Răfuiala regimului cu fosta familie a lui Proca - o nouă „Pădure Domnească”; Misterul documentului cerut de Botnari, precum că interlopul nu-l cunoaşte pe oligarhul Plahotniuc

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 15.12.2016 18:23

Persecutarea fostei familii a interlopului Vitalie Proca, cu implicarea procurorilor, judecătorilor şi a anturajului apropiat oligarhului Vladimir Plahotniuc, este un nou caz „Pădurea Domnească”, care arată că banditismul stă în capul mesei în instituţiile statului. Dezvăluirile făcute de fosta soţie a lui Vitalie Proca şi de mama acesteia, Venera Gasparean, scot la iveală acţiuni ilegale şi concertate ale organelor de forţă şi ale oamenilor lui Plahotniuc, care şi stă în spatele persecutărilor. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” la Jurnal TV.



Fostul deputat Alexandru Petkov susţine că anchetarea celor doi membri ai familiei Gasparean-Davitean în dosarul tentativei de omor a bancherului rus Gherman Gorbunţov şi dezvăluirile făcute de familia vizată sunt mai grave decât cele care au ieşit la iveală după cazul „Pădurea Domnească” de acum patru ani.



„Acest caz este o Pădure Domnească II, dacă nu chiar mai grav. Vedem implicarea directă a procurorilor, a judecătorilor care acţionează la indicaţiile directe venite din partea lui Plahotniuc. În cazurile acestea care sunt extrem de grave, unele banditeşti din cauza că la guvernare avem bandiţi, ceea ce ne spun oamenii aceştia ne arată foarte clar că la guvernare avem nişte bandiţi în frunte cu Plahotniuc. Nu este departe timpul, sunt convins, când Plahotniuc va fi totuşi condamnat legal şi nu în Moldova”, a declarat fostul deputat Alexandru Petkov.



Invitată la emisiunea „Ora Expertizei”, Venera Gasparean, mama celor doi acuzaţi, a venit cu noi detalii despre presiunile la care a fost supusă familia sa. Femeia afirmă că structurile de forţă au descins nu doar în casa lor, ci şi în alte locuri vizitate de ei, în căutarea unor informaţii.



„Au tăbărât în Cimitirul Armenesc şi în Biserica Armenească. Nu au ţinut cont de nimic. I-am întrebat ce caută, despre ce stick poate fi vorba în biserică?”, a povestit femeia.



Venera Gasparean afirmă că nu ştie despre ce informaţii este vorba. La rândul său, fostul deputat Alexandr Petkov spune că dispozitivul are stocate mai multe detalii care-l vizează inclusiv pe Vladimir Plahotniuc.



„Pe flash sunt date concrete indicate de Proca referitor la Plahotniuc personal, referitor la unele persoane implicate în tot lanţul în dosarele acelea de comandă, pentru că este un sindicat transnaţional de omucidere la comandă, în care Plahotniuc este implicat direct. Vreau să le spun lor că flashul respectiv stă acolo unde îi trebuie şi o să apară atunci când o să trebuiască”, a menţionat Petkov.



Fosta soacră a interlopului a prezentat în studioul emisiunii „Ora Expertizei” declaraţia semnată de Vitalie Proca, prin care acesta ar dezminţi că-l cunoaşte pe Vladimir Plahotniuc şi că oligarhul ar fi comandat asasinarea lui Gherman Gorbunţov.



„Iată documentul pe care ni l-a expediat Vitalie Proca, este copia. A fost semnat la data de 29 noiembrie. A semnat documentul sub presiune, nu doar una din afară, dar şi a noastră, pentru că am plâns, l-am implorat. Până în ultimul moment solicitau documentul, telefonau întruna, au venit, ne-au constrâns, dar cum a apărut scrisoarea au renunţat”, a povestit femeia.



Venera Gasparean spune că fiica şi fiul său sunt nevinovaţi şi a solicitat sprijin pentru familia sa. „Mi-am luat copiii din calea războiului şi i-am adus aici, i-am apărat de bombardamente cu riscul propriei vieţi. Mi-am salvat copiii de război ca să fie sacrificaţi aici? Fac apel să ne susţineţi, să nu mai aibă de suferit şi alte familii, să nu cunoască o asemenea durere. Familia noastră nu a fost ocolită de necazuri. Acesta este un adevărat genocid, îşi bat joc de familiile noastre”, a declarat Venera Gasparean.



Despre declaraţia în care Proca ar spune că nu îl cunoaşte pe Plahotniuc, primarul de Bălţi, Renato Usatîi, afirmă că aceasta este o capcană de care oamenii lui Plahotniuc şi-ar fi dat seama şi din acest motiv au dat înapoi pe ultima sută de metri, renunţând să o ia de la rudele lui Proca. Potrivit lui Usatîi, totul ar fi fost înregistrat şi documentat de procurorii români, iar dacă Botnari sau Cijicenco, avocatul lui Plahotniuc, ar merge acum în România ar putea beneficia de „mâncare pe gratis timp de mulţi ani din partea statului român”.



Vladimir Plahotniuc nu a comentat acuzaţiile, iar ofiţerul de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, a respins învinuirile făcute la adresa instituţiei.