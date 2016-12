Procesul „Diaspora vs Moldova” a ajuns la CSJ; Luni va fi examinat dosarul

Procesul „Diaspora vs. Moldova” a ajuns la Curtea Supremă de Justiţie. Ieri avocaţii diasporei au depus recursul la CSJ, iar luni, la ora 8:00, judecătorii vor examina dosarul. Amintim că avocaţii diasporei cer ca să fie recunoscut că la 13 noiembrie moldovenilor din străinătate le-a fost încălcat dreptul la vot.„Procesul judiciar al cetăţenilor împotriva Statului Republica Moldova a ajuns în fază finală. Astăzi au fost depuse Recursurile la Curtea Supremă de Justiţie. Şedinţa este fixată pentru luni 12.12.2016, ora 8.00 dimineaţa.Admisibilitatea va fi examinată de Completul nr.1 care are în componenţă următorii judecători:1. Mihai Poalelungi – preşedinte;2. Tatiana Vieru - vicepreşedinte;3. Valentina Clevadî;4. Oleg Sternioală.Cel mai înalt for al justiţiei moldoveneşti, urmează să verifice legalitatea şi temeinicia hotărârilor instanţelor inferioare. Aceasta trebuie să dea răspuns cetăţeanului la mai multe pretenţii şi excepţii ridicate în cadrul procesului:- Hotărârile Consiliului Electoral de circumscripţie electorală a Municipiului Chişinău prin care s-a luat act de contestaţiile cetăţenilor şi expediate Curţii Constituţionale, au fost emise în conformitate cu legea sau nu? Dacă da, atunci în baza cărei norme concrete? Nici autorităţile şi nici instanţele inferioare n-au oferit acest răspuns până acuma;- I s-a încălcat dreptul la vot al cetăţeanului care s-a prezentat la urne şi nu i s-a oferit un buletin de vot?- Poate fi de vină cetăţeanul care s-a prezentat la urne şi n-a reuşit să voteze? Ce putea face cetăţeanul ca să-şi exercite propriul vot?- Faptul că dreptul la vot nu este unul cu caracter absolut, ar însemna oare că acesta poate fi încălcat?- Secţiile de votare, au fost deschise conform locului de aflare al cetăţenilor moldoveni în localităţile din străinătate şi proporţional numărului acestora?- Poate o instanţă judecătorească să substituie Curtea Constituţională şi să declare constituţionale unele norme care n-au constituit obiect de control la Curte?- Au avut parte cetăţenii de un proces echitabil, atâta timp cât:➢ statul n-a prezentat toate probele pe care le are în posesie şi se referă la persoanele contestatare, neglijându-se prevederile legale obligatorii în acest sens?➢ În proces n-au fost atraşi toţi cetăţenii vizaţi în hotărârile Consiliului electoral de circumscripţie (cei în jur de 4000 de contestatari);➢ Instanţele au refuzat sesizarea Curţii Constituţionale pentru verificarea constituţionalităţii art.49, alin.3 Cod electoral, care limitează 3000 buletine de vot per secţie de votare;➢ Cauza a fost judecată de judecători recuzaţi pentru părtinire în favoarea statului şi aflaţi în demisie;➢ Instanţele resping audierea martorilor care au fost prezenţi în ziua alegerilor la secţiile de votare cu pricina;➢ Instanţele refuză verificarea actelor normative care au stat la baza organizării alegerilor din străinătate;➢ Instanţele neglijează cu desăvârşire sarcina prevăzută de lege a statului de a-şi proba legalitatea actului emis.Acestea sunt întrebările principale la care cetăţeanul trebuie să aibă un răspuns clar.Noi, împreună cu Veronica Mihailov vom prezenta un punct de vedere imediat după ce Curtea se va expune asupra Recursului Diasporei.Completul din trei judecători urmează luni să decidă dacă recursul va trece admisibilitatea. Toate criteriile prevăzute de cod privind admisibilitatea sunt întrunite, iar noi sperăm ca Curtea să constate acest lucru şi să transmită cauză pentru judecare într-un complet din 5 judecători.Haideţi să urmărim împreună ce va fi luni!”, a scris avocatul diasporei Digore Eduard‎.