Luptă între judecători „pătaţi” pentru funcţii în noile instanţe

Odată cu reorganizarea sistemului judecătoresc, mai mulţi magistraţi s-au lansat în cursa pentru locuri cât mai bune în sistem, scrie Anticorupţie.md . Bunăoară, Oleg Melniciuc, actualul preşedinte al Judecătoriei sectorului Râşcani al Capitalei, candidează la funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chişinău, iar Ion Ţurcan, de la Judecătoria sectorului Centru, sau Ghenadie Pavliuc, de la Judecătoria sectorului Buiucani, la cea de vicepreşedinte al aceleiaşi instanţe.Între timp, candidatura lui Dorel Musteaţă, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost propusă şefului statului, fără organizarea vreunui concurs, prin transfer de la Judecătoria Anenii Noi, la funcţia de magistrat la Judecătoria Chişinău.După ce acum câteva luni Parlamentul a adoptat Legea cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, la 1 ianuarie 2017 îşi vor începe activitatea 15 instanţe noi. În septembrie, membrii CSM au aprobat, pentru anul 2017, efectivul-limită de 1.888 de unităţi de personal al judecătoriilor, inclusiv 353 posturi de magistrat. Astfel, în timp ce unii judecători pleacă din sistem, alţii încearcă să obţină nişte locuri cât mai bune. Printr-o hotărâre din septembrie a CSM, magistraţilor de la judecătoriile în cadrul cărora numărul posturilor au fost micşorate li s-a propus să depună cereri privind transferul în funcţia de judecător în cadrul altor instanţe de acelaşi nivel, luându-se în consideraţie lista posturilor vacante. „În cazul reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti, judecătorul este transferat, cu consimţământul lui, în temeiul legii, la altă instanţă judecătorească, iar în cazul în care refuză transferul la altă instanţă, judecătorul are dreptul la demisie”, potrivit hotărârii.Dorel Musteaţă, membru al CSM, a cerut să fie transferat de la Judecătoria Anenii Noi la Judecătoria Chişinău. În lipsa unui concurs, colegii săi au acceptat la 29 septembrie solicitarea şi au înaintat candidatura şefului statului.„CSM trebuie să suplinească vacanţele în instanţele judecătoreşti unde volumul de muncă al judecătorilor este mare, dar nu înainte de evaluarea volumului de muncă al judecătorilor. Numirile trebuie să fie făcute în baza unui concurs public, anunţat din timp, exact practica CSM care a fost până acum. Totuşi, se pare că numirile judecătorilor la şedinţa CSM din 29 septembrie 2016 au fost făcute în afara oricărui concurs anunţat. În textul hotărârii CSM lipseşte vreo referinţă la acest aspect important”, a remarcat Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice.Potrivit unei anchete a Centrului de Investigaţii Jurnalistice, în martie 2010, CSM a înaintat la Preşedinţie un demers prin care i-a cerut lui Mihai Ghimpu să-l numească pe Dorel Musteaţă de la Judecătoria Anenii Noi, alături de alţi judecători, magistrat până la atingerea plafonului de vârstă. „S-a constatat incompatibilitatea candidaturilor respective cu funcţia de judecător, deoarece, în timpul exercitării funcţiunii, precum şi în afara relaţiilor de serviciu, comit fapte ce discreditează justiţia şi compromit onoarea şi demnitatea de judecător, inclusiv care provoacă dubii privind obiectivitatea lor, ignoră regulile eticii judecătoreşti şi încalcă legislaţia, dând consultaţii verbale în problem litigioase”, potrivit documentului semnat de Mihai Ghimpu. Peste o lună, membrii CSM, au venit cu un demers repetat, iar preşedintele ţării s-a văzut obligat să semneze decretul.Tot în 2011, Dorel Musteaţă a ajuns preşedintele Judecătoriei Anenii Noi, funcţie din care a cerut să fie eliberat în 2014. Ulterior, a fost ales membru al CSM. „După ce am fost respins, am depus cerere de verificare. S-a verificat informaţia şi s-a făcut o notă informativă. Ne-au propus a doua oară. Peste un an am devenit preşedinte. Am trecut fără probleme. Am înţeles că atunci fie a fost ceva pe interior, nişte scrisori anonime, fie era o decizie legată de politică. Mai în glumă, mai în serios, am înţeles că Mihai Ghimpu era supărat că noi eram de la Anenii Noi, acolo unde oamenii votau mai mult cu comuniştii”, a comentat Dorel Musteaţă la realizarea investigaţiei jurnalistice.La 31 octombrie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au emis o hotărâre prin care au acceptat candidatura lui Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei sectorului Râşcani al Capitalei, la concursul pentru funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chişinău. Mai devreme, la 17 octombrie, în acelaşi concurs s-a înscris şi Radu Ţurcanu, vicepreşedinte al Judecătoriei sectorului Botanica. Acum doi ani, CSM l-a propus pe Oleg Melniciuc, pe atunci judecător şi vicepreşedinte al Judecătoriei sectorului Râşcani, la funcţia de preşedinte al aceleiaşi instanţe. Nicolae Timofti a scris negru pe alb că obiectivitatea magistratului provoacă îndoieli. „În viziunea mea, activitatea domnului Melniciuc în calitate de vicepreşedinte şi cea de înfăptuire a justiţiei în unele cauze civile sunt activităţi desfăşurate cu abateri de la normele Legii cu privire la statutul judecătorului şi Codului de etică a judecătorului, precum şi în condiţiile existenţei conflictului de interese”, se arată în document. În context, şeful statului a amintit despre un control complex efectuat la această instanţă în urma căruia activitatea acestei judecătorii a fost apreciată ca fiind nesatisfăcătoare. În iunie 2013 Nicolae Timofti l-a numit şef la Judecătoria sectorului Râşcani. La ultima Adunare generală a judecătorilor, el a candidat la funcţia de membru al Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, dar nu a fost ales. Oleg Melniciuc a criticat în repetate rânduri reorganizarea sistemului judecătoresc.Continuare pe Anticorupţie.md.