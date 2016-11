Dosarul Diaspora vs RM: Judecătoarea Djeta Chistol a respins un nou demers depus de avocaţi

Ita­lia, Par­ma – 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Bolog­na – 10 sem­nă­tu­ri

Ita­lia, Mes­tre – 8 sem­nă­tu­ri

Irlan­da, Dub­lin – 29 de sem­nă­tu­ri

Fran­ţa, Paris – 5 sem­nă­tu­ri

Marea Bri­ta­nie, Lon­dra – 75 de sem­nă­tu­ri

Ger­ma­nia, Fran­k­furt – 5 sem­nă­tu­ri

Can­a­da, Montre­al – 1 sem­nă­tu­ri.

La Judecătoria Centru continuă şedinţa de judecată în dosarul Diaspora vs Republica Moldova. Magistrata Djeta Chistol a respins din nou demersurile depuse de avocaţii mandataţi de moldovenii din diasporă.Apărătorii au solicitat audierea mai multor martori.Precizăm că după mai multe deliberări, a fost respinsă şi solicitarea privind recuzarea judecătoarei Djeta Chistol. Şedinţa a început la ora 11:00, iar acum are loc examinarea cauzei în fond.În cadrul şedinţei de ieri, magistrata a respins la mai multe demersuri prezentate de avocaţii mandataţi de moldovenii din străinătate care nu au putut vota.Amintim că din cauza numărului redus de buletine de vot, mii de moldoveni din străinătate nu au putut vota. Buletinele de vot s-au epuizat la secţiile de votare din Londra, Mestre, Bucureşti, Dublin, Paris etc. Cei doi avocaţi mandataţi de diasporă au depus 143 de contestaţii la Judecătoria Centru: