Ana Ursachi: „Deţin probe foarte serioase că Plahotniuc a uzurpat puterea de stat în Republica Moldova”

Avocata Ana Ursachi, care se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, spune că este persecutată din cauza probelor pe care le-ar deţine şi pe care le-ar fi prezentat mai multor oficiali europeni despre presupusa implicare a lui Plahotniuc în „furtul miliardului” şi în spălarea de bani ruseşti prin sistemul bancar din Republica Moldova.„Deţin probe foarte serioase că Plahotniuc a uzurpat puterea de stat în Republica Moldova. În casa mea au avut loc percheziţii nocturne, au fost făcute percheziţii într-o casă în care eu juridic nu am nicio atribuţie, doar ca să fie intimidate rudele mele. A fost hărţuită mama mea, fiul meu, tatăl meu. S-a ajuns la hărţuirea familiei şi asta înseamnă un singur lucru: Plahotniuc mai speră că mai poate să minimalizeze vocile noastre, care au ajuns în exterior. Este o speranţă deşartă. Toate probele pe care le am de la Veaceslav Platon sunt oferite organelor corespunzătoare”, a menţionat avocata în cadrul unui interviu cu Rikard Jozwiak, corespondentul Europei Libere Apărătoarea a menţionat că are întâlniri şi cu reprezentanţii Comisiilor permanente ale statelor membre ale UE dislocaţi la Bruxelles , precizând că „subiectul acestor întâlniri sunt legate de un mare pericol pe care îl semnalează şi anume faptul că Republica Moldova este captivă unii oligarh”.