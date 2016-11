Candidaţii la funcţia de procuror general: Locuinţe de lux, maşini scumpe, afaceri de familie şi „păcate” iertate

FOTO

La func­ţia de pro­cu­ror gene­ral al RM şi-au depus can­di­da­tu­ra 6 per­soa­ne: Edu­ard Haru­n­jen, prim-adjunctul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, care de mai bine de jumă­ta­te de an înde­pli­neş­te func­ţia de pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar, Igor Ser­bi­nov şi Iurie Gara­ba, adjunc­ţii pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, Vio­rel Mora­ri, şeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ţie, Igor Popa, şeful Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, şi Ruslan Caşu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cio­ca­na.Can­di­da­tul Edu­ard Haru­n­jen are o expe­rien­ţă de 20 de ani în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Aces­ta locu­ieş­te într-un imo­bil de mili­oa­ne din capi­ta­lă, pe str. N. Smo­chi­nă, la o arun­că­tu­ră de băţ de car­ti­e­rul luxos din str. Cio­câr­li­ei, atri­bu­it fami­li­ei Voro­nin. Casa a fost dată în exploa­ta­re în anul 2011, când Haru­n­jen deţi­nea func­ţia de pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le.Eduard HarunjenImo­bi­lul cu două nive­lu­ri, spu­nea Haru­n­jen, pen­tru ZdG, în 2013, l-a con­stru­it „timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nun­tă mi-am con­stru­it casa”. Pe lân­gă casa şi tere­nul afe­rent, can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral deţi­ne şi un alt teren de 5 ari, ampla­sat chiar lân­gă imo­bi­lul său şi pe care l-a cum­pă­rat în vara anu­lui 2000. În decla­ra­ţia de ave­re, Haru­n­jen scrie că a plătit pen­tru acel teren un „preţ con­trac­tu­al de 15 mii de lei”. Astăzi, un ase­me­nea bun poa­te fi vân­dut cu apro­xi­ma­tiv 70 de mii de euro, con­form pre­ţu­lui de pia­ţă (!).Ade­la Haru­n­jenDin decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015 depu­să de Edu­ard Haru­n­jen la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te aflăm că, anul tre­cut, aces­ta a avut, din sala­ri­ul de prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, un venit de 141,3 mii de lei (aproa­pe 12 mii de lei lunar), cu pes­te 60 de mii de lei mai puţin decât soţia sa, Ade­la Haru­n­jen, secre­ta­ra Cur­ţii de Arbi­traj Comer­ci­al Inter­naţio­nal de pe lân­gă Came­ra de Comerţ şi Indus­trie a R. Mol­do­va. Con­form date­lor publi­ce, Ade­la Haru­n­jen este şi şefa Sec­ţi­ei juri­di­ce din cadrul insti­tu­ţi­ei. Ea a avut în 2015 veni­tu­ri de 206 mii de lei (17 mii de lei lunar). Cu aproa­pe 20 de mii de lei la veni­tu­ri­le fami­li­ei Haru­n­jen pen­tru anul 2015 a con­tri­bu­it şi fii­ca Ade­li­na Haru­n­jen, anga­ja­tă în cali­ta­te de jurist la „Vină­ria Mileştii Mici” SRL.Anul tre­cut, mem­brii fami­li­ei au folo­sit două auto­mo­bi­le: un Vol­vo fabri­cat în 2003 şi cum­pă­rat în 2010 şi un Mer­ce­des, fabri­cat în 2012 şi care a fost dobân­dit în 2015, folo­sit în bază de man­dat de Ade­li­na Haru­n­jen, docu­ment care a expi­rat în luna febru­a­rie 2016, con­form expli­ca­ţi­i­lor lui Edu­ard Haru­n­jen. Ade­li­na Haru­n­jen, fii­ca can­di­da­tu­lui la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral, a absol­vit drep­tul la Uni­ver­si­ta­tea Libe­ră Inter­naţio­na­lă din Mol­do­va.Casa fami­li­ei Haru­n­jenÎn 2010, pe nume­le lui Edu­ard Haru­n­jen şi a altor doi pro­cu­ro­ri a fost ini­ţia­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră în care se invo­ca nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Ţîbu­leac în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009, dar şi fap­tul că aces­ta ar fi tăi­nu­it exis­ten­ţa unei hotă­râri pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dat. Can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral mai era învi­nu­it că, neîn­te­me­iat, a con­si­de­rat legal refu­zul de a nu por­ni urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz.Potri­vit hotă­rârii Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din 20 iulie 2010, Edu­ard Haru­n­jen, fiind şef al Sec­ţi­ei con­trol al urmă­ri­rii pena­le, a fost recu­nos­cut cul­pa­bil de „înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu”. Pen­tru aba­te­rea dis­ci­pli­na­ră con­sta­ta­tă, pro­cu­ro­rul a fost sanc­ţio­nat dis­ci­pli­nar cu „aver­tis­ment”. Aces­ta a con­tes­tat hotă­rârea adop­ta­tă în pri­vin­ţa sa, soli­ci­tând anu­la­rea ei.„Cole­gi­ul dis­ci­pli­nar ero­nat a ajuns la con­clu­zia pre­cum că pro­cu­ro­rul Haru­n­jen „a tăi­nu­it exis­ten­ţa hotă­rârii pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Ţîbu­leac”, a fost con­clu­zia Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), con­dus pe atun­ci de Iurie Gara­ba, con­tra­can­di­da­tul lui Haru­n­jen la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral. Ast­fel, pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră a fost înce­ta­tă.Igor SerbinovCan­di­da­tul Igor Ser­bi­nov, adjunc­tul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, locu­ieş­te într-o casă la sol din com. Ghi­di­ghi­ci, mun. Chi­şi­nău, în a cărei pose­sie a intrat încă la înce­pu­tul ani­lor 2000. Casa pare mai degra­bă modes­tă, dacă e s-o com­pa­răm cu cele ale altor pro­cu­ro­ri şi jude­că­to­ri. Fami­lia Ser­bi­nov mai decla­ră şi un apar­ta­ment de 53,8 m.p., în Chi­şi­nău, pe care l-a obţi­nut în anul 2001. Înce­pând cu anul 2011, soţii Ser­bi­nov au inves­tit 46,8 mii de euro, echi­va­len­tul a apro­xi­ma­tiv 1 mili­on de lei, în con­struc­ţia unui apar­ta­ment soci­al pen­tru lucră­to­rii pro­cu­ra­tu­rii care nu bene­fi­ci­a­ză de un loc de trai. Locu­in­ţa con­stru­i­tă de fir­ma „Bascon­slux” în apro­pi­e­re de par­cul „Valea Tran­da­fi­ri­lor” a fost deja dată în exploa­ta­re şi l-a cos­tat pe Ser­bi­nov doar 340 de euro pen­tru un metru pătrat, preţ aproa­pe dublu faţă de cel de pia­ţă. Chiar şi în aces­te con­di­ţii, cos­tul apar­ta­men­tu­lui este mult mai mare decât veni­tu­ri­le decla­ra­te de pro­cu­ro­rul Igor Ser­bi­nov în ulti­mii ani.Anul tre­cut, de exem­plu, can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral a avut veni­tu­ri de 157,8 mii de lei din sala­ri­ul de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral (13 mii de lei lunar) şi de 100 de mii de lei din pen­sie (8 mii de lei lunar). Soţia aces­tu­ia, Lilia Ser­bi­nov, pro­fe­soa­ră de bio­lo­gie la Lice­ul „Spi­ru Haret” din Chi­şi­nău, a avut anul tre­cut veni­tu­ri cumu­la­te din acti­vi­ta­tea didac­ti­că în sumă de 22 mii de lei (1800 de lei lunar). Veni­tu­ri­le fami­li­ei în anii pre­ce­den­ţi au fost aproa­pe ace­leaşi sau chiar mai mici decât în 2015.Ange­la Ser­bi­novIgor Ser­bi­nov are doi copii. Fii­ca cea mai pare a căl­cat pe urme­le tată­lui şi a stu­di­at la Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii de Stat din Mol­do­va, iar apoi, la Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţi­ei, spe­cia­li­ta­tea jude­că­tor.În mai 2014, Ange­la Ser­bi­nov a fost anga­ja­tă în func­ţia de asis­tent judi­ci­ar în cadrul Direc­ţi­ei Gre­fă a Cur­ţii Supre­me de Jus­ti­ţie. Valen­tin Las­ta­veţ­chi, pur­tă­to­rul de cuvânt al CSJ, ne-a anun­ţat că fii­ca adjunc­tu­lui pro­cu­ro­ru­lui gene­ral nu mai acti­vea­ză în cadrul instan­ţei supre­me. Con­form decla­ra­ţiei sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015, ea a avut anul tre­cut veni­tu­ri de 82,5 mii de lei. Cu toa­te aces­tea, a reu­şit să-şi achi­zi­ţio­ne­ze un BMW X3, fabri­cat în 2009, cu 190 de mii de lei, sumă de două ori mai mare decât veni­tu­ri­le sale decla­ra­te.Fami­lia Ser­bi­nov pare să fie pasio­na­tă de maşi­ni­le pro­du­că­to­ru­lui ger­man BMW. Pe lân­gă fap­tul că şi-a cum­pă­rat anul tre­cut un ase­me­nea model de auto­mo­bil, fii­ca lui Igor Ser­bi­nov şi-a umplut pagi­na sa de pe o reţea de soci­a­li­za­re cu ase­me­nea maşi­ni. La fel a făcut şi Iuliu Ser­bi­nov, fiul can­di­da­tu­lui.La rân­dul său, şi Igor Ser­bi­nov con­du­ce un auto­mo­bil de model BMW, pe care l-a achi­zi­ţio­nat în 2014, fără însă a indi­ca în decla­ra­ţia sa de ave­re mai mul­te deta­lii des­pre maşi­nă. Până în 2014,Igor Ser­bi­nov a con­dus un alt auto­mo­bil fabri­cat de nem­ţii de la BMW.Iurie Gara­ba, celă­lalt adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral înscris în cur­să, indi­că, împre­u­nă cu fami­lia, în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015, 3 apar­ta­men­te, de 66 m.p., 51 m.p. şi 29 m.p, achi­zi­ţio­na­te, res­pec­tiv, în 2003, 2006 şi 2013. Iurie Gara­ba a tre­cut în decla­ra­ţie şi un garaj cu o supra­fa­ţă de 32 m.p., pro­cu­rat în 2015. Pe lân­gă aces­tea, în ulti­mii ani, fami­lia Gara­ba a achi­zi­ţio­nat şi alte apar­ta­men­te, doar că le-a tre­cut pe nume­le Mari­ei Urma­no­va, soa­cra pro­cu­ro­ru­lui Iurie Gara­ba.Soţii Iurie şi Iri­na Gara­ba locu­iesc în sect. Râş­ca­ni al capi­ta­lei, în două apar­ta­men­te afla­te unul lân­gă altul, de 66 şi, res­pec­tiv 29 m.p., care, cel mai pro­ba­bil, au fost trans­for­ma­te într-o sin­gu­ră locu­in­ţă. Pri­mul apar­ta­ment, de 66,9 m.p., i-a fost donat Iri­nei Gara­ba de către mama sa, în 2007. Celă­lalt, de 29 m.p., a fost obţi­nut în 2003, în urma unui con­tract de schimb. În ace­laşi an, soa­cra pro­cu­ro­ru­lui a cum­pă­rat un alt apar­ta­ment, de 50 m.p., în veci­nă­ta­te. Tranzac­ţi­i­le imo­bi­li­a­re ale Mari­ei Urma­no­va nu s-au oprit aici. În 2011, pe când avea 64 de ani, aceas­ta cum­pă­ră un alt apar­ta­ment de 35 m.p., tot în sect. Râş­ca­ni al capi­ta­lei. Un an mai târ­ziu, în 2012, Maria Urma­no­va achi­zi­ţio­nea­ză încă un apar­ta­ment, de 38 m.p., de aceas­tă dată pe str. Bucu­reşti.Tere­nul fabri­cii avi­co­leIri­na, soţia lui Iurie Gara­ba, este anga­ja­tă la „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL, de unde a rapor­tat pen­tru anul 2015 veni­tu­ri în sumă de 14,4 mii de lei, dar şi în cadrul Repre­zen­tan­ţei „Mar­ti­cal” LTD, de unde a avut un sala­riu de 23,9 mii de lei. Date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat ara­tă că „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL este admi­nis­tra­tă de Vic­tor Gara­ba, unul din cei doi fra­ţi ai can­di­da­tu­lui la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral. SRL-ul are un capi­tal soci­al de 7,1 mili­oa­ne de lei (!) şi un fon­da­tor care se ascun­de după un off-shore din Cipru, „Lifa­za Limi­ted”. Repre­zen­tan­ţii Pri­mă­ri­ei din s. Sipo­te­ni, r. Călă­raşi, aco­lo unde se află fabri­ca, ne-au anun­ţat că aceas­ta nu func­ţio­nea­ză încă din 2011, an în care a fost pri­va­ti­za­tă. Aceas­ta se întin­de pe o supra­fa­ţă de aproa­pe 14 ha, iar con­form date­lor de la Cadas­tru, în 2011, tere­nul şi clă­di­ri­le fabri­cii au fost ipo­te­ca­te pen­tru un cre­dit de 200 de mii USD fir­mei „Lascom Tra­ding LLP” din Lon­dra, Marea Bri­ta­nie. În octom­brie 2016, com­pa­nia a fost dizol­va­tă.Vic­tor Gara­baAstăzi, fir­ma „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL are adre­sa juri­di­că pe str. Geor­ge Căli­ne­scu, 2. Aco­lo am găsit însă doar un ofi­ciu, iar per­soa­na care era aco­lo ne-a îndem­nat să dis­cu­tăm cu Vic­tor Gara­ba, care însă a avut tele­fo­nul mobil deco­nec­tat. Iurie Gara­ba sus­ţi­ne că nu are legă­tu­ră nici cu apar­ta­men­te­le cum­pă­ra­te de soa­cră şi nici cu fabri­ca off-shore con­du­să de fra­te­le său. „Nu am cum­pă­rat eu apar­ta­men­te­le soa­crei şi nu eu le-am înre­gis­trat pe nume­le ei. Las’ să se vadă cine a fost soa­cra şi de unde le are… Da, fra­te­le este direc­tor la acea fabri­că. N-am nicio legă­tu­ră cu ea. Am fost o dată aco­lo, întâm­plă­tor. Nu mă cunoaş­te nime­ni aco­lo. Des­pre fabri­că ştiu doar că la acest moment ea nu lucrea­ză”, a men­ţio­nat Iurie Gara­ba.Pro­cu­ro­rul Iurie Gara­ba con­du­ce un BMW 525 şi are dato­rii de 30 de mii de euro şi 5,6 mii USD, con­trac­ta­te în anul 2013. La fel ca şi majo­ri­ta­tea cole­gi­lor săi, deşi decla­ră 3 apar­ta­men­te, Iurie Gara­ba a bene­fi­ci­at şi el de apar­ta­ment soci­al în blo­cul ridi­cat de „Bascon­slux” pen­tru pro­cu­ro­ri.În 2013, Iurie Gara­ba, fiind pre­şe­din­te­le CSP, a fost impli­cat într-un inci­dent, sol­dat cu o băta­ie, în care a fost impli­cat şi un tânăr, Ghe­or­ghe Mun­tea­nu. A doua zi, subiec­tul „lua foc”, mai ales după ce Eugen Bor­dos, pro­cu­ro­rul care con­du­cea urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz, a soli­ci­tat eli­be­ra­rea unui man­dat de arest pen­tru 30 de zile pe nume­le lui Mun­tea­nu. Soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui a fost admi­să de jude­că­to­rul de instru­cţie Ion Moro­zan, care a eli­be­rat pe nume­le tână­ru­lui un man­dat de arest pen­tru 20 de zile. Atun­ci, Vlad Roş­ca, avo­ca­tul lui Ghe­or­ghe Mun­tea­nu, decla­ra pen­tru ZdG că aces­ta nu este vino­vat, că el doar s-a apă­rat şi că cel care a pro­vo­cat scan­da­lul a fost însu­şi pro­cu­ro­rul. Pes­te 8 zile, tână­rul şi-a schim­bat însă dis­cur­sul, şi-a luat vina asu­pra sa şi a fost eli­be­rat din arest, iar dosa­rul, fina­li­zat cu o amen­dă.Vio­rel Mora­riCan­di­da­tul Vio­rel