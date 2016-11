Şeful Procuraturii Anticorupţie: Dezvăluirile făcute de Veaceslav Platon privind implicarea lui Vladimir Plahotniuc în furtul din sistemul bancar sunt investigate de procurori

Nu toţi cei care fac declaraţii publice despre anumite infracţiuni de corupţie îşi asumă responsabilitatea de a le prezenta şi oficial, afirmă şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari.„Declaraţii sunt multe. Problema este că mulţi fac declaraţii publice despre anumite acţiuni de corupţie, iar atunci când vine timpul să facă acest lucru oficial, nu au curajul. Sunt şi din cei care vin în audienţă. Îi primim, îi ascultăm, iar atunci când le spunem să scrie, ca noi să investigăm oficial, ei, de cele mai multe ori, ne spun că ne-au furnizat doar informaţia, iar noi să ne descurcăm mai departe”, a declarat Morari în cadrul unei emisiuni la ProTV, citat de IPN Viorel Morari a mai afirmat că subalternii săi investighează declaraţiile făcute de Veaceslav Platon privind furtul miliardului, inclusiv cele ce ţin de implicarea oligarhului Vladimir Plahotniuc în furtul din sistemul bancar.„Dacă se va confirma că Vladimir Plahotniuc stă în spatele tuturor şi acţiunile lui cad sub incidenţa Codului Penal, atunci o să poarte răspunderea conform legii”, a spus Morari. Totodată, şeful Procuraturii Anticorupţie a mai spus că acţiunile sale în combaterea corupţiei şi declaraţiile recente ale oligarhului Plahotniuc privind „începerea curăţeniei în domeniul corupţiei” sunt doar coincidenţe. „Când am venit la şefia Procuraturii Anticorupţie, am fost întrebat de jurnalişti care sunt obiectivele mele. Eu am spus că vreau să se simtă mirosul schimbării, iar dacă nu vor fi făcute aceste schimbări, înseamnă că trebuie să plec”, a spus Morari.