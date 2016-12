Curtea de Apel a respins contestaţiile diasporei; Avocat: „Judecătorii aveau deja hotărârea adoptată şi de la bun început s-a încercat limitarea drepturilor noastre”

VIDEO

Ita­lia, Par­ma – 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Bolog­na – 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Mes­tre – 8 sem­nă­tu­ri

Irlan­da, Dub­lin – 29 de sem­nă­tu­ri

Fran­ţa, Paris – 5 sem­nă­tu­ri

Marea Bri­ta­nie, Lon­dra – 75 de sem­nă­tu­ri

Ger­ma­nia, Fran­k­furt – 5 sem­nă­tu­ri

Can­a­da, Montre­al – 1 sem­nă­tu­ră.

Curtea de Apel Chişinău a menţinut hotărârea Judecătoriei sectorului Centru, care a respins cererea diasporei de chemare în judecată a Comisiei Electorale Centrale şi a Ministerului de Externe. Avocaţii care îi reprezintă pe moldovenii stabiliţi peste hotare s-au arătat nemulţumiţi de această decizie şi au spus că o vor contesta la Curtea Supremă de Justiţie.„Noi speram la o maturitate a justiţiei moldoveneşti în confruntare cu cetăţeanul. Era un test pentru justiţia din Moldova, ca să arate cât valorează drepturile omului în acest stat. Chiar dacă la nivel formal urmează să depunem acest recurs, fiindcă nu suntem de acord cu această hotărâre. După cum am văzut cum s-a petrecut acest proces noi am înţeles că judecătorii îşi aveau deja hotărârea adoptată, aveau opinia formată, pentru că de la bun început s-a încercat limitarea drepturilor noastre”, a declarat avocatul diasporei, Eduard Digore.Amintim că 143 de moldoveni stabiliţi în străinătate au depus contestaţii la Judecătoria Centru privind încălcarea dreptului lor la vot în timpul turului doi al alegerilor prezidenţiale din 13 noiembrie.Dosa­rul „Dias­po­ra vs. Republica Mol­do­va” a fost repartizat jude­că­toa­r­ei Dje­ta Chis­tol, care a menţionat într-o decizie anterioară că o maşină s-ar fi deplasat în acelaşi timp pe trei străzi.Cei doi avocaţi mandataţi de diasporă au reprezentat 143 de concetăţeni din străinătate: