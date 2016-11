VIDEO

Peste 135 de milioane de lei acordaţi de UE pentru reforma justiţiei, cheltuite INEFICIENT; Au fost procurate nemotivat automobile, mobilier şi echipament care se prăfuiesc în depozite

Sursa: jurnal.md Foto: rmit.edu.au 30.11.2016 17:30

Resurse generoase - rezultate incerte. Peste 135 de milioane de lei, bani alocaţi de Uniunea Europeană pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei din Moldova pentru anii 2011-2016, au fost cheltuiţi ineficient.



Potrivit Curţii de Conturi, din resursele financiare provenite ca suport au fost procurate nemotivat automobile, mobilier şi echipament, care se prăfuiesc în depozite. De asemenea, s-au efectuat nejustificat lucrări de reconstrucţie şi renovare a unor edificii. Perioada monitorizării cuprinde opt luni din anul curent.



Printre instituţiile care au înregistrat cheltuieli nejustificate se numără Curtea de Apel Chişinău, spun reprezentanţii Curţii de Conturi.



„Se relevă că cele mai semnificate alocaţii bugetare în mărime de 78,9 milioane de lei i-au fost transferate Curţii de Apel Chişinău, pentru extinderea şi reparaţia sediului, ceea ce reprezintă o pondere de 47% din valoarea totală a investiţiilor executate, care urmau a fi finalizate în anul 2015. Auditul a constatat majorarea valorii contractuale finale cu 17,9 milioane de lei constituind, de facto, 82,6 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 28% faţă de valoarea contractată iniţial”, a menţionat Vladimir Capcelea, controlor de stat principal.



La Departamentul Instituţiilor Penitenciare, situaţia este mult mai incertă. Banii proveniţi ca suport financiar din Uniunea Europeană, care ar fi fost cheltuiţi nemotivat, se estimează la zeci de milioane de lei. „Departamentul Instituţiilor Penitenciare, în lipsa unei justificări, a admis utilizarea nejudicioasă a mijloacelor financiare cu valoare totală de 32,5 de milioane de lei destinate construcţiei şi reconstrucţiei sediilor instituţiilor de detenţie la achiziţionarea unui şir de lucrări, bunuri şi servicii pentru activitatea acestuia”, a spus auditorul Curţii de Conturi.



Şi la Procuratura Generală au fost depistate încălcări în gestionarea ajutoarelor financiare. „Procuratura Generală a direcţionat neîntemeiat mijloace financiare din contul acţiunilor ce vizează construcţia şi reconstrucţia organelor procuraturii, consolidării sistemelor de securitate în acestea şi amenajarea staţiilor destinate asistenţei şi audierii copiilor, pentru procurarea a 27 de automobile repartizate procuraturilor teritoriale, în sumă totală de 5,6 milioane de lei şi a tehnicii de calcul cu valoarea totală de 0,6 milioane de lei”, a precizat Vladimir Capcelea.



Lista instituţiilor nu se termină aici. La Oficiul Avocatului Poporului, pentru procurarea unui automobil s-au alocat cu 200 de mii de lei mai mult decât era preconizat. De asemenea, a fost achiziţionat echipament şi mobilier în valoare de 800 de mii de lei pentru amenajarea sălii de conferinţe în lipsa spaţiului disponibil.



Echipament de aproximativ 10 milioane de lei a fost cumpărat şi pentru Centrul de Medicină Legală, care în prezent e depozitat. Inspectoratul General de Poliţie a achiziţionat nejustificat cinci automobile cu valoarea totală de 600 de mii de lei şi peste un milion a fost cheltuit pentru combustibil.



Pe de altă parte, cei vizaţi au spus nu văd o problemă în cifrele prezentate în raport.



„În timpul efectuării lucrărilor la construcţia Curţii de Apel Chişinău s-au depistat un şir de lucrări ascunse, suplimentare, care nu erau prevăzute iniţial în proiect şi chiar proiectantul nu putea să le prevadă”, s-a justificat preşedintele Curţii de Apel Chişinău, Ion Pleşca.



„Nu sunt de acord că banii nu au fost cheltuiţi justificaţi. În limita posibilităţilor, în limita capacităţilor noastre, am făcut ceea ce am făcut şi am ajuns acolo unde suntem”, a fost explicaţia Directorului interimar al Departamentului Instituţii Penitenciare, Aureliu Suhan.



„Dacă sunt anumite schimbări minore, spre exemplu, şi în acest an s-au făcut nişte schimbări ale unor sume mici, s-au făcut după ce mijloacele băneşti pentru anumite acţiuni au fost valorificate, a rămas un exces şi au fost redirecţionate la o altă acţiune”, a spus ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari.



Rezultatele auditului şi recomandările Curţii de Conturi privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. Pentru reformarea justiţiei, Uniunea Europeană a oferit un suport financiar de 60 milioane de euro. În urma implementării ineficiente a acţiunilor, partenerii de dezvoltare au redus suma cu peste 136 de milioane de lei.