Încă o şedinţă în dosarul Diapora vs RM; Moldovean din străinătate: „Avocaţii luptă cu o maşinărie întreagă; Participaţi la proces şi spuneţi autorităţilor că procedează incorect”

30.11.2016

Astăzi la Judecătoria Centru se va desfăşura o nouă şedinţă de judecată în dosarul Diaspora vs Republica Moldova, care a fost intentat după ce 143 de moldoveni au depus contestaţii împotriva CEC. Şedinţa va începe la ora 11:00.



După ce magistrata de la Judecătoria Centru Djeta Chistol a respins ieri mai multe demersuri depuse de avocaţii mandataţi de moldovenii din străinătate, care nu au putut vota la alegerile prezidenţiale, mai mulţi moldoveni din diasporă s-au arătat nemulţumiţi de aceste decizii. În acest context, Dumitru Vicol, un moldovean stabilit la Londra care a depus o contestaţie, a declarat că autorităţile vor să fure şi dreptul la contestaţie şi dreptul la un proces.



„Autorităţile au trimis opt persoane în instanţă să lupte cu noi. Vedem cât de tare se temp de noi şi de dosarul nostru, dacă a trimis atâţia oameni. O armată întreagă, inclusiv pe Maxim Lebedinschi. Avocaţii noştri luptă cu o maşinărie întreagă. Vă imaginaţi ce importanţă are acest dosar. Autorităţile vor să ne ia şi dreptul de a contesta, vor să ne ia dreptul de a porni un proces de judecată”, a declarat Dumitru Vicol în cadrul unui mesaj video postat pe Facebook.



Totodată, moldoveanul a îndemnat cetăţenii să participe la şedinţa de judecată de astăzi şi să spună autorităţilor că ceea ce se întâmplă este ilegal.

„Noi nu putem participa la şedinţa de judecată. Astăzi la Judecătoria Centru este o nouă şedinţă. De aceasta, noi vă rugăm să veniţi la proces. Acolo este o sală mică, dar trebuie să vedeţi judecătorii, reprezentanţii autorităţilor publice. Trebuie să vedeţi cum ei încearcă să ne ia drepturile noastre. Trebuie să le spuneţi că ceea ce fac ei este incorect. Vă rugăm să mergeţi la Judecătoria Centru şi vedeţi ce fac ei. Nu ştiu cum se numeşte ceea ce se întâmplă acolo, dar caracatiţa trebuie răsturnată”, a continuat Dumitru Vicol.



După şedinţa de ieri, apărătoarea Veronica Mihailov a declarat că decizia judecătoarei Djeta Chistol prin care a fost respinsă sesizarea Curţii Constituţionale asupra număruluivde buletine de vot pentru secţiile din străinătate este inexplicabilă.



„Instanţa de judecată a respins cererea noastră, pe motiv că Curtea Constituţională s-ar fi expus prin două hotărâri anterioare asupra articolului dat. Verificând repetat, aceste hotărâri, am constatat că de fapt Curtea Constituţională nu a dat apreciere acestei norme. Prin urmare, este inexplicabilă această hotărâre a Judecătoriei Centru”, explicat avocatul mandat de diasporă.



„ Tot în această şedinţă am insistat la prezentarea tuturor probelor de către CEC şi Guvern. Am mai cerut ca persoanele care au depus contestaţii la 13 noiembrie privind încălcarea dreptului la vot, dar nu au reuşit să se adreseze în instanţa de judecată, să fie atrase în dosar ca şi părţi (intervenienţi accesorii). Ambele cereri au fost refuzate. Am solicitat termen pentru a lua cunoştinţă cu probele şi noile referinţe, prezentate azi de reprezentanţii Guvernului. Este regretabil că oponenţii noştri, deşi au prezentat documentele şi o parte din probele solicitate cu întârziere, au sugerat instanţei că, prin solicitarea unui termen de pregătire, avocaţii ar urmări un scop de tergiversare”, a adăugat Veronica Mihailov.



Amintim că avocaţii au cerut ca toţi cei aproximativ 4.000 de cetăţeni moldoveni, care, din cauza organizării defectuoase a procesului electoral peste hotare nu au putut vota şi au depus contestaţii, să fie implicaţi în proces, însă judecătoarea Djeta Chistol a respins această solicitare. Totodată, judecătoarea a respins cererea prin care se solicita sesizarea Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea numărului de buletine de vot destinate pentru secţiile de votare din străinătate.