a locuit şi nu are de unde să dispună de sumele necesare pentru a procura aceste imobile.Luând în considerare cele expuse, dar şi publicaţiile la acest subiect ale jurnaliştilor RISE Moldova, Ziarului de Gardă, portalului Anticorupţie.md, conducându-mă de prevederile art. 262, 265 şi 274 CPP solicit intentarea împotriva preşedintelui judecătoriei sectorului Râşcani mun.Chişinău Oleg Melniciuc şi a complicilor săi a unei cauze penale în baza al. 5 al art.191 C.P. - delapidarea averii străine cu folosirea situaţiei de serviciu, săvârşită de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari.Rog să fiu informat despre măsurile luate, în strictă corespundere cu legislaţia procesual-penală.Declar că, cunosc prevederile art. 311 C.P. pentru denunţ calomnios, le accept şi le respect.