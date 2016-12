Andrei Năstase, către judecători şi procurori: „A venit timpul să reacţionaţi; Asociaţi-vă împotriva răului măcar atunci când acesta vă omoară deja la propriu”

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, vine cu un apel către judecătorii şi procurorii oneşti din ţară şi îi îndeamnă să reacţioneze şi să se asocieze împotriva răului măcar atunci când acesta îi omoară deja la propriu.„Am făcut pe parcursul ultimelor ani mai multe scrisori publice, memorii prin care am apelat la conştiinţa autorităţii judecătoreşti, a procurorilor şi judecătorilor. Cred că au fost sute de pagini. Evenimentele abordate şi personajele implicate erau diverse. De la deconspirarea şi contracararea atacurilor raider, a furturilor de miliarde şi a spălătoriei ruseşti, comandate de Plahotniuc şi Platon, până la modul criminal de alegere în cadrul asociaţiilor de breaslă şi organelor de autoadministrare, CSM şi CSP a celor mai hâdoase feţe ale justiţiei moldoveneşti. În cunoştinţă de cauză am condamnat prin mesaj public mulţi politicieni, funcţionari, judecători şi procurori corupţi. Am salvat pentru ţară o bună parte din milioanele bugetului de stat, destinate însuşirii de către gruparea criminală Plahotniuc prin hotărâri judecătoreşti trucate”, a scris Andrei Năstase pe pagina sa de„Încă în 2013, 2014 am cerut anchetarea şi condamnarea judecătorilor spălători de miliarde de dolari ale mafiei ruseşti. Mulţi dintre ei au fost corupţi prin mită cu bani, avansări pe scară ierarhică şi alte favoruri şi foloase. Pentru unii însă a fost suficientă mângâierea părintească a lui Tănase, Poalelungi, Micu, Ţurcanu. Anume aceşti din urmă judecători, unii dintre ei cu diplome roşii şi medalii de aur la şcoală, astăzi, ajunşi în puşcărie, obligaţi prin tortură şi prin intermediul mângâietorilor de meserie la sperjur, chiar de către beneficiarul mare al crimelor, astăzi fac tentative de suicid. Sunt mai multe la număr”, a mai menţionat Andrei Năstase.Totodată, preşedintele PPDA îndeamnă procurorii şi judecătorii oneşti să-şi apere drepturile. „S-au pomenit neputincioşi în faţa regimului criminal din care au făcut parte şi care astăzi le încalcă sfidător nişte drepturi constituţionale la un proces drept şi echitabil, la fel cum ei au călcat odată în picioare sorţi şi destine omeneşti. Şi au acasă copii. Şi au acasă soţii. Unii mai au încă mame şi taţi. A venit timpul să reacţionaţi, judecători şi procurori oneşti. Atât cât sunteţi. Puţini cât sunteţi, reacţionaţi. Asociaţi-vă împotriva răului măcar atunci când acesta vă omoară deja la propriu. Zbateţi-vă pentru drepturile voastre şi ale celor pe care îi judecaţi. Tăcerea, în speţă, e complicitate. Căutaţi pe internet şi în memorie, şi în apelurile mele mai vechi. Vă veţi pomeni într-o mică tardivitate. Totuşi, decât deloc, mai bine mai târziu”, a punctat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.Amintim că Andrei Năstase a dezvăluit spălările de miliarde prin justiţia moldovenească încă în 2013. În 2014, Andrei Năstase a publicat un. Mai mult, liderul Platformei DA a cerut investigarea de urgenţă a faptelor de către instituţiile internaţionale abilitate şi sancţionarea judecătorilor, a capilor instituţiilor complicitare şi a celor în interesul cărora au fost săvârşite atacurile raider şi spălările de zeci de miliarde de dolari.„În perioada actualei guvernări (2010-2014) aceste două fenomene criminale au luat o amploare înspăimântătoare: atacurile raider au cuprins 80% din sectorul bancar şi de asigurări al Moldovei, iar spălările de bani din Rusia, sesizate de instituţiile americane şi europene încă din 2009, au ajuns la zeci de miliarde de dolari. După cum veţi vedea mai jos, ambele tehnologii criminale folosesc acelaşi grup de judecători corupţi, sunt săvârşite prin aceleaşi metode şi tertipuri şi au aceiaşi beneficiari”, se arată în memoriu.