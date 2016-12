Diaspora, NEDREPTĂŢITĂ şi de instanţă: Judecătoria Centru a respins contestaţiile moldovenilor care nu au putut vota la alegerile prezidenţiale

Ita­lia, Par­ma – 10 sem­nă­tu­ri

Judecătoarea Djeta Chistol a respins toate demersurile avocaţilor mandataţi de moldovenii din străinătate care nu au putut să-şi exercite dreptul la vot în turul II al alegerilor prezidenţiale.Avocaţii au declarat că decizia a fost previzibilă, deoarece instanţa s-a grăbit să dea un verdict în acest dosar în lipsa probatoriului necesar.„Era previzibil această hotărâre, reieşind din ultimele acţiuni pe marginea acestui proces în care au fost respinse toate cererile şi mersurile reclamaţilor. Această grabă şi examinarea unui proces în lipsa probatoriului necesar probabil te duce cu ideea în acest sens”, a declarat apărătorul Eduard Digore.„Este regretabilă această decizie, fiindcă noi am depus toate eforturile pentru a demonstra instanţei că reclamanţilor le-a fost încălcate drepturile. Hotărârea nu este una neaşteptată, deoarece în ultimele trei zile am avut parte de surprize neplăcute”, a adăugat avocatul Veronica Mihailov.Apărătorii moldovenilor din diasporă au anunţat că vor ataca decizia la Curtea de Apel.Amintim că 143 de moldoveni stabiliţi în străinătate au depus contestaţii la Judecătoria Centru privind încălcarea dreptului lor la vot în timpul turului doi al alegerilor prezidenţiale din 13 noiembrie.Dosa­rul „Dias­po­ra vs. Republica Mol­do­va” a fost repartizat jude­că­toa­r­ei Dje­ta Chis­tol, care a menţionat într-o decizie anterioară că o maşină s-ar fi deplasat în acelaşi timp pe trei străzi.Cei doi avocaţi mandataţi de diasporă au reprezentat 143 de concetăţeni din străinătate: