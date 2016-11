VIDEO

Oleg Sternioală, promovat din nou: Magistratul a fost numit de CSM membru al Colegiului de evaluare a judecătorilor

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 22.11.2016 19:46

Promovare după promovare pentru controversatul judecător Oleg Sternioală. După ce anterior Consiliul Superior al Magistraturii l-a avansat în funcţie de la Judecătoria sectorului Buiucani direct la Curtea Supremă de Justiţie, astăzi Oleg Sternioală a devenit şi membru al Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor din cadrul CSM. Decizia a fost citită de către şeful Consiliului, Victor Micu, cel care a fost invitat la nunta judecătorului. Întrebări a avut însă un membru CSM, care a pus la îndoială integritatea lui Sternioală.



La concursul pentru numirea a doi membri ai Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor şi-au depus dosarele doi magistraţi: Ion Talpa de la Curtea de Apel Bălţi şi Oleg Sternioală de la Curtea Supremă de Justiţie. La şedinţă s-a prezentat Talpa, iar Sternioală a solicitat examinarea chestiunii în absenţa sa. Membrul CSM Tatiana Răducanu a propus ca subiectul să fie amânat pentru o altă dată, întrucât a iniţiat o procedură disciplinară în cazul lui Oleg Sternioală.



„Dumnealui fiind în complet la Curtea Supremă de Justiţie a participat în completul, a fost raportor unde s-a emis o hotărâre favorabilă unui executor judecătoresc căruia i s-a luat licenţa, executorul fiind prezent la nunta dumnealui. Deci, dumnealui trebuia să declare abţinere, ceea ce nu a făcut-o. A fost casată o hotărâre defavorabilă şi pronunţată o hotărâre în favoarea acestui judecător. Acum executorul stă în penitenciar, că el e implicat şi cu spălarea de bani. Eu am depus sesizare, acuma se examinează în completul de admisibilitate, va fi examinat curând”, a declarat membrul Consiliul Superior al Magistraturii Tatiana Răducanu.



Preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii a spus că „Asta nu înseamnă că toată viaţa nu trebuie să te întâlneşti cu persoana. Nu-i vorba de întâlnit, e vorba de pronunţarea unei hotărâri favorabile.”

Cererea Tatianei Răducanu a fost însă respinsă, iar după câteva minute CSM a decis: „Judecătorul Curţii Supreme de Justiţie Oleg Sternioală se numeşte în Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor pe un termen de 4 ani. Judecătorul Curţii de Apel Bălţi Talpa Ion se numeşte în Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor pe un termen de 4 ani.”



Reputaţia unuia dintre judecătorii care urmează să-şi evalueze colegii nu este însă una ireproşabilă, fiind în centrul mai multor scandaluri mediatice.



În 2014, Oleg Sternioală a fost promovat de la Judecătoria sectorului Buiucani direct la Curtea Supremă de Justiţie, omiţând o treaptă - Curtea de Apel. Sternioală este cunoscut pentru relaţiile de prietenie pe care le are cu mai mulţi judecători şi politicieni, pe care i-a invitat la cea de-a doua sa nuntă, ce a avut loc în octombrie 2014. Petrecerea s-a desfăşurat în unul dintre cele mai luxoase localuri din capitală. Printre nuntaşi s-au numărat fostul ministru al Justiţiei Oleg Efrim, şeful Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, preşedintele Asociaţiei Judecătorilor, Ion Druţă, dar şi unul dintre finii de cununie ai oligarhului Vladimir Plahotniuc. Este vorba despre Dorin Damir, vizat în dosarul 7 aprilie, într-un episod de mituire a unor tineri în vederea depunerii mărturiilor false. Numele lui Sternioală a apărut anterior şi în investigaţii de presă ce au vizat atacurile raider produse asupra mai multor structuri financiare din Moldova, iar în 2013, pe când exercita funcţia de preşedinte al Judecătoriei Buiucani, această instanţă a fost desemnată drept codaşă printre judecătoriile din capitală în privinţa calităţii activităţii şi nivelului de disciplină.



În perioada 2010-2012, aproape jumătate din hotărârile lui Oleg Sternioală, pe cauze civile, au fost anulate de instanţele superioare. Mai mult. În 2010, Curtea de Apel Chişinău s-a plâns la CSM pentru că Oleg Sternioală a admis încălcări grave de procedură la examinarea unor cauze penale, erori pe care Sternioală le-a recunoscut. Cu toate acestea, Consiliul a decis să nu-l sancţioneze.



Totodată, potrivit unor date ale Serviciului de Informaţii şi Securitate din aceeaşi perioadă, Oleg Sternioală, deşi declara venituri modeste, de până la 100 de mii de lei anual, a fost utilizatorul mai multor automobile luxoase, care erau înscrise pe numele altor persoane. Tot atunci a zburat de câteva ori în străinătate la clasa „business". Funcţionarul plătit din bani publici a şi lipsit de mai multe ori nemotivat de la serviciu, fiind în afara ţării. „Discrepanţa dintre standardul de viaţă raportat la venitul judecătorului îi afectează într-o măsură inadmisibilă integritatea", se arată în notele forţelor de ordine. În document se mai spune că judecătorul a menţionat în cadrul unor discuţii că a intrat în sistem datorită relaţiilor pe care le are.



Acum câteva luni, publicaţia Ziarul de Gardă a scris că judecătorul locuieşte într-un imo­bil de lux, care valo­rează peste şapte mili­oane de lei. Casa nu se regă­seşte însă în decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi ale lui Oleg Sternioală, fiind înre­gis­trată pe numele părinţi­lor săi pen­sio­nari, care au locuit toată viaţa la Flo­reşti.