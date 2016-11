Amânare în dosarul femeii din Străşeni, acuzată că şi-a înjunghiat mortal soţul; Un judecător nu s-a prezentat la şedinţă

Sursa: jurnal.md Foto: zdg.md 04.11.2016 16:26

Amânare în dosarul femeii din satul Oneşti, raionul Străşeni, care este acuzată că şi-a înjunghiat mortal soţul la sfârşitul lui 2014. Examinarea cauzei urma să continue astăzi, la Curtea de Apel Chişinău, însă, din motiv că un judecător a lipsit, procesul a fost întrerupt.



„Astăzi, Victoria urma să-şi spună ultimul cuvânt, eu urma să prezint pledoaria în susţinerea nevinovăţiei acesteia. Noi am solicitat în şedinţa anterioară ca să fie făcută o expertiză în comisie, să invităm din nou expertul medico-legal. Mecanismul de formare a leziunii nu este clar până la capăt, iar acest demers ne-a fost respins. Noi o să insistăm în pledoarie, ca să fie reluată cercetarea judecătorească sub acest aspect”, a declarat avocatul Vadim Vieru.



În ianuarie, Victoria Pruteanu, condamnată de Judecătoria Străşeni la trei ani şi opt luni de închisoare, a fost încătuşată în prezenţa celor cinci copii, pe care îi are în întreţinere - doi pe care i-a născut şi trei surori care se află în grija sa, după ce ambii părinţi au murit.



Deşi avocaţii femeii au invocat faptul că ea s-a apărat de soţul violent, judecătoarea a hotărât să o trimită la puşcărie. După ce presa a relatat despre acest caz, Victoria Pruteanu a fost plasată în arest la domiciliu.