Mora­ri, şeful PA, este pro­cu­ror de 15 ani. Con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pe anul 2015, a avut anul tre­cut un sala­riu de 127 mii de lei şi veni­tu­ri de aproa­pe 120 de mii din acti­vi­tă­ţi didac­ti­ce sau diur­ne. Cu 14,4 mii de lei, la „pros­pe­ra­rea” pro­cu­ro­ru­lui au con­tri­bu­it şi părin­ţii săi. În 2014, de exem­plu, Mora­ri decla­ra că părinţii i-au acor­dat un aju­tor mate­ri­al în sumă de 27,7 mii de lei. Şeful PA locu­ieş­te într-un apar­ta­ment de tip man­sar­dă, cu o supra­fa­ţă de 99,3 m.p., care apar­ţi­ne părin­ţi­lor săi, aşa cum a spe­ci­fi­cat pro­cu­ro­rul într-un inter­viu pen­tru ZdG, acor­dat în luna iunie 2016.„La momen­tul intră­rii în fun­cţie (de şef al PA) sunt pro­pri­e­ta­rul unei Sko­da Octa­via din 2006”, pre­ci­za Mora­ri, care a indi­cat în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015 nu mai puţin de 7 auto­mo­bi­le, şase din­tre ele fiind cu drept de uz. „În 2015 am decla­rat alte auto­mo­bi­le, prin­tre care Sko­da Octa­via, Land Rover, Vol­vo, Sko­da Superb şi iar, Sko­da Octa­via. Aces­tea sunt auto­mo­bi­le pe care le-am folo­sit, dar ele nici­o­da­tă nu au fost ale mele. De exem­plu, nu am avut auto­mo­bil sau nu-l folo­seam, luam pe vreo săp­tămâ­nă de la cine­va o maşi­nă. De exem­plu, Vol­vo XC 90 este al fra­te­lui. Cine­va putea să mă vadă la volan şi putea să spu­nă că Mora­ri are auto­mo­bil, dar nu l-a decla­rat. Iată de ce am decla­rat toa­te maşi­ni­le pe care le-am folo­sit”, pre­ci­za pro­cu­ro­rul Mora­ri. Până în 2029, can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral are de ram­bu­r­sat dato­rii în sumă de 15 mii de euro şi 15 mii USD, con­trac­ta­te în 2014, cu o rată a dobân­zii de 0%.Părinţii can­di­da­tu­lui la fun­cţia de şef al PG sunt pro­pri­e­ta­rii a două apar­ta­men­te în Chi­şi­nău, unul de 33 m.p., cum­pă­rat în 2012, şi altul, pe str. Lev Tols­toi, cu o supra­fa­ţă cadas­tra­lă de 88,9 m.p., pro­cu­rat în 2010, în care părinţii pro­cu­ro­ru­lui au inves­tit înce­pând cu 2008. Deşi supra­fa­ţa este dife­ri­tă, cel mai pro­ba­bil aces­ta este apar­ta­men­tul pe care Mora­ri l-a indi­cat în ulti­ma sa decla­ra­ţie cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te şi în care ar locui. În decem­brie 2013, Euge­nia Mora­ri, mama lui Vio­rel Mora­ri, fos­tă pro­fe­soa­ră, a fon­dat fir­ma „Irarom-Grup”, cu un capi­tal soci­al de 3,9 mili­oa­ne de lei (!) şi adre­sa juri­di­că în satul Ţaul, Don­du­şe­ni, loca­li­ta­tea de baş­ti­nă a lui Vio­rel Mora­ri. Fir­ma deţi­ne o sta­ţie PECO în loca­li­ta­te şi este admi­nis­tra­tă de Oleg Mora­ri, fra­te­le pro­cu­ro­ru­lui. Şi aces­ta este pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment în Chi­şi­nău, de 49 m.p., cum­pă­rat în 2005.Vio­rel Mora­ri este pro­cu­ror din 2002. În 2013, aces­ta era şef inte­ri­mar al PA când a fost demis din aceas­tă func­ţie de Andrei Pân­tea, proas­păt insta­lat în func­ţia de pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar. La scurt timp, Pân­tea a remis şi un demers pe adre­sa CSP, soli­ci­tând ini­ţi­e­rea unei pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re în pri­vin­ţa lui Mora­ri. În docu­ment, Pân­tea sem­na­la fap­tul că „la 25 ianu­a­rie 2013 a fost cre­at un grup de con­trol pen­tru veri­fi­ca­rea