Bancherul „fantomă” din dosarul Filat

Potrivit raportului Kroll, preluarea creditelor neperformante în valoare de circa un miliard de lei de către Roseau Alliance LLP ar fi constituit primul pas în schema de preluare a BEM. Reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice l-au găsit pe bancher, iar acesta nu ştie nici cu spatele despre tranzacţiile financiare de la BEM şi dosarul penal din Republica Moldova în care este vizat. De asemenea, în dosar apar detalii despre o maşină pe care Ilan Shor pretinde că i-ar fi dat-o lui Vladimir Filat drept mită în 2013, asta deşi automobilul, sechestrat între timp, a fost produs şi importat în Republica Moldova abia în 2014.Numele bancherului rus Pavel Neumîvakin este invocat în dosarul în care este judecat Vlad Filat de către fostul secretar general al Guvernului Victor Bodiu. Citat la Judecătoria sectorului Buiucani pentru a depune mărturii în dosarul fostului său şef de la Guvern, Bodiu a declarat că la începutul lui 2013 ar fi primit indicaţii de la Vladimir Filat să se întâlnească cu reprezentanţii unei bănci ruseşti, care ar fi fost interesaţi să procure o parte din activele neperformante de la BEM.„Întâlnirea cu reprezentantul acestei bănci care era însoţit de o doamnă a avut loc în clădirea Guvernului, în biroul secretarului general, şi din carta de vizită pe care am prezentat-o am înţeles că este vorba despre Petrocomerţ Bank, reprezentată de domnul Neumîvaikin sau Neumîvakin, nu îmi amintesc exact numele. Dânsul a spus că este interesat să procure o parte din activele neperformante ale BEM, a spus că vrea să discute cu banca detaliile şi că la această întâlnire el va fi reprezentat în toate discuţiile cu banca de către partenerii săi din Moldova şi anume domnul Shor şi echipa de la Unibank”, a declarat Bodiu în faţa judecătorilor de la Buiucani, precizând că întâlnirea cu bancherul rus ar fi avut loc în februarie 2013.Până a fi preluat de către grupul Shor, în august 2012, Unibank a aparţinut Petrocomerţ Bank. În 2007, banca rusească a anunţat că şi-a vândut acţiunile de la Unibank unui fond de investiţii austriac, care, după cum s-a dovedit ulterior, era o companie apropiată Petrocomerţ Bank, astfel încât banca moldovenească a rămas în administrarea băncii-mamă din Rusia până la tranzacţia din vara lui 2012.Potrivit deciziei motivate emise de Judecătoria sectorului Buiucani, Victor Bodiu a subliniat că la negocierile ulterioare pentru cesionarea creditelor neperformante (convenită cu Neumîvakin - n.r.) a participat Ilan Shor şi echipa de la Unibank. Reprezentanţii lui Neumîvakin ar fi propus ca răscumpăra activelor neperformante să se facă prin intermediul unei companii off-shore – Rouseau Alliance LLP, dând asigurări că „vehicolul care va prelua creditele” va fi totuşi banca rusească. Contractul de cesiune a creditelor neperformante în valoare de 939,9 milioane de lei a fost semnat cu compania off-shore pe data de 18 martie 2013.Centrul de Investigaţii Jurnalistice a intrat în posesia unui răspuns oficial primit de judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Nichifor Corochii, raportor în dosarul lui Vladimir Filat, prin care magistratul este informat de Poliţia de Frontieră că Pavel Neumîvakin nu a traversat hotarul moldovenesc de la începutul lui 2013 şi până pe 1 noiembrie 2016. Totuşi, în răspuns se precizează că pe teritoriul Republicii Moldova există segmentul transnistrean, iar trecerea persoanelor pe acolo nu poate fi controlată de autorităţi.Reporterii CIJM l-au găsit pe Pavel Neumîvakin, care nu mai activează la Petrocomerţ Bank din 2014, şi au realizat un scurt interviu. Bancherul, desemnat în urmă cu câţiva ani cel mai bun manager de bancă din Federaţia Rusă, ne-a declarat că ultima dată a fost în Republica Moldova în 2012, dar nu are nicio treabă cu Banca de Economii. Nici el, nici banca pe care o reprezenta în 2013 nu au avut niciodată intenţia de a răscumpăra credite neperformante de la Banca de Economii. Neumîvakin confirmă că îl cunoaşte pe Ilan Shor, în virtutea faptului că Unibank a aparţinut anterior Petrocomerţ bank, dar spune că nu a fost niciodată în clădirea Guvernului Republicii Moldova şi nici nu îl cunoaşte pe Victor Bodiu.„Nu m-am întâlnit cu nimeni de la Guvern. Nu îmi spune nimic numele Victor Bodiu. Nu cunosc Banca de Economii. Petrocomerţ a avut o bancă-fiică în Republica Moldova, Unibank, care a fost vândută unui om de afaceri care părea de succes la acel moment, Ilan Shor. Cu aceasta s-a încheiat istoricul relaţiilor de colaborare. Nu îmi amintesc nimic despre intenţia de a prelua nişte credite neperformante. Numele de Rouseau Alliance LLP nu îmi spune nimic”, a declarat Neumîvakin.Contactat de autorii investigaţiei, Victor Bodiu nu a răspuns la telefon şi nici la mesajul trimis de jurnalişti pe reţeaua de socializare Facebook, pe care l-a văzut.