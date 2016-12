De ce pleacă judecătorii şi cine le ia locul?

Mar­ţi, 6 decem­brie 2015, în şedin­ţa Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) s-au accep­tat cere­ri­le de demi­sie a 13 jude­că­to­ri. Exa­mi­na­rea demer­su­ri­lor altor doi magis­tra­ţi, prin­tre care şi cel al pre­şe­din­te­lui Cur­ţii de Apel Băl­ţi, Ale­xan­dru Ghe­or­ghieş, a fost amâ­na­tă pen­tru şedin­ţe­le vii­toa­re. În ulti­me­le luni, după ce au aflat că auto­ri­tă­ţi­le pre­gă­tesc uni­for­mi­za­rea sis­te­mu­lui de pensii, mai mul­ţi magis­tra­ţi „cu nume” au ales să ple­ce din sis­tem, pen­tru a se pen­sio­na în con­di­ţii pri­vi­le­gi­a­te. Ple­că­ri­le masi­ve lasă însă un gol imens în sis­te­mul jude­că­to­resc, unde exis­tă, momen­tan, nu mai puţin de 70 de pos­tu­ri vacan­te, scrie zdg.md. Legea actu­a­lă pre­ve­de că jude­că­to­rul care a atins vâr­sta de 50 de ani şi are o vechi­me în mun­că de cel puţin 20 de ani, din­tre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a acti­vat în fun­cţia de jude­că­tor, are drep­tul la pen­sie pen­tru vechi­me în mun­că în pro­porţie de 55% din sala­ri­ul mediu lunar, iar pen­tru fie­ca­re an com­plet de mun­că pes­te vechi­mea de 20 de ani – de încă 3%, dar în total nu mai mult de 80% din sala­ri­ul mediu lunar. În aces­te con­di­ţii, pen­sia unui jude­că­tor este de apro­xi­ma­tiv 15 mii de lei. De exem­plu, Nico­lae Timofti, pre­şe­din­te­le R. Mol­do­va, pri­meş­te o pen­sie de ex-judecător în sumă de 17,6 mii de lei pe lună, după ce s-a pen­sio­nat în con­di­ţi­i­le actu­a­lei legi. Luni, 5 decem­brie, Guver­nul a apro­bat o serie de modi­fi­că­ri şi com­ple­tă­ri la legi­sla­ţia pri­vind sis­te­mul de pen­sie. Docu­men­tul îşi pro­pu­ne să redu­că ine­chi­tă­ţi­le din sis­tem şi pre­ce­de o abor­da­re uni­că pen­tru toţi cetă­ţe­nii, cu exce­pţia anga­ja­ţi­lor struc­tu­ri­lor de forţă, şi anu­me: ace­ea­şi vâr­stă de pen­sio­na­re, ace­la­şi sta­giu de coti­za­re şi ace­ea­şi for­mu­lă de cal­cu­la­re a pen­si­ei. Docu­men­tul urmea­ză să fie tri­mis Par­la­men­tu­lui pen­tru apro­ba­re. Dacă depu­ta­ţii îl vor sus­ţi­ne, jude­că­to­rii nu vor mai putea să bene­fi­cie­ze de pen­sie în con­di­ţi­i­le de acum. Totuşi, pen­tru că legea nu are efect retroac­tiv, magis­tra­ţii care aleg să se pen­sio­ne­ze până la intra­rea în vigoa­re a modi­fi­că­ri­lor se pot pen­sio­na bene­fi­ci­ind de aces­te faci­li­tă­ţi. Din acest motiv, zeci de magis­tra­ţi, unii con­tro­ver­sa­ţi, au ales să-şi gră­beas­că ple­ca­rea din sis­tem în ulti­me­le luni.La şedin­ţa de mar­ţi, mem­brii CSM au exa­mi­nat nu mai puţin de 16 cere­ri de demi­sie ale magis­tra­ţi­lor, accep­tând 