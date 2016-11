Filat spune că şi-ar putea auzi sentinţa finală vineri; Avocat: „Totul e în grabă şi probabil ţine de alegerile prezidenţiale”

Avocatul ex-premierului, Vlad Filat, a declarat că magistraţii care examinează dosarul fostului lider PLDM au devenit extrem de agresivi şi încearcă să grăbească procesul de pronunţare a sentinţei finale, intenţionând să o facă până la turul doi al alegerilor prezidenţiale. De asemenea, însuşi Filat a declarat că şi-ar putea auzi sentinţa vineri.



„După ce am cerut recuzarea judecătorilor aceştia au devenit şi mai agresiv pentru că toate cererile înaintate au fost respinse. Am cerut să ni se acorde o pauză de prânz, am fost ţinuţi până la 17 neargumentat, nu era necesar să stăm fără pauză de prânz. Din comportamentul magistraţilor am înţeles că este o grabă, probabil ţine de alegeri, ca sentinţa să fie emisă cât mai repede posibil. Asta nu pune în gardă pentru că Vlad Filat va avea parte de o sentinţă ilegală şi nicidecum un proces echitabil”, a declarat Igor Popa.



„În afară de aceasta am solicitat instanţei ca martorii din Federaţia Rusă să fie citaţi repetat şi am invocat un motiv nou că în presă a apărut acea investigaţie jurnalistică în care se observă cu ochiul liber că în acest dosar sunt probe false. Mai mult ca atât noi am cerut ca judecătorii să trimită o comisie rogatorie prin Ministerul Justiţiei, prin care să fie colectate mostre de semnături a martorilor din Federaţia Rusă ca ulterior să fie numită o expertiză grafoscopică, care să demonstreze încă o dată că în dosar sunt probe artificiale acuzatoare”, a mai precizat avocatul.



În acest context apărătorul lui Filat anunţă că va fi depusă o plângere la Procuratura Generală ca primarul de Orhei să fie tras la răspundere pentru declaraţii minciunoase.



„Shor în declaraţiile lui spune că în perioada anului 2014 lui Filat i-au fost acordate în numerar aproximativ 25 de milioane de dolari şi aceşti bani au fost ridicaţi de persoanele fizice străine pe nume – Papikian Alina, Maskova Larisa şi Alexandrova. De aceea în acest context vom depune o plângere la PG prin carea vom cere ca Shor să fie tras la răspundere penală pentru declaraţii minciunoase”, a spus Igor Popa.



Precizăm că​ Vlad Filat a fost condamnat la nouă ani de puşcărie pentru trafic de influenţă şi corupere pasivă în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Totodată, magistraţii de la Judecătoria Buiucani i-au aplicat o amendă de 60 de mii de lei. Mai mult, fostului premier i-a fost pus sechestru pe bunuri de peste 4 milioane de lei şi i-a fost retras „Ordinul Republicii”.



Fostul premier se declară nevinovat şi spune că este victima unei răfuieli puse la cale de oligarhul Vladimir Plahotniuc, acuzaţii care nu au fost comentate.