Apartamente la preţ redus pentru mama şi rudele magistratului Oleg Melniciuc, în blocul destinat judecătorilor

În blocul locativ de pe strada Hristo Botev 6, din Chişinău, care se construieşte în prezent pentru magistraţii Judecătoriei sectorului Râşcani din Capitală şi copiii acestora, s-au ales cu apartamente şi chiar spaţii comerciale mama şi câteva rude ale preşedintelui instanţei, Oleg Melniciuc.Însuşi magistratul, care anunţa iniţial că, deşi deţine spaţii locative, ar mai vrea apartamente pentru a le oferi copiilor săi, nu şi-a procurat acolo locuinţe, ci doar un spaţiu comercial. În acelaşi bloc, printr-o decizie separată şi fără să fi solicitat, a primit apartament şi preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, scrie Anticorupţie.md. La 3 iunie 2014, Consiliul Municipal Chişinău a repartizat Consiliului Superior al Magistraturii un teren de 0,605 hectare pe strada Hristo Botev 6, destinat construcţiei unui bloc locativ în care magistraţii Judecătoriei sectorului Râşcani şi angajaţii Curţii Constituţionale să poată cumpăra apartamente la preţ minim. Responsabilă de întreg proiectul este Judecătoria sectorului Râşcani, al cărei preşedinte, Oleg Melniciuc, a venit cu iniţiativa de a ridica un bloc pentru magistraţi şi care s-a ocupat de obţinerea terenului de la Consiliul Municipal. Astfel, instanţa a achitat peste două milioane de lei pentru arenda terenului şi a ales membrii grupului de lucru care a decis cui să fie date apartamentele.Din grupul de lucru, care a decis cine dintre angajaţii Judecătoriei sectorului Râşcani să primească apartamente, au făcut parte preponderent angajaţi ai instanţei, iar conducător a fost ales preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Victor Micu. Grupul de lucru s-a întrunit de mai multe ori şi a aprobat listele de beneficiari. Astfel, angajaţii Judecătoriei Râşcani şi-au procurat apartamente la preţul de 360 de euro pentru un metru pătrat şi de 300 de euro pentru metru pătrat. Asta înseamnă că un apartament de 80 de metri pătraţi, de exemplu, a costat mai puţin de 29.000 de euro, iar dacă locuinţa este situată la ultimul etaj, atunci preţul aceleiaşi suprafeţe va fi de 24.000 de euro. Pe piaţă astfel de locuinţe costă de cel puţin două ori mai scump.În total, potrivit proceselor-verbale ale şedinţelor grupului de lucru, remise Centrului de Investigaţii Jurnalistice de către Judecătoria sectorului Râşcani, în bloc au primit apartamente cel puţin 47 de angajaţi ai Judecătoriei - magistraţi, asistenţi, grefieri etc.Deşi iniţial, în faţa grupului de lucru, declara că vrea prin acest proiect ca el şi colegii săi să-şi asigure copiii cu locuinţe (fapt fixat în procesul-verbal - n.r.), Oleg Melniciuc a preferat până la urmă să ia un spaţiu comercial în acea clădire. Încăperea are 82 de metri pătraţi şi este situată la parter. „Preşedintele instanţei, domnul Oleg Melniciuc, reieşind din faptul că avea la întreţinere la acel moment trei copii minori (acum are deja patru copii minori), a solicitat antreprenorului contractarea unui spaţiu comercial egal cu suprafaţa spaţiului locativ acordat”, ne-a explicat, într-un răspuns oficial, şefa Secretariatului Judecătoriei Râşcani, Zinaida Dumitraşco.„Am patru copii la întreţinere şi la moment mie îmi este mai convenabil să dau cumva în chirie acel spaţiu şi să câştig pentru întreţinerea lor. Ei sunt mici, sunt minori. Când vor creşte vom vedea care va fi situaţia, dar deocamdată am nevoie de bani ca să-i cresc”, ne-a explicat Oleg Melniciuc.Proprietară a unui apartament în blocul magistraţilor a devenit şi mama lui Oleg Melniciuc, care locuieşte acum în satul Mândâc, raionul Drochia. În luna iulie 2016 ea a dobândit un apartament de 80 de metri pătraţi, potrivit datelor din registrul cadastral. De asemenea, alte trei rude ale preşedintelui Judecătoriei au acolo locuinţe: Anna Bobeică, Andrei Melinciuc şi Aurelia Melenciuc. Ultima deţine un apartament cu două camere (73 de metri pătraţi) şi un spaţiu comercial de trei ori mai mare decât cel procurat de Oleg Melniciuc - de 241 de metri pătraţi.La întrebarea cum au ajuns aceste persoane în posesia apartamentelor destinate judecătorilor, Oleg Melniciuc ne-a răspuns prin secretariatul instanţei pe care o conduce: „Vă informăm că Melniciuc Elena Pavel este mama domnului Oleg Melniciuc, care intenţionează trecerea cu traiul în mun. Chişinău, iar persoanele pe nume Bobeică Anna, Melinciuc Andrei, Melenciuc Aurelia sunt rude îndepărtate ale domnului Oleg Melniciuc care erau în căutarea posibilităţii investirii propriilor finanţe şi au contractat spaţii în acest bloc la recomandarea ultimului, or atunci când o persoană din satul natal te întreabă unde ar putea contracta un imobil îi vei recomanda acolo unde eşti sigur că investiţiile nu vor fi pierdute sau furate, precum s-a întâmplat cu mulţi investitori în construcţii”.Un răspuns similar ne-a dat şi însuşi judecătorul, atunci când am solicitat precizări referitoare la tranzacţiile efectuate de rudele sale: „Eu le-am recomandat acest agent economic, le-am spus că este un agent economic care va finaliza construcţia şi nu se vor pierde banii. Ei s-au dus direct la agentul economic şi cu spaţiul locativ care a fost oferit instanţei de judecată ei nu au nicio legătură. Ei au contractat direct agentul economic. La ce preţ eu nu pot să spun”.Am încercat să căutăm rudele lui Oleg Melniciuc care au cumpărat încăperi în blocul judecătorilor. Am reuşit să discutăm doar cu părinţii Aureliei Melniciuc. Aceştia au spus iniţial că fiica lor este angajată la Gara Drochia, apoi că e plecată în Italia şi va reveni acasă abia în luna mai. Ei au confirmat că fiica lor a cumpărat un apartament şi spaţiu comercial la Chişinău.Directorul firmei Exfactor Grup, care construieşte blocul, Vladimir Tonu, confirmă că magistratul a recomandat unor rude să apeleze la compania sa. „M-a rugat ca, din fondurile noastre, să le facem reduceri. Dacă, de exemplu, eu mă cunosc cu dumneavoastră şi mă rugaţi să vă fac o reducere, eu vă voi face o reducere de 30-50 de euro la metru pătrat. Ei au cumpărat la preţ comercial, cu reducerile pe care le-am găsit noi de cuviinţă că trebuie să le facem. Cât despre lista beneficiarilor pe linia judecătorilor, eu nu am nimic cu ele, nu ştiu cine sunt. Oleg Melniciuc a avut un număr fix de apartamente de repartizat. Eu ştiu că ele nu au ajuns la judecători, nu încă să le mai dea la oamenii lor”, a declarat Vladimir Tonu.Magistratul Oleg Melniciuc locuieşte cu familia într-un imobil cu o suprafaţă de 162 de metri pătraţi, a cărei construcţie s-a încheiat în 2011. În declaraţia de avere pentru anul 2015 el mai arată că deţine alte câteva imobile, în afară de spaţiul comercial de pe str. Hristo Botev: două „construcţii locative” dobândite în anul 2005, un lot agricol şi unul de lângă casă. De asemenea, acum doi ani Ziarul de Gardă a scris că mama lui Oleg Melniciuc, în vârstă de 77 de ani, deţine trei spaţii nelocative în clădiri noi din Chişinău şi un teren pentru construcţii, care, toate împreună, ar valora, potrivit datelor de la Cadastru, peste patru milioane de lei. Atunci judecătorul spunea că nu are legătură cu acele spaţii: „Pe cine sunt scri­se, ace­lu­ia apa­rţin. Ele nici­de­cum nu se vând. Domnule, eu dacă aveam legă­tu­ră cu ele, le cum­pă­ram demult şi le înscri­am pe mine”.Cu apartament în blocul de pe str. Hristo Botev s-a ales şi preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu. „Domnul Micu a fost ales de către colectivul Judecătoriei ca membru al grupului de lucru nu pentru că este preşedinte al CSM, ci pentru că este judecător al Judecătoriei sectorului Râşcani. El nu a depus solicitare, a fost propunerea mea, pe care am coordonat-o cu el, l-am întrebat dacă doreşte sau nu, pentru că eu ştiu care este situaţia, el are două fete”, a declarat Oleg Melniciuc.Pentru a decide repartizarea unui apartament lui Victor Micu, grupul de lucru s-a întâlnit într-o şedinţă separată, la care a examinat o singură chestiune, în lipsa preşedintelui CSM. „Oleg Melniciuc propune asigurarea posibilităţii de a contracta un apartament la preţ preferenţial, care constituie un garant al asigurării integrităţii şi posibilităţii asigurării pe viitor a celor doi copii cu spaţiu locativ, or, conform datelor prezentate, Victor Micu are în proprietate un apartament cu suprafaţa de 109 metri pătraţi şi doi copii la întreţinere, are o vechime în calitate de judecător mai mare de 16 ani”, se arată în procesul-verbal al şedinţei din 27 iulie 2015 a grupului de lucru. Astfel, câteva luni mai târziu, în aprilie 2016, preşedintele CSM a fost înregistrat la Cadastru ca proprietar al unui apartament cu suprafaţa de 79 de metri pătraţi, cu valoarea de 28.440 de euro.Nu am putut afla de la Victor Micu de ce el însuşi nu a depus cerere pentru a primi apartament. Preşedintele CSM nu a răspuns solicitării noastre, expediind-o la Judecătoria Râşcani, care gestionează acest proiect.Continuarea investigaţiei pe Anticorupţie.md.