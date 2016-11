Avocat mandatat de diasporă: „Cerem anularea hotărârilor Consiliului Electoral; CEC trebuia să constate propria eroare, dar nu să paseze responsabilitatea”

Moldovenii din străinătate au atacat în instanţă Comisia Electorală Centrală şi cere anularea hotărârilor Consiliului Electoral, precum şi constatarea încălcării drepturilor cetăţenilor la vot. Declaraţia a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă de unul dintre avocaţii mandataţi de cetăţenii din diasporă să le reprezinte interesele în instanţa de la Chişinău.„Actele care se contestă acum în instanţă de către apărare se referă la toţi cetăţenii din diaspora care nu au reuşit să voteze. În acest sens au fost emise două hotărâri de Consiliul de circumscripţie al municipiul Chişinău, Consiliul Electoral mă refer, două hotărâri 54 şi 56 care practic, în acele două hotărâri autorităţile au pasat cumva responsabilitatea. Aceasta este împotriva legii, contrar legii şi autoritatea trebuia să spună se admite sau nu se admite contestaţia cetăţenilor. Consiliul de circumscripţie prin decizia sa a luat act de plângeri şi le-a trimis Curţii Constituţionale - nici nu era subiect de sesizare a Curţii Constituţionale sau să trimită act la aceasta. Noi am contestat aceste decizii, cerem anularea hotărârilor Consiliului Electoral, constatarea încălcării drepturilor cetăţenilor la vot - aceste două revendicări sunt foarte importante”, a declarat Eduard Digore.„Autoritatea publică nu a spus care sunt motivele respingerii unei contestaţii a cetăţeanului care nu a reuşit să-şi exercite dreptul la vot - asta şi este absurditatea acestor hotărâri. Noi le contestăm pe motiv de ilegalitatea şi de nemotivarea acestora”, a mai menţionat Eduard Digore.Avocatul consideră că CEC trebuia să constate eşecul turului II al alegerilor prezidenţiale, dar nu să paseze responsabilitatea: „Trebuia să-şi constate propria eroare, să-şi recunoască vină şi să spună că: dragi cetăţeni din păcate noi am eşuat în organizarea alegerilor şi recunoaştem acest drept al Dvs. care a fost încălcat. Autoritatea publica nu a reuşit să facă acest lucru şi nu a recunoscut nici până în ziua de astăzi, pasând responsabilitatea de la o autoritate la alta”.„Desigur că noi aşteptăm ca instanţele de judecată să constate încălcarea drepturilor cetăţenilor cu privire la exercitarea dreptului la vot. Are o misiune dificilă instanţa de judecată, misiunea dificilă din punct de vedere că acum ar trebui să condamne însăşi statul pentru organizarea acestor alegeri, dar noi suntem încrezători, fiindcă astfel nu s-ar aplica legea. Când nu este recunoscut un drept al cetăţeanului care este evident şi practic este constatat de către autorităţi că nu a putut să-şi exercite dreptul la vot”, a continuat apărătorul.„Ieri au fost depuse plângerile în instanţa de judecată, a fost depusă cerere de chemare în judecată care au fost citate Consiliului electoral municipal, Comisiei Electorale Centrale, Ministerului de Externe şi Guvernului Republicii Moldova - toate aceste autorităţi sunt implicate direct în organizarea alegerilor în diaspora”, a afirmat avocatul.„Vreau să zic că aceste cereri se referă şi se răsfrâng asupra tuturor cetăţenilor care nu au reuşit să voteze şi aici avem trei categorii de cetăţeni cărora li s-a încălcat drepturile: cei care au fost la biroul electoral şi nu au reuşit să voteze şi au depus contestaţiile, multă lume a plecat din păcate şi altă categorie de cetăţeni care nu au mai venit aflând despre faptul că nu mai sunt buletine de vot”, a explicat apărătorul Eduard Digore.