acti­vi­tă­ţii PA pe par­cur­sul anu­lui 2012”, iar în urma veri­fi­că­ri­lor au fost sta­bi­li­te mai mul­te încăl­că­ri ale obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu admi­se de con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei, „la com­par­ti­men­tul con­du­ce­re şi exer­ci­ta­re a urmă­ri­rii pena­le, repre­zen­ta­rea acu­ză­rii de stat şi res­pec­ta­rea regi­mu­lui secret”. CSP a res­pins însă soli­ci­ta­rea lui Pân­tea. În acea peri­oa­dă, şi Mora­ri s-a plâns CSP-ului pe acţiu­ni­le lui Pân­tea, pre­ci­zând că aces­ta ar urmă­ri să-i stri­ce ima­gi­nea. Nici în acest caz, CSP nu a ini­ţiat însă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră.Can­di­da­tul Igor Popa, pro­cu­ro­rul mun. Chi­şi­nău, locu­ieş­te, împre­u­nă cu soţia sa, Ala, într-un apar­ta­ment de 123 m.p., achi­zi­ţio­nat în 2013, după ce au vân­dut unul mai mic, în ace­laşi an. Anul tre­cut, soţii Popa au pro­cu­rat şi o deba­ra de 6 m.p. Soţia pro­cu­ro­ru­lui, Ala, care a avut veni­tu­ri din avo­ca­tu­ră de 23,9 mii de lei în 2015, con­du­ce, prin man­dat, un auto­mo­bil de lux, Hyun­dai Gene­sis, fabri­cat în 2015. Pre­ţul unei ase­me­nea maşi­ni înce­pe, în R. Mol­do­va, de la 37 de mii de euro, dar, în func­ţie de dotă­ri, poa­te ajun­ge să cos­te şi până la 53 de mii de euro. Pro­cu­ro­rul Igor Popa con­du­ce, la rându-i, un Hyun­dai San­ta Fe, fabri­cat şi cum­pă­rat în 2014. Anul tre­cut, Igor Popa a avut, din sala­riu, veni­tu­ri în sumă de 113,6 mii de lei (10 mii de lei lunar). Alţi 310 mii de lei fami­lia Popa i-a obţi­nut din vân­za­rea a două auto­mo­bi­le, Toyo­ta Camry şi Maz­da 6. Igor Popa este din 1999 în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Igor Popa a refu­zat să dis­cu­te cu noi des­pre maşi­na pe care o con­du­ce soţia sa, spunându-ne că „nu e maşi­na mea. Sunaţi-o pe dna Ala Popa şi întrebaţi-o”. Aceas­ta nu a răs­puns la ape­lu­ri.Mode­lul maşi­nii pe care o con­du­ce soţia pro­cu­ro­ru­lui Igor PopaIgor Popa s-a remar­cat şi a intrat în atenţia opi­ni­ei publi­ce în peri­oa­da guver­nă­rii comu­nis­te, când a instru­men­tat sau a par­ti­ci­pat, în cali­ta­te de şef al Secţi­ei exer­ci­ta­re a urmă­ri­rii pena­le pe cau­ze exce­pţio­na­le din cadrul PG, la efec­tu­a­rea urmă­ri­rii pena­le în mai mul­te dosa­re pena­le des­chi­se pe nume­le per­soa­ne­lor care erau împo­tri­va guver­nă­rii lui Voro­nin. Ast­fel, Sera­fim Ure­chean, Nico­lae Andro­nic, Vale­riu Pasat sau Con­stan­tin Bec­ci­ev au fost urmă­ri­ţi penal, iar ulte­ri­or, decla­ra­ţi nevi­no­va­ţi, în mai mul­te dosa­re cu iz poli­tic. Igor Popa este şi pro­cu­ro­rul care a sem­nat mai mul­te demer­su­ri pri­vind jude­ca­rea şi reţi­ne­rea tine­ri­lor pro­tes­ta­ta­ri la 7 apri­lie 2009 în comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie. Ante­ri­or, pen­tru ZdG, Igor Popa spu­nea că nu are „niciun regret” în pri­vin­ţa dosa­re­lor instru­men­ta­te de-a lun­gul cari­e­rei. „Toa­te acţiu­ni­le au fost per­fect lega­le. Dacă ar fi fost alt­fel, nu aş fi ajuns la 17 ani de lucru în Pro­cu­ra­tu­ră. Ori­ca­re ar fi dosa­re­le, şi 7 apri­lie, ori­ca­re, nu am ce să-mi reproşez. Toa­te acţiu­ni­le au fost lega­le”, ne-a repli­cat Igor Popa.Ruslan Caşu acti­vea­ză în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cio­ca­na