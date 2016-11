„Probabil sub presiunea unor factori externi, PG şi BNM au început să coopereze activ cu anchetatorii federali ai SUA în investigarea jafului bancar din RM”

După audierea de către anchetatorii federali ai SUA din cadrul grupului de anchetă format din anchetatori ai Departamentului Justiţie (US Justice Department), Departamentului Afaceri Interne (US Homeland Security Department) şi nemijlocit din cadrul Biroului Federal de Investigaţii al SUA (FBI), mi-am asumat angajamentul scris, sub semnătură privată, să nu comentez, să nu dezvălui informaţii sau date privind identitatea anchetatorilor, informaţii sau date oferite în cadrul investigaţiei active în desfăşurare în SUA, informaţii sau date privind circumstanţele fraudei desfăşurate.



Astfel, pentru a nu răspunde mesajelor private cu solicitarea de a oferi careva interviuri, comentarii sau analize care vizează fenomenul corupţiei şi fraudei bancare din Republica Moldova, prin prezenta DECLARAŢIE vă informez că nu sunt autorizat de a oferi careva informaţii, detalii, comentarii inclusiv privind circumstanţele desfăşurării fraudei bancare, nume sau denumiri de persoane sau companii.



De asemenea, vreau să salut şi să îmi exprim aprecierea că în cadrul audierilor parlamentare, din data de 25 noiembrie 2016, pe marginea Jafului Secolului, care o perioadă îndelungată de timp erau refuzate la insistenţa anumitor actori ai politicului din Moldova, retorica şi atitudinea Procuraturii Generale cât şi a Băncii Naţionale a Moldovei a devenit una constructivă, astfel că aceste instituţii, în mod special Procuratura Generală a început a coopera activ cu reprezentanţii serviciilor SUA de aplicare a legii, iar în cadrul audierilor parlamentare - domnul Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale şi domnul Harunjen, Procuror-General interimar - au confirmat, în fapt, cele enunţate şi declarate anterior de domnul Mihail Gofman şi propria persoană, probabil sub presiunea unor factori externi.



Doresc să-mi exprim satisfacţia şi să-mi exprim aprecierea faţă de poziţia tranşantă a partidelor parlamentare faţă de subiectul fraudei bancare, faţă de mersul anchetei, cât şi faţă de interesul sporit în elucidarea tuturor persoanelor implicate în comiterea şi admiterea infracţiunii sus-menţionate.



Nu în ultimul rând, vreau să reiterez că nu sunt membru al căruiva partid, nu s-au urmărit careva interese sau dividende pecuniare sau non-pecuniare cum ar fi politice sau de notorietate, nu sunt sub careva urmărire penală, nu am interdicţie de a intra pe sau părăsi teritoriul Republicii Moldova.



Interesul unic a reieşit din dorinţa înfăptuirii justiţiei şi terminării cu dezmăţul la care este expus sistemul bancar al Republicii Moldova şi economia per ansamblu.



Acestea, fiind declarate, mulţumim tuturor care au susţinut această anchetă în desfăşurare în SUA, care au crezut, şi au oferit întreg suportul necesar. Lăsăm deja justiţia să se expună pentru a nu lăsa loc de interpretări.



Un cuvânt descrie perfect actuala situaţie - VICTORIE, care aparţine în primul rând celor care au iniţiat acest proces şi întregului popor al Republicii Moldova, dar nu unor politicieni şi unor eroi de după război.



Respect şi onoruri pentru Mihail Gofman şi anchetatorilor federali SUA.



Sergiu Sagaidac

27/11/2016

Londra