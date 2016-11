Noi demisii în sistemul judecătoresc; Magistraţii se plâng pe „condiţii aspre”

În ultimele săptămâni, nicio şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii nu a trecut fără examinarea cererilor de demisie depuse de magistraţi, scrie anticorupţie.md . Şi în şedinţa de astăzi s-a luat act de demisia mai multor magistraţi.Membrii CSM au examinat trei solicitări noi înregistrate de Vladimir Rusnac, de la Judecătoria Cimişlia, Valeriu Ciuntu, de la Judecătoria Criuleni, şi Vitalie-Silviu Midrigan, de la Judecătoria sectorului Botanica din municipiul Chişinău. Totodată, potrivit lui Victor Micu, preşedintele Consiliului, alte cereri similare au fost incluse pe ordinea de zi suplimentară. Victor Micu spune că fenomenul prezintă o problemă, dar nu îşi poate opri colegii să plece din sistem pentru că „activează în condiţii aspre”.Vladimir Rusnac a fost numit, în august 2011, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Cimişlia, pe un termen de patru ani, iar apoi a asigurat interimatul acestei funcţii. Vitalie-Silviu Midrigan este magistrat din 2015, după ce a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei. Până atunci a fost avocat. În 2014, CSM a înaintat candidatura lui Vitalie-Silviu Midrigan la funcţia de magistrat la Judecătoria sectorului Ciocana. Atunci, absolventul INJ a renunţat la funcţie precizând că ar vrea să se implice în campania electorală pentru parlamentare.Potrivit unei anchete a Centrului de Investigaţii Jurnalistice, realizată în parteneriat cu Ziarul de Gardă, fostul şef de stat Vla­di­mir Voro­nin a res­pins acum zece ani can­di­da­tu­ra lui Vale­riu Ciun­tu la func­ţia de pre­­şe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Cri­u­le­ni. Moti­ve­le refu­zu­lui invo­ca­te în docu­men­te ar fi tre­bu­it să-l facă pe Vale­riu Ciun­tu incom­pa­ti­bil nu doar cu func­ţia de pre­şe­din­te de instan­ţă, ci şi cu cea de jude­că­tor. „S-a con­sta­tat că dân­sul a pre­zi­dat şedin­ţa de jude­ca­tă pri­vind lega­li­ta­tea înstră­i­nă­rii la un preţ sim­bo­lic a Com­ple­xu­lui de porci­ne din s. Cimi­şe­ni, Cri­u­le­ni. În aceas­tă şedin­ţă a fost pro­nun­ţa­tă o hotă­râre prin care a fost pre­ju­di­ci­at sub­stan­ţi­al buge­tul raio­nu­lui”, se men­ţio­nea­ză în ordin.Mai mult, Vla­di­mir Voro­nin scria că Ciun­tu „era obser­vat dese­o­ri în com­pa­nia unor per­soa­ne sus­pec­te, cu ante­ce­den­te pena­le, în loca­lu­ri publi­ce şi de agre­ment”. Totodată, jude­că­to­rul ar fi încer­cat de mai mul­te ori să inter­vi­nă în exa­mi­na­rea unor cau­ze pena­le în care figu­rau ase­me­nea per­soa­ne, pen­tru a influ­enţa lua­rea deci­zi­i­lor în favoa­rea aces­to­ra.În luna mai 2014, magis­tra­tul Ciun­tu a fost apre­ciat de Cole­gi­ul de eva­lu­a­re a per­for­manţe­lor jude­că­to­ri­lor cu cali­fi­ca­ti­vul „bine”. Anul aces­ta, ave­rea lui Vale­riu Ciun­tu a ajuns sub lupa Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te. S-a sta­bi­lit că magis­tra­tul nu a inclus în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pen­tru anul 2013 şase tere­nu­ri extra­vi­la­ne, patru con­struc­ţii, un auto­tu­rism, trei con­tu­ri ban­ca­re şi 552 de acţiu­ni la o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă.În ultimele săptămâni, toate şedinţele CSM încep cu examinarea chestiunilor privind cereri de demisie. De exemplu, săptămâna trecută patru judecători au cerut să plece din sistem. „Un astfel de fenomen există. E o problemă chiar, cu părere de rău. În ultimele săptămâni au plecat vreo opt persoane, iar mâine mai avem câţiva care vor să plece. Potrivit unora dintre ei, există un proiect de lege cu privire la pensionare (abia la nivel de proiect) în care se propune reducerea pensiilor şi unii judecători invocă faptul că au intrat în sistem cu nişte condiţii, iar acum se modifică situaţia şi nu are rost să activeze în astfel de condiţii stresante pentru o pensie mai mică. Bineînţeles că pot fi şi alte motive, nu e vorba doar de pensionari. Cerinţele faţă de judecători sunt mai aspre acum şi unii consideră că nu mai are rost să continue, mai ales prin raioane. Şi cu optimizarea instanţelor vor apărea diferite situaţii şi unii colegi consideră că nu mai are rost să continue. Am avut recent o şedinţă cu preşedinţii de instanţe la care i-am rugat să se gândească bine înainte să ia o decizie, dar bineînţeles că nu le poţi interzice. E alegerea fiecăruia”, a declarat Victor Micu, pentru anticorupţie.md Portalul a mai scris anterior că, în perioada ianuarie 2015 – martie 2016, din sistemul judecătoresc au fost eliberaţi din funcţii 24 de magistraţi. Cea mai mare parte a judecătorilor demisionaţi au depus cerere în legătură cu ieşirea la pensie, arată un studiu al Centrului de Resurse Juridice privind eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit experţilor, în mai multe cazuri, CSM a acceptat demisia judecătorilor, deşi în privinţa acestora era dispusă începerea unei proceduri disciplinare sau a unui proces penal.