din Chi­şi­nău. Aces­ta are viza de reşe­din­ţă într-un apar­ta­ment de 71 m.p. din sect. Cio­ca­na al capi­ta­lei, înre­gis­trat pe nume­le său şi al unei rude. În aces­te con­di­ţii, deşi este pro­pri­e­tar de apar­ta­ment, Ruslan Caşu a obţi­nut, con­form decla­ra­ţiei sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015, 877,6 mii de lei de la Pri­mă­ria mun. Chi­şi­nău, în urma unei tranzac­ţii de împă­ca­re. Acor­dul a venit după ce, ante­ri­or, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie a obli­gat auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le să asi­gu­re fami­lia Caşu cu locu­in­ţă. În 2015, Ruslan Caşu a chel­tu­it o par­te din aceşti bani, cumpărându-şi un apar­ta­ment cu o supra­fa­ţă de 70 m.p. Can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral con­du­ce un Mer­ce­des cum­pă­rat în 2013, dar fabri­cat în 1994. În 2015, pro­cu­ro­rul a avut un sala­riu lunar de 7,5 mii de lei (90 de mii pe an), iar soţia sa, anga­ja­tă la Ser­vi­ci­ul Sta­re Civi­lă Cio­ca­na, un sala­riu lunar de 3,7 mii de lei (45 de mii pe an).În 2011, Ruslan Caşu a fost învi­nu­it de înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu la repre­zen­ta­rea învi­nu­i­rii pe o cau­ză pena­lă, după ce nu a ata­cat o hotă­râre a Cur­ţii de Apel (CA) Chi­şi­nău. Cole­gi­ul Dis­ci­pli­nar însă a ajuns la con­clu­zia că pro­cu­ro­rul nu este vino­vat. În 2012, pe nume­le lui Caşu a fost inten­ta­tă o altă pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră. Aces­ta, fiind pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii de nive­lul CA Chi­şi­nău, în iulie 2011, la ora 3 noap­tea, aflându-se în con­ce­diu de odih­nă, a intrat în barul „LGL Kara­o­ke”, situ­at în mun. Chi­şi­nău, str. M. Sado­vea­nu nr. 24, şi în urma unor dis­pu­te cu alţi vizi­ta­to­ri ai loca­lu­lui, a ini­ţi­at un con­flict, urmat de soli­ci­ta­rea aju­to­ru­lui din par­tea poli­ţi­ei.Deşi, ini­ţial, Cole­gi­ul Dis­ci­pli­nar l-a scos nevi­no­vat, Vic­tor Aba­bii, şeful Sec­ţi­ei secu­ri­ta­te inter­nă a PG, a ata­cat deci­zia Cole­gi­u­lui, pre­ci­zând că „în cadrul con­tro­lu­lui de ser­vi­ciu, Caşu per­so­nal a expli­cat că 1-a scos forţat din bar pe unul din cli­enţii de la masa veci­nă şi că s-au lovit reci­proc, iar la sosi­rea echi­pa­ju­lui de poli­ţie i-a înju­rat cu cuvin­te necen­zu­ra­te şi a arun­cat în ei cu gen­tu­ţa, deo­a­re­ce ulti­mii îl fil­mau fără voia sa”. Tot­o­da­tă, pro­cu­ro­rul Caşu i-a dat unei per­soa­ne necu­nos­cu­te numă­rul de tele­fon al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral şi 1-a rugat să-i tele­fo­ne­ze. „Com­por­ta­men­tul nea­dec­vat al pro­cu­ro­ru­lui Caşu a fost con­fir­mat şi prin decla­ra­ţi­i­le cet. Sta­râş Vea­ce­slav, cola­bo­ra­to­rii de poli­ţie Ciun­tu O., Bun­du­chi V. şi Rota­ru I.”, se pre­ci­zea­ză în hotă­rârea CSP, care hotă­ra să-i apli­ce lui Caşu sanc­ţiu­nea dis­ci­pli­na­ră, „mus­tra­re”. Deşi deci­zia a fost ata­ca­tă de pro­cu­ror în jude­ca­tă, magis­tra­ţii i-au res­pins pre­ten­ţi­i­le. În 2015, Ruslan Caşu a fost, din nou, cer­ce­tat dis­ci­pli­nar, fiind, într-un final, decla­rat nevi­no­vat după ce a audi­at un medic în incin­ta unui spi­tal, noap­tea, în afa­ra ore­lor de lucru. Ruslan Caşu este pro­cu­ror din 2004.