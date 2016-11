Martori falşi în dosarul lui Vlad Filat // DOC

Trei tinere din Federaţia Rusă, care par să nu ştie nici cu spatele despre situaţia din Republica Moldova, figurează în calitate de martori-cheie în răsunătorul dosar de corupţie în cadrul căruia este judecat Vlad Filat. Potrivit declaraţiilor depuse de Ilan Şor în instanţă, ele ar fi intermediat pretinsa mituire cu 320 de milioane de lei a fostului prim-ministru. Aceste declaraţii au fost acceptate de prima instanţă şi incluse în sentinţa de condamnare, fără ca tinerele să fie invitate pentru a depune mărturii. Centrul de Investigaţii Jurnalistice a reuşit să afle numele acestor femei şi să ia legătura cu două dintre ele. Fetele susţin că nu au fost niciodată în Republica Moldova şi nu îl cunosc nici pe Ilan Şor, nici pe Vlad Filat, scrie anticoruptie.md Irina Alexandrova este o fată obişnuită din Moscova. Potrivit site-urilor de socializare, tânăra de 27 de ani este pasionată de fotografii şi pisici. Lucrează în calitate de simplu angajat într-o instituţie bancară din capitala Rusiei, iese cu prietenii la distracţii, îi place să gătească. La Chişinău, numele Irinei figurează în unul dintre cele mai răsunătoare dosare penale din istoria Republicii Moldova. Omul de afaceri Ilan Şor susţine că i-ar fi transmis lui Vlad Filat, prin intermediul Irinei Alexandrova, o parte din mita de 320 de milioane de lei, bani care ar fi fost pretinşi de fostul premier pentru diferite servicii.Reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice au obţinut două ordine de eliberare a numerarului, din care reiese că în primăvara şi vara anului 2014, Irina Alexandrova ar fi încasat 850.000 de euro de la o filială a Unibank din Chişinău. Potrivit primului document bancar, pe 5 martie 2014, Irina a scos de pe contul său din Unibank 150.000 de euro, echivalentul a 2,8 milioane de lei, iar pe 4 august a aceluiaşi an, tânăra a revenit pentru a mai scoate de pe contul său încă 699.300 de euro, echivalentul a 13 milioane de lei. Ulterior, aceşti bani ar fi fost transmişi lui Vlad Filat.„Nu am fost niciodată în Moldova”Am contactat-o telefonic pe Irina pentru a afla mai multe detalii despre implicarea ei în cazul de corupţie de la Chişinău. Tânăra ne-a răspuns la telefon imediat, dar ne-a rugat să revenim spre seară, când îşi încheie programul de lucru. „Nu îmi este comod să discut acum pentru că sunt la serviciu. Puteţi reveni mai târziu? După 19.00, vă rog”, ne-a spus binevoitoare Irina. Mai târziu, tânăra a blocat însă apelurile telefonice de pe numărul reporterului CIJM şi nu a mai răspuns nici la alte apeluri de pe alte numere de telefon din Republica Moldova. Într-o înregistrare telefonică ajunsă în posesia noastră, Irina susţine că nu îi cunoaşte pe Ilan Şor şi Vlad Filat şi nici nu a fost vreodată în R. Moldova. „Nu ştiu eu niciun fel de bănci din Moldova şi nici vreun cetăţean al Moldovei. Nu am fost niciodată în Moldova”, mai spune tânăra.Eliberarea banilor atât în martie 2014, cât şi în august a aceluiaşi an, a fost efectuată de acelaşi operator de la Unibank. Apărătorii lui Vlad Filat bănuiesc că semnăturile de pe actele bancare emise pe numele Irinei Alexandrova, dar şi a celorlalte două cetăţene au fost falsificate. „Există suficiente temeiuri de a presupune că aceste semnături sunt false. Noi vom cere neapărat o expertiză grafologică. Pentru asta trebuie să colectăm mostre de semnături de la aceste persoane din Federaţia Rusă. Acest lucru poate fi făcut printr-o comisie rogatorie expediată în Federaţia Rusă”, ne-a declarat avocatul Igor Popa.Alina Papikyan este cea mai tânără dintre „complicii” invocaţi de Ilan Şor. Ea are 26 de ani şi locuieşte în Moscova. Am contactat-o telefonic pentru a discuta despre dosarul penal în care figurează. „Nu am fost niciodată în Moldova. Ilan Şor? E vreun interpret?”, ne-a întrebat surprinsă tânăra. După ce i-am explicat că numele ei apare într-un dosar penal, în care se menţionează că ea ar fi transmis mită în valoare de câteva milioane de dolari fostului premier Vlad Filat, Alina a răspuns: „Ce fel de coşmar este acesta? Nu ţin minte să fi discutat cu cineva despre un astfel de caz. Eu nu îmi amintesc, poate că am transmis cuiva documentele mele, dar eu de multe ori mi-am pierdut actele. Care conturi în bancă în Moldova? Eu adun copeică la copeică. Ceea ce spuneţi e din domeniul fantasticului”, s-a revoltat Alina Papikyan, îngrijorată că ar putea avea probleme din cauza istoriei în care a fost implicată fără ştirea ei.Ultimul presupus complice al lui Ilan Şor în transmiterea banilor lui Vlad Filat este Larisa Noscova din oraşul Tveri, Federaţia Rusă. Larisa, de 38 de ani, pare să nu aibă nicio legătură cu sistemul bancar. Femeia oferă servicii de stilizare şi tatuare a sprâncenelor. I-am scris pe reţele de socializare pentru a o întreba dacă îi cunoaşte pe Ilan Şor şi Vlad Filat şi dacă a transmis vreodată bani fostului premier moldovean. Larisa nu ne-a răspuns.Martorele „cenzurate” din setinţăNumele celor trei tinere din Rusia figurează în sentinţa motivată în dosarul Filat, publicată trunchiat de Judecătoria Buiucani. În hotărârea de judecată se face referire la faptul că Ilan Şor i-ar fi transmis lui Vlad Filat, prin intermediul Irinei Alexandrova, Larisei Noscova şi Alinei Papikyan, 320.941.414 lei. De fiecare dată banii ar fi ajuns în posesia lui Vlad Filat după ce erau eliberaţi în numerar acestor persoane, de pe conturile pe care ele le-ar fi deţinut la Unibank.„Suma de 500.000 euro, eliberată la 20.05.2014 de pe contul lui XXXXX, la solicitarea lui XXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalentul în valută naţională a sumei de 9.440.000 MDL”, se arată în document. De altfel, aceasta, potrivit instanţei, este schema prin care cetăţenele din Rusia ar fi ajuns în posesia banilor pe care i-ar fi transmis ulterior lui Vlad Filat.În total, potrivit hotărârii de judecată, în perioada 17 mai – 12 decembrie 2014, cele trei femei din Federaţia Rusă s-ar fi adresat de 34 de ori la bancă pentru a extrage banii. În sentinţă se face referire şi la suma de bani care ar fi fost transmisă de Irina Alexandrova pe 4 august 2014.Sentinţa a fost dictată fără ca magistraţii să audieze vreuna dintre cele trei femei. Judecătorii de la Buiucani au respins solicitarea avocaţilor de aducere a acestor martori în instanţă.Citeşte continuarea pe anticorupţie.md