13 din­tre aces­tea. Ast­fel, în urmă­toa­rea peri­oa­dă urmea­ză să renun­ţe la man­tia de jude­că­tor Valen­ti­na Cle­va­dî şi Iulia Oprea de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ), Vla­di­mir Bra­şo­vea­nu, Bori­slav Baben­co, Vic­tor Pru­tea­nu, Evghe­nii San­du­ţa şi Nichi­for Coro­chii de la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău, Vera Toma şi Ana Albu de la CA Băl­ţi, pre­cum şi Lud­mi­la Cer­nei de la Jude­că­to­ria Cio­ca­na, Ser­ghei Pro­cop­ciuc de la Jude­că­to­ria Orhei, Vasi­le Şchi­o­pu de la Unghe­ni şi Dumi­tru Mâr­zen­co de la Jude­că­to­ria Stră­şe­ni. Ale­xan­dru Ghe­or­ghieş, pre­şe­din­te­le CA Băl­ţi, a depus şi el cere­re de demi­sie, doar că exa­mi­na­rea aces­te­ia a fost amâ­na­tă pen­tru şedin­ţe­le vii­toa­re, la soli­ci­ta­rea magis­tra­tu­lui. În ulti­me­le săp­tămâ­ni, din sis­tem au ple­cat şi alţi magis­tra­ţi. Prin­tre ei, Tatia­na Rădu­ca­nu, jude­că­toa­re la CSJ şi mem­bră a CSM, sau Dina Rotar­ciuc, jude­că­toa­re la CA Chi­şi­nău, fos­tă mem­bră a CSM. De la înce­pu­tul anu­lui, con­form infor­ma­ţi­i­lor de pe site-ul CSM, au depus cere­ri de demi­sie 45 de jude­că­to­ri, din­tre care 3 jude­că­to­ri de la CSJ, 16 jude­că­to­ri de la Cur­ţi­le de Apel şi 26 de jude­că­to­ri din instan­ţe­le de fond.Ple­că­ri­le au lăsat un gol nu doar în sis­te­mul jude­că­to­resc, dar şi în cadrul CSM, aco­lo unde au rămas două locu­ri vacan­te, care urmea­ză să fie supli­ni­te de doi magis­tra­ţi con­tro­ver­sa­ţi. Ast­fel, în locul Verei Toma şi al Tatia­nei Rădu­ca­nu, foto­li­i­le vor fi ocu­pa­te de Ion Dru­ţă şi Nina Cer­nat. Des­pre ambii, pre­sa a scris în ulti­mii ani că locu­iesc în imo­bi­le de lux şi au fost impli­ca­ţi în lua­rea unor deci­zii dubi­oa­se. Şi sis­te­mul jude­că­to­resc urmea­ză să fie supli­nit cu nume noi. Con­form Regis­tru­lui par­ti­ci­pan­ţi­lor la con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ţi­i­lor vacan­te de jude­că­tor de pe site-ul CSM, nu mai puţin de 78 de per­soa­ne aşteap­tă să îmbra­ce robe de magis­tra­ţi. Prin­tre ei, mai mul­ţi foşti pro­cu­ro­ri, avo­ca­ţi, dar şi fii şi fii­ce de foşti jude­că­to­ri sau pro­cu­ro­ri.Vera Toma, unul din­tre jude­că­to­rii care au ales să ple­ce din sis­tem, admi­te că a făcut acest gest din cau­za noi­lor pre­ve­de­ri care-i pri­vea­ză pe magis­tra­ţi de pen­sii în con­di­ţii pri­vi­le­gi­a­te. „Este, într-adevăr, un pro­iect corect, dar oda­tă ce am accep­tat func­ţia în une­le con­di­ţii, tre­bu­ie să mă pot folo­si de ele. Când am accep­tat func­ţia, exis­tau niş­te garan­ţii, dar pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii s-au impus doar res­tric­ţii şi acum am rămas fără copii, pen­tru că i-am tri­mis pes­te hota­re”, a decla­rat Vera Toma pen­tru ZdG. „Poa­te era bine­ve­nit pro­iec­tul aces­ta, dar dacă era imple­men­tat pe eta­pe, şi nu într-o peri­oa­dă atât de scur­tă. Îmi pare rău că sis­te­mul este afec­tat. Nu cred că era atât de strin­gent, pen­tru că nu este un număr atât de mare de jude­că­to­ri. Este stra­niu ce se întâm­plă acum. Se optea­ză pen­tru lup­ta cu corup­ţia. Mă scu­zaţi, ce fel de inde­pen­den­ţă cu un sala­riu la care s-au tăi­at toa­te garan­ţi­i­le care erau ante­ri­or pen­tru un jude­că­tor?”, se întrea­bă jude­că­toa­rea.Ana­to­lie Ţur­can, mem­bru al CSM, recu­noaş­te şi el că jude­că­to­rii plea­că pen­tru a nu pier­de faci­li­tă­ţi­le pe care le au acum prin legi­sla­ţie. „Nu-i exclus că aces­ta este unul din prin­ci­pa­le­le moti­ve pen­tru care jude­că­to­rii plea­că. Da, ştim că modi­fi­că­ri­le încă nu au fost apro­ba­te de Par­la­ment. Nu ştiu ce se va întâm­pla în cazul în care Par­la­men­tul nu va accep­ta pro­pu­ne­ri­le Guver­nu­lui. Pen­tru jude­că­to­rii care au ple­cat ar putea fi târ­ziu să revi­nă. Acum, cu aces­te ple­că­ri, sis­te­mul sigur că poa­te rămâ­ne des­co­pe­rit. Refor­me­le tre­bu­ie să fie foar­te bine chi­b­zu­i­te şi să nu le facem în aşa fel încât jude­că­to­rii să se ducă în masă din sis­tem. Noi vor­bim des­pre selec­ta­re trans­pa­ren­tă, dar ajun­gem la fap­tul că avem un can­di­dat şi cin­ci locu­ri vacan­te. Şi nu e clar dacă noi selec­tăm can­di­da­tul sau el selec­tea­ză locul unde să acti­veze”, men­ţio­nea­ză Ţur­can.La înce­pu­tul lunii decem­brie 2016, CSM a avi­zat nega­tiv pro­iec­tul de lege care anu­lea­ză faci­li­tă­ţi­le jude­că­to­ri­lor, pre­ci­zând, prin­tre alte­le, că „res­pec­ta­rea prin­ci­pi­u­lui echi­tă­ţii soci­a­le deter­mi­nă înca­dra­rea jude­că­to­ru­lui în stan­dar­de­le eco­no­mi­ce şi soci­a­le ale soci­e­tă­ţii. Ast­fel, jude­că­to­rul, pe lân­gă pro­fe­sio­na­lism şi repu­ta­ţie ire­pro­şa­bi­lă, tre­bu­ie să pose­de o inde­pen­den­ţă mate­ria­lă şi un sen­ti­ment de sigu­ran­ţă, sta­tul având obli­ga­ţia de a sta­bi­li remu­ne­ra­rea jude­că­to­ru­lui, ast­fel încât aceas­ta să com­pen­se­ze efor­tul şi res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le lui, ce deri­vă din func­ţi­i­le pe care le exer­ci­tă”. CSM a ofe­rit mai mul­te exem­ple din legi­sla­ţie, atât cea naţio­na­lă, cât şi inter­naţio­na­lă, care ar fi împo­tri­va anu­lă­rii faci­li­tă­ţi­lor pen­tru magis­tra­ţi. Guver­nul însă nu a ţinut cont de dolean­ţe­le jus­ti­ţia­bi­li­lor.„Jude­că­to­rii plea­că din sis­tem pen­tru că este modi­fi­ca­tă for­mu­la de cal­cul a pen­si­ei, ast­fel încât nu vor mai fi cal­cu­la­te în mări­me de 55-80% din sala­ri­u­lui jude­că­to­ru­lui în func­ţie, ci în con­di­ţii gene­ra­le – apro­xi­ma­tiv 30-50%% din sala­ri­ul său când aces­ta plea­că din sis­tem. Mai mult, jude­că­to­rii sunt lip­si­ţi de îndem­ni­za­ţia uni­că de con­ce­di­e­re, iar o ase­me­nea îndem­ni­za­ţie nime­ni nu o pri­meş­te la con­ce­di­e­re. Totuşi, chiar şi după aceas­tă mic­şo­ra­rea a cuan­tu­mu­lui, pen­si­i­le jude­că­to­ri­lor sunt une­le din cele mai mari com­pa­ra­tiv cu cele din alte insti­tu­ţii de stat. Tre­bu­ie să nu uităm că avem indem­ni­za­ţii sau pen­sii de câte­va sute de lei pen­tru mul­te cate­go­rii de per­soa­ne. Sunt pesi­mist însă în pri­vin­ţa ple­că­ri­lor a doi mem­bri ai CSM – Tatia­na Rădu­ca­nu şi Vera Toma. Sper să mai aud la şedin­ţe­le CSM decla­ra­ţii sin­ce­re des­pre sta­rea în jus­ti­ţie şi pro­mo­va­rea unor jude­că­to­ri. Ante­ri­or aveam spe­ran­ţe în pro­fe­so­rii uni­ver­si­ta­ri. Nu vreau să cred că aceas­tă ple­ca­re a jude­că­to­ri­lor cu expe­rien­ţă este con­ve­na­bi­lă uno­ra. Refe­ri­tor la func­ţi­i­le vacan­te în instan­ţe­le jude­că­to­reşti, ele tot tim­pul au vari­at până la 70 de locu­ri vacan­te. Într-adevăr, din sis­te­mul jude­că­to­resc plea­că şi jude­că­to­rii care în sala de şedin­ţe sunt prin­ci­pi­a­li, adop­tă hotă­râri bine moti­va­te şi lega­le sau for­mu­lea­ză opi­nii sepa­ra­te. Şi aşa avem pro­ble­me cu cali­ta­tea hotă­râri­lor jude­că­to­reşti, dar acum aceas­ta se va sim­ţi şi mai mult. Jude­că­to­rul nu se creş­te într-o zi, un an şi nici în 5 ani, nemai­vor­bind de pos­tu­ri­le vacan­te de la CA sau CSJ. În ulti­mii ani, opi­nia publi­că a fost mar­to­ră la impli­ca­rea jude­că­to­ri­lor în fur­tul mili­ar­du­lui, achi­ta­rea unor poli­ti­cie­ni şi per­soa­ne apro­pi­a­te pute­rii inclu­siv în săvâr­şi­rea infrac­ţiu­ni­lor de corup­ţie, pre­ju­di­ci­e­rea buge­tu­lui de stat. Din acest motiv, per­cep­ţia gene­ra­lă a publi­cu­lui este că „a scă­pat de niş­te jude­că­to­ri”, deşi au ple­cat şi plea­că jude­că­to­ri buni, cu expe­rien­ţă, proac­ti­vi şi care nu au par­ti­ci­pat la ile­ga­li­tă­ţi. Ceea ce va avea un impact nega­tiv este şi ple­ca­rea unor jude­că­to­ri cu auto­ri­ta­te în sis­te­mul jude­că­to­resc. Acum este momen­tul să iden­ti­fi­căm şi să sus­ţi­nem jude­că­to­ri care ar for­ma o masă cri­ti­că pen­tru a pro­mo­va în con­ti­nu­a­re refor­me şi schim­bă­ri. Dar, ase­me­nea per­soa­ne, după cum vedem, nu sunt dori­te de sis­tem”.Acest arti­col este rea­li­zat în cadrul pro­iec­tu­lui „Con­so­li­da­rea sta­tu­lui de drept şi asi­gu­ra­rea trans­pa­renţei sis­te­mu­lui jude­că­to­resc”, imple­men­tat de A.O. “Juri­ş­tii pen­tru drep­tu­ri­le omu­lui” cu supor­tul Civil Rights Defen­ders şi Natio­nal Endow­ment for Demo­cra­cy, care nu influ­enţea­ză în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­ca­te.