Magistraţi implicaţi în dosare scandaloase candidează pentru funcţii de conducere la Curtea Supremă de Justiţie

Consiliul Superior al Magistraturii urmează să organizeze marţi, 20 decembrie, concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie. Singurul candidat pentru acest post, rămas vacant de aproape doi ani, este judecătoarea Tatiana Vieru, scrie anticoruptie.md. Dacă va fi aleasă în funcţie, magistrata va conduce şi Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ. La funcţia de vicepreşedinte al Colegiului candidează Valentina Clevatî. Ambele judecătoare au fost implicate anterior în judecarea unor dosare scandaloase.Tatiana Vieru este una dintre judecătoarele din R. Moldova în privinţa căreia au fost depuse mai multe sesizări la CSM. Anul trecut, ea a fost vizată în 27 de sesizări, dar 24 dintre acestea au fost respinse.Tatiana Vieru se regăseşte printre cei şapte judecători care au judecat dosarul Registru, obligând întreprinderea de stat să îi achite despăgubiri de 7,8 milioane de dolari unei companii dubioase, Intercomsoft LTD. În 2013, ministrul de atunci al Justiţiei, Oleg Efrim, a cerut cercetarea disciplinară a magistraţilor pentru implicare în dosarul Registru.În calitate sa de membru al CSM, ministrul a constatat că atât decizia instanţei de apel, cât şi a celei de recurs în dosarul Registru versus Intercomsoft LTD sunt emise cu încălcarea gravă a normelor de drept procesual şi material. Oleg Efrim a remis materialele pentru examinare Colegiului Disciplinar de pe lângă CSM în privinţa judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie: Svetlana Filincova, Svetlana Novac, Tatiana Vieru, Iurie Bejenaru şi Galina Stratulat. Judecătorilor li se imputau grave ilegalităţi admise la examinarea dosarului menţionat, precum încălcarea normelor materiale.Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului”, cinci hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Tatiana Vieru au fost obiect de examinare la CEDO, în trei din aceste cazuri, Curtea de la Strasbourg a constatat încălcarea libertăţii de exprimare.Amintim că funcţia de vicepreşedinte al CSJ, preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ, a rămas vacantă după ce, în ianuarie 2015, judecătoarea Svetlana Filincova şi-a dat demisia, în contextul unui scandal în care a fost acuzată de Victor Micu, preşedintele CSM, că ar fi manipulat sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. De atunci, au fost organizate mai multe concursuri pentru ocuparea funcţiei, singurul candidat fiind fosta membră a CSM Tatiana Răducanu. Concursul a fost de fiecare dată anulat.Pentru funcţia de vicepreşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al CSJ a candidat Valentina Clevatî, cunoscută în special opinie publice pentru dosarul „Aroma-floris”. Magistrata a făcut parte din completul de judecată care, pe 19 februarie 2014, a admis cererea de revizuire depusă de Agentul guvernamental, a casat o decizie a Curţii de Apel Chişinău, obligând statul să îi achite unui avocat, care înaintase pretenţii faţă de de o firmă letonă, 4,3 milioane de lei, prejudiciu moral şi material. Ulterior tot CSJ a anulat această hotărâre.Presa a scris anterior şi despre casa magistratei. Potrivit Ziarului de Gardă, în 2003, pe când judeca la Curtea de Apel Chişinău, magistrata şi soţul său, Vasile, şi-au finisat construcţia casei cu o suprafaţă de 238 m. p. din com. Ciorescu, mun. Chişinău. Valentina Clevatî se regăseşte şi printre judecătorii care au examinat dosare condamnate la CEDO.