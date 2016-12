Platon dezvăluie cum a fost „vândut” cu 3 mil. de euro lui Plahotniuc, care acum fură proprietăţi de 300 (!) de mil. de euro, şi cum oligarhul i-a deposedat de acţiuni pe Victor Ţopa şi Viorel Ţopa

Aşa-zisa extrădare a lui Veaceslav Platon a fost un târg între preşedintele ucrainean Petro Poroşenko şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, preţul plătit de cel din urmă fiind de 3 milioane de dolari. Cel puţin asta spune Platon, care afirmă că Plahotniuc a scos din buzunar acele 3 mil. de dolari ca să pună mâna, în schimb, pe proprietăţi în sumă de 300 de mil. de dolari.



Şi asta pentru că, în timp ce Platon este ţinut după gratii, acţionarii şi investitorii străini pe care îi reprezenta acesta în Moldova şi care au proprietăţi de cel puţin 300 de milioane de dolari, sunt acum supuşi atacurilor raider. Declaraţiile au fost făcute de Veaceslav Platon în cadrul şedinţei de judecată de pe 23 decembrie.



„Problema constă în aceea că domnul Poroşenko a avut în Republica Moldova o afacere - centrul comercial Gemenii. Această afacere au împărţit-o în jumătate cu Plahotniuc. Am aflat ulterior că pentru suma de 3 milioane de dolari am fost răpit din Ucraina. De ce vedeţi astăzi scrisori de la Procuratura Ucrainei, de la Serviciul ucrainean de securitate? Pentru că eu nu am fost extrădat, ci răpit! Am fost vândut pentru 3 milioane de euro, ca un rob la piaţă. Pur şi simplu m-au vândut lui Plahotniuc. De ce se face asta? Pentru că eu reprezentam în Moldova diferiţi investitori care au pe teritoriul RM averi de 300 de milioane de euro cel puţin. Este vorba despre cele mai mari bănci, cele mai mari companii de asigurări. Toţi ei acum sunt supuşi atacurilor raider. Plahotniuc acum şi le însuşeşte pe toate. Iar ca reprezentantul acestor companii să nu poată face nimic, l-au băgat la închisoare. Pe mine Procuratura mă ţine închis doar ca eu să nu-i încurc lui Plahotniuc să fure proprietăţi străine”, a declarat Platon, în timpul şedinţei de judecată.



În context, Veaceslav Platon a acuzat procurorii de complicitate cu Plahotniuc şi i-a atenţionat că organele de anchetă din SUA investighează toate aceste cazuri.



„Domnii procurori sunt complici. Toată lumea ştie că FBI investigează acest caz. Eu deja am dat mărturii pentru FBI, atunci când eram în Ucraina. Şi, domnule procuror, atunci când veţi merge în România la ski, aţi putea întâmplător să vă pomeniţi într-o închisoare din New York”, a mai spus omul de afaceri.



În cadrul procesului, Veaceslav Platon a povestit şi cum Plahotniuc i-a deposedat, prin atacuri raider, pe oamenii de afaceri Victor Ţopa şi Viorel Ţopa de acţiunile de la Victoriabank.



„În 2011 am avut o tranzacţie cu domnul Plahotniuc. Atunci eu reprezentam investitorii şi el ne-a transmis acţiuni în valoare de 38 la sută, pe care le-a furat de la domnii Ţopa în urma atacurilor raider din 2011. A fost deschis un dosar penal. Am cerut să fiu interogat pe marginea atacurilor raider din 2011, întrucât domnul Plahotniuc vindea acţiuni furate. Eram dispus să ofer declaraţii, dar, din păcate, nu am fost întrebat şi niciodată nu am fost audiat în legătură cu aceste informaţii. Cel mai probabil, atâta timp cât Plahotniuc se va afla la putere, nici nu vor exista întrebări”, a menţionat Platon.



Totodată, Veaceslav Platon spune că Procuratura refuză să-i audieze pe Plahotniuc, Candu, Iaralov, Politov şi alţii care figurează în mărturiile sale. Mai mult, Platon descrie cu lux de amănunte cum Plahotniuc a scos, cu ajutorul celor enumeraţi mai sus, 80 de milioane de dolari din Victoriabank.



„Înţelegerea aceasta a fost făcută cu domnul Plahotniuc cu privire la cumpărarea de la el a acţiunilor de la Victoriabank, compania Asito, compania Victoria Asigurări şi compania Moldova Tur, deţinătoarea hotelului Naţional. Aceste companii, care au fost oferite domnului Plahotniuc, au luat credite. Aceste credite erau scoase peste hotare şi în aceeaşi zi aceşti bani se întorceau în contul Victoriabank. Deci se întorceau în contul Victoriabank, pe un cont Escrow, cont care era semnat de către Candu, ca reprezentant al domnului Plahotniuc. Era semnat personal de către domnul Andrian Candu, actualul preşedinte al Parlamentului, de către şefa băncii şi de către cumpărătorii acestor acţiuni. Toţi aceşti bani care au fost luaţi au plecat către domnul Plahotniuc, oficial, pe numele companiei sale OTIV Prime, companie pe care o deţine în volum de 100% şi el asta nu ascunde. Cu alte cuvinte, el a primit 80 de milioane de dolari. El este beneficiarul acestor bani. Eu am declarat despre asta şi am cerut să fie audiat Iaralov, care a condus această schemă, Candu, Politova, Corneliu Ghimpu, toţi care au participat în această înţelegere. Procuratura a refuzat. Când va veni FBI şi vă va întreba: „Prieteni, dar de ce nu aţi investigat aceste lucruri?”, ce le veţi răspunde?”, a continuat Veaceslav Platon.



„În Moldova nu există noţiunea de drept. Eu ştiu cum funcţionează totul aici. În această ţară totul este condus de Plahotniuc. Eu am comunicat cu el foarte îndeaproape, ştiu cine este el, ştiu ce face şi cu ce se ocupă. Credeţi-mă, asta nu va dura mult. El va pleca în curând. El face greşeli. El face greşeli foarte mari şi pe zi ce trece este sunt tot mai straşnice. Mâine-poimâine, el oricum va fi închis undeva prin Europa. FBI oricum va veni aici, oricum vor mai face audieri, totul va fi. În Moldova este imposibil să furi, pentru că totul deja a fost furat de Plahotniuc. Este pur şi simplu imposibil. Nici marii profesionişti n-o să găsească un bănuţ de furat”, a mai spus Platon, în cadrul şedinţei.



Vedeţi mai jos înregistrarea completă a şedinţei de judecată din 23 decembrie